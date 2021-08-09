На чем ездит «АВТОСТАТ»?

У каждого автомобиля, даже люксового, при желании все равно можно найти недостатки. Аналогичная ситуация и с достоинствами. И хотя с этим можно поспорить, только зачем? Ведь у каждого из нас свои вкусы, пристрастия, ожидания, возможности. А хотите узнать, на каких автомобилях ездят сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ»? Читайте этот материал! Каждому «автостатовцу» было предложено ничего не скрывать и назвать «минусы» и «плюсы» своего автомобиля.

Данил Пивоваров, директор по развитию Водительский стаж: 22 года

Автомобиль: Audi Q7 (полный привод)

Год выпуска: 2014

Топливо: дизельное

Коробка передач: автоматическая Достоинства: вместительный

полноприводный

экономичный

хорошая управляемость Недостатки: старый дизайн (поколение 2007 года)

электроника иногда требует внимания

Стэлла Иванова, главный бухгалтер Водительский стаж: 12 лет

Автомобиль: BMW X1 (полный привод)

Год выпуска: 2013

Топливо: бензин

Коробка передач: автоматическая Достоинства: мощный двигатель

маневренность

«умный» интерфейс Недостатки: скромная комплектация

отсутствие запасного колеса (даже «докатки» нет)

высокий расход топлива

Александр Матвейчук, технический директор Водительский стаж: 41 год

Автомобиль: Peugeot 3008

Год выпуска: 2012

Топливо: дизельное

Коробка передач: автоматическая Достоинства: экономичный

надежный

комфортный

наличие стеклянной крыши

понятная работа автоматики (на интуитивном уровне) Недостатки: большой возраст

в целом негативное мнение о французской марке (на мой взгляд, незаслуженное)

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы Водительский стаж: 25 лет

Автомобиль: LADA Vesta SW

Год выпуска: 2019

Коробка передач: механическая Достоинства: современный внешний вид (отменный дизайн)

высокий уровень комфорта

отличная подвеска

просторный салон

вместительный багажник

удачное соотношение цены и качества Недостатки: высокий расход топлива

недостаточно динамичный

устаревшие мотор и коробка передач Мнение владельца: LADA Vesta SW – это полноценный семейный автомобиль. АВТОВАЗу действительно удалось создать удачный и конкурентный продукт в виде «Весты». Отдельный респект Бу Андерссону и Стиву Маттину!

Елена Лазарева, руководитель направления конференций и спецпроектов Водительский стаж: 20 лет

Автомобиль: Volkswagen Tiguan (полный привод)

Год выпуска: 2013

Топливо: бензин

Коробка передач: автоматическая Достоинства: очень эргономичный салон

понятная навигация приборов

идеальный климат-контроль

прекрасная проходимость Недостатки: дорогой сервис у официального дилера Мнение владельца: - Это третий «Фольксваген» в моем владении и, дай Бог, не последний!

Виктор Пушкарёв, заместитель начальника отдела аналитики Водительский стаж: 32 года

Автомобиль: Mazda СХ-5

Год выпуска: 2014

Топливо: бензин

Коробка передач: автоматическая Достоинства: уникальный дизайн

продуманная и надежная конструкция агрегатов и узлов

хорошая динамика и экономичность

управляемость со спортивным характером Недостатки: недостаточная шумоизоляция

наличие бесполезной и бестолковой системы «стоп-старт» Мнение владельца: - Данный автомобиль относится к первому поколению СХ-5, созданному с «нуля», поэтому имеет целостный внешний облик (в стиле «кодо»), который испортили последующие модернизации.

Светлана Целикова, руководитель направления интернет-маркетинга Водительский стаж: 19 лет

Автомобиль: LADA Vesta SW Cross

Год выпуска: 2019

Коробка передач: механическая Достоинства: комфортный

вместительный

отличная мультимедиа

проходимый (высокий клиренс)

динамичный (двигатель 1,8 л)

красивый Недостатки: не хватает видеокамер (одной задней мало, хотелось бы еще и спереди)

Виталий Коробов, заместитель технического директора Водительский стаж: 33 года

Автомобиль: Skoda Octavia Tour

Год выпуска: 2008

Коробка передач: механическая Достоинства: надежный

комфортный

огромный багажник

отличная управляемость Недостатки: большой возраст (растут затраты на содержание)

не очень богатая комплектация

Дмитрий Лавренёв, информационный дизайнер Водительский стаж: 30 лет

Автомобиль: Nissan Qashqai (полный привод)

Год выпуска: 2014

Топливо: бензин

Коробка передач: вариатор Достоинства: прекрасный экстерьер

удобный (эргономичный)

мощный двигатель (2 литра)

динамичный

хорошо оснащённый (предтоповая комплектация) Недостатки: высокий расход топлива

шумновато в салоне Мнение владельца: - Прекрасный автомобиль. Езжу за рулём с удовольствием.

Виктория Лобода, специалист отдела информации Водительский стаж: 27 лет

Автомобиль: LADA Granta

Год выпуска: 2012

Коробка передач: механическая Достоинства: низкая цена

низкая стоимость обслуживания

удобный салон

вместительный багажник

привлекательный дизайн

хорошее качество окраски (за 9 лет эксплуатации с уличным хранением кузов выглядит как новый) Недостатки: воспринимается как непрестижный

нет блокировки крышки бензобака, в связи с чем легко слить бензин

был заводской брак – в первый же год полетела «граната»

периодически сбивается установленное время на панели приборов

частые «глюки» в работе автоматического подъема стекол

Алексей Тихонов, руководитель проекта Водительский стаж: 22 года

Автомобиль: Hyundai Creta

Год выпуска: 2017

Топливо: бензин

Коробка передач: автоматическая Достоинства: оптимальное соотношение цены и качества

высокая остаточная стоимость

продолжительная гарантия (5 лет) Недостатки: слабая шумоизоляция

отделка из недорогих материалов

не очень динамичный

Марина Лузина, специалист отдела информации Водительский стаж: 10 лет

Автомобиль: Mazda Axela

Год выпуска: 2007

Коробка передач: автоматическая Достоинства: комфортный салон

вместительная

хорошие ходовые качества

умеренный расход топлива

красивый автомобиль Недостатки: правый руль

невысокий клиренс Мнение владельца: - Для кого-то правый руль действительно выглядит большим недостатком, но мне уже настолько привычно, что даже нахожу в этом свои плюсы (лучше видно обочину, проще парковаться). Кроме этого, машина очень динамичная и легкая в управлении. А задним пассажирам в ней будет достаточно места. Еще в этом автомобиле особо радуют: мягкий пластик на панели и дверях, хорошая аудиосистема, удобные кресла. В общем, это по-настоящему японский автомобиль!

Александр Чупров, редактор Водительский стаж: 7 лет

Автомобиль: Renault Sandero Stepway

Год выпуска: 2014

Коробка передач: автоматическая Достоинства: высокий клиренс

компактные габариты для городской эксплуатации

хорошее соотношение цены, качества и оснащения Недостатки: маленький багажник

мало места для пассажиров заднего ряда

маркий пластик в салоне

Кристина Малышева, руководитель проекта Водительский стаж: 15 лет

Автомобиль: BMW 520

Год выпуска: 2018

Топливо: бензин

Коробка передач: автоматическая Достоинства: динамика и управляемость

комфорт Недостатки: низкий клиренс