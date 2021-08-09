На чем ездит «АВТОСТАТ»?

У каждого автомобиля, даже люксового, при желании все равно можно найти недостатки. Аналогичная ситуация и с достоинствами. И хотя с этим можно поспорить, только зачем? Ведь у каждого из нас свои вкусы, пристрастия, ожидания, возможности. А хотите узнать, на каких автомобилях ездят сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ»? Читайте этот материал! Каждому «автостатовцу» было предложено ничего не скрывать и назвать «минусы» и «плюсы» своего автомобиля.
Данил Пивоваров, директор по развитию
Водительский стаж: 22 года
Автомобиль: Audi Q7 (полный привод)
Год выпуска: 2014
Топливо: дизельное
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Стэлла Иванова, главный бухгалтер
Водительский стаж: 12 лет
Автомобиль: BMW X1 (полный привод)
Год выпуска: 2013
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Александр Матвейчук, технический директор
Водительский стаж: 41 год
Автомобиль: Peugeot 3008
Год выпуска: 2012
Топливо: дизельное
Коробка передач: автоматическая
Достоинства:
|Недостатки:
Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы
Водительский стаж: 25 лет
Автомобиль: LADA Vesta SW
Год выпуска: 2019
Коробка передач: механическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Мнение владельца:
LADA Vesta SW – это полноценный семейный автомобиль. АВТОВАЗу действительно удалось создать удачный и конкурентный продукт в виде «Весты». Отдельный респект Бу Андерссону и Стиву Маттину!
Елена Лазарева, руководитель направления конференций и спецпроектов
Водительский стаж: 20 лет
Автомобиль: Volkswagen Tiguan (полный привод)
Год выпуска: 2013
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Мнение владельца:
- Это третий «Фольксваген» в моем владении и, дай Бог, не последний!
Виктор Пушкарёв, заместитель начальника отдела аналитики
Водительский стаж: 32 года
Автомобиль: Mazda СХ-5
Год выпуска: 2014
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Мнение владельца:
- Данный автомобиль относится к первому поколению СХ-5, созданному с «нуля», поэтому имеет целостный внешний облик (в стиле «кодо»), который испортили последующие модернизации.
Светлана Целикова, руководитель направления интернет-маркетинга
Водительский стаж: 19 лет
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross
Год выпуска: 2019
Коробка передач: механическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Виталий Коробов, заместитель технического директора
Водительский стаж: 33 года
Автомобиль: Skoda Octavia Tour
Год выпуска: 2008
Коробка передач: механическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Дмитрий Лавренёв, информационный дизайнер
Водительский стаж: 30 лет
Автомобиль: Nissan Qashqai (полный привод)
Год выпуска: 2014
Топливо: бензин
Коробка передач: вариатор
|Достоинства:
|Недостатки:
Мнение владельца:
- Прекрасный автомобиль. Езжу за рулём с удовольствием.
Виктория Лобода, специалист отдела информации
Водительский стаж: 27 лет
Автомобиль: LADA Granta
Год выпуска: 2012
Коробка передач: механическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Алексей Тихонов, руководитель проекта
Водительский стаж: 22 года
Автомобиль: Hyundai Creta
Год выпуска: 2017
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Марина Лузина, специалист отдела информации
Водительский стаж: 10 лет
Автомобиль: Mazda Axela
Год выпуска: 2007
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Мнение владельца:
- Для кого-то правый руль действительно выглядит большим недостатком, но мне уже настолько привычно, что даже нахожу в этом свои плюсы (лучше видно обочину, проще парковаться). Кроме этого, машина очень динамичная и легкая в управлении. А задним пассажирам в ней будет достаточно места. Еще в этом автомобиле особо радуют: мягкий пластик на панели и дверях, хорошая аудиосистема, удобные кресла. В общем, это по-настоящему японский автомобиль!
Александр Чупров, редактор
Водительский стаж: 7 лет
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Год выпуска: 2014
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Кристина Малышева, руководитель проекта
Водительский стаж: 15 лет
Автомобиль: BMW 520
Год выпуска: 2018
Топливо: бензин
Коробка передач: автоматическая
|Достоинства:
|Недостатки:
Дмитрий Малыгин, графический дизайнер
Водительский стаж: 17 лет
Автомобиль: Opel Astra Family
Год выпуска: 2011
Коробка передач: механическая
|Достоинства:
|Недостатки: