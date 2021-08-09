На чем ездит «АВТОСТАТ»? | АВТОСТАТ

На чем ездит «АВТОСТАТ»?

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На чем ездит «АВТОСТАТ»?

У каждого автомобиля, даже люксового, при желании все равно можно найти недостатки. Аналогичная ситуация и с достоинствами. И хотя с этим можно поспорить, только зачем? Ведь у каждого из нас свои вкусы, пристрастия, ожидания, возможности. А хотите узнать, на каких автомобилях ездят сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ»? Читайте этот материал! Каждому «автостатовцу» было предложено ничего не скрывать и назвать «минусы» и «плюсы» своего автомобиля.

Audi Q7

Данил Пивоваров, директор по развитию

Водительский стаж: 22 года
Автомобиль: Audi Q7 (полный привод)
Год выпуска: 2014
Топливо: дизельное
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • вместительный
  • полноприводный
  • экономичный
  • хорошая управляемость
Недостатки:
  • старый дизайн (поколение 2007 года)
  • электроника иногда требует внимания

BMW X1

Стэлла Иванова, главный бухгалтер

Водительский стаж: 12 лет
Автомобиль: BMW X1 (полный привод)
Год выпуска: 2013
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • мощный двигатель
  • маневренность
  • «умный» интерфейс
Недостатки:
  • скромная комплектация
  • отсутствие запасного колеса (даже «докатки» нет)
  • высокий расход топлива

Peugeot 3008

Александр Матвейчук, технический директор

Водительский стаж: 41 год
Автомобиль: Peugeot 3008
Год выпуска: 2012
Топливо: дизельное
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:

  • экономичный
  • надежный
  • комфортный
  • наличие стеклянной крыши
  • понятная работа автоматики (на интуитивном уровне)
Недостатки:
  • большой возраст
  • в целом негативное мнение о французской марке (на мой взгляд, незаслуженное)

LADA Vesta SW

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы

Водительский стаж: 25 лет
Автомобиль: LADA Vesta SW
Год выпуска: 2019
Коробка передач: механическая

Достоинства:
  • современный внешний вид (отменный дизайн)
  • высокий уровень комфорта
  • отличная подвеска
  • просторный салон
  • вместительный багажник
  • удачное соотношение цены и качества
Недостатки:
  • высокий расход топлива
  • недостаточно динамичный
  • устаревшие мотор и коробка передач

Мнение владельца:

LADA Vesta SW – это полноценный семейный автомобиль. АВТОВАЗу действительно удалось создать удачный и конкурентный продукт в виде «Весты». Отдельный респект Бу Андерссону и Стиву Маттину!

 

Volkswagen Tiguan

Елена Лазарева, руководитель направления конференций и спецпроектов

Водительский стаж: 20 лет
Автомобиль: Volkswagen Tiguan (полный привод)
Год выпуска: 2013
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • очень эргономичный салон
  • понятная навигация приборов
  • идеальный климат-контроль
  • прекрасная проходимость
Недостатки:
  • дорогой сервис у официального дилера

Мнение владельца:

- Это третий «Фольксваген» в моем владении и, дай Бог, не последний!

 

Mazda СХ-5

Виктор Пушкарёв, заместитель начальника отдела аналитики

Водительский стаж: 32 года
Автомобиль: Mazda СХ-5
Год выпуска: 2014
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • уникальный дизайн
  • продуманная и надежная конструкция агрегатов и узлов
  • хорошая динамика и экономичность
  • управляемость со спортивным характером
Недостатки:
  • недостаточная шумоизоляция
  • наличие бесполезной и бестолковой системы «стоп-старт»

Мнение владельца:

- Данный автомобиль относится к первому поколению СХ-5, созданному с «нуля», поэтому имеет целостный внешний облик (в стиле «кодо»), который испортили последующие модернизации.

 

LADA Vesta SW Cross

Светлана Целикова, руководитель направления интернет-маркетинга

Водительский стаж: 19 лет
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross
Год выпуска: 2019
Коробка передач: механическая

Достоинства:
  • комфортный
  • вместительный
  • отличная мультимедиа
  • проходимый (высокий клиренс)
  • динамичный (двигатель 1,8 л)
  • красивый
Недостатки:
  • не хватает видеокамер (одной задней мало, хотелось бы еще и спереди)

Skoda Octavia Tour

Виталий Коробов, заместитель технического директора

Водительский стаж: 33 года
Автомобиль: Skoda Octavia Tour
Год выпуска: 2008
Коробка передач: механическая

Достоинства:
  • надежный
  • комфортный
  • огромный багажник
  • отличная управляемость
Недостатки:
  • большой возраст (растут затраты на содержание)
  • не очень богатая комплектация

Nissan Qashqai

Дмитрий Лавренёв, информационный дизайнер

Водительский стаж: 30 лет
Автомобиль: Nissan Qashqai (полный привод)
Год выпуска: 2014
Топливо: бензин
Коробка передач: вариатор

Достоинства:
  • прекрасный экстерьер
  • удобный (эргономичный)
  • мощный двигатель (2 литра)
  • динамичный
  • хорошо оснащённый (предтоповая комплектация)
Недостатки:
  • высокий расход топлива
  • шумновато в салоне

Мнение владельца:

- Прекрасный автомобиль. Езжу за рулём с удовольствием.

 

LADA Granta

Виктория Лобода, специалист отдела информации

Водительский стаж: 27 лет
Автомобиль: LADA Granta
Год выпуска: 2012
Коробка передач: механическая

Достоинства:
  • низкая цена
  • низкая стоимость обслуживания
  • удобный салон
  • вместительный багажник
  • привлекательный дизайн
  • хорошее качество окраски (за 9 лет эксплуатации с уличным хранением кузов выглядит как новый)
Недостатки:
  • воспринимается как непрестижный
  • нет блокировки крышки бензобака, в связи с чем легко слить бензин
  • был заводской брак – в первый же год полетела «граната»
  • периодически сбивается установленное время на панели приборов
  • частые «глюки» в работе автоматического подъема стекол

Hyundai Creta

Алексей Тихонов, руководитель проекта

Водительский стаж: 22 года
Автомобиль: Hyundai Creta
Год выпуска: 2017
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • оптимальное соотношение цены и качества
  • высокая остаточная стоимость
  • продолжительная гарантия (5 лет)
Недостатки:
  • слабая шумоизоляция
  • отделка из недорогих материалов
  • не очень динамичный

Mazda Axela

Марина Лузина, специалист отдела информации

Водительский стаж: 10 лет
Автомобиль: Mazda Axela
Год выпуска: 2007
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • комфортный салон
  • вместительная
  • хорошие ходовые качества
  • умеренный расход топлива
  • красивый автомобиль
Недостатки:
  • правый руль
  • невысокий клиренс

 Мнение владельца:

- Для кого-то правый руль действительно выглядит большим недостатком, но мне уже настолько привычно, что даже нахожу в этом свои плюсы (лучше видно обочину, проще парковаться). Кроме этого, машина очень динамичная и легкая в управлении. А задним пассажирам в ней будет достаточно места. Еще в этом автомобиле особо радуют: мягкий пластик на панели и дверях, хорошая аудиосистема, удобные кресла. В общем, это по-настоящему японский автомобиль!

 

Renault Sandero Stepway

Александр Чупров, редактор

Водительский стаж: 7 лет
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Год выпуска: 2014
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • высокий клиренс
  • компактные габариты для городской эксплуатации
  • хорошее соотношение цены, качества и оснащения
Недостатки:
  • маленький багажник
  • мало места для пассажиров заднего ряда
  • маркий пластик в салоне

BMW 520

Кристина Малышева, руководитель проекта

Водительский стаж: 15 лет
Автомобиль: BMW 520
Год выпуска: 2018
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая

Достоинства:
  • динамика и управляемость
  • комфорт
Недостатки:
  • низкий клиренс

Opel Astra Family

Дмитрий Малыгин, графический дизайнер

Водительский стаж: 17 лет
Автомобиль: Opel Astra Family
Год выпуска: 2011
Коробка передач: механическая

Достоинства:
  • удачный дизайн
  • хорошее соотношение цены и качества
  • надежный двигатель и ходовая
  • невысокая стоимость запасных частей
Недостатки:
  • низкая стойкость лакокрасочного покрытия
  • не совсем устраивает эргономика
  • небольшая вместимость салона и багажника
Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиопросыпредпочтенияавтовладельцы

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