Сергей Целиков: Porsche Cayenne Coupe - есть ли жизнь после BMW головного мозга?

До Porsche надо дорасти. Это не просто автомобильная марка, это «элитный клуб», другая философия жизни. Если подходить к нему с обычным «автомобильным лекалом», то сложно понять, за что переплачивают владельцы этой марки. И при покупке, и во время дальнейшей эксплуатации.

Я на подобном автомобиле ездил только на одном - BMW Х6 в модификации М50D. В тот раз автомобиль произвел на меня очень сильное впечатление. В первую очередь от того, как он рулится. Во-вторую - как он разгоняется. А в третью - от музыки, которая в нем была установлена. В четвертую еще отчего-то и так далее… Общаясь с коллегами в Фейсбуке, даже родилась такая фраза: «Все владельцы BMW - это больные люди, и их болезнь называется «BMW головного мозга». Она почти неизлечима… И вот очередной автомобиль, который находится в том же классе (премиальный SUV-спорт-купе) и примерно по той же цене (около 10 млн рублей) - Porsche Cayenne Coupe. Хотя формально Porsche можно отнести к более высокому ценовому сегменту, тем не менее, Х6 является его прямым конкурентом.

Чем «взял» меня Cayenne Coupe в первую очередь? Какой-то невероятной плавностью ускорений и тишиной в салоне. Такое ощущение, что автомобиль «едет как по маслу». Потрясающий отклик на педаль газа. А с ростом скорости он как бы «вгрызается в дорогу», созидая шикарную обратную связь и полную уверенность в управлении. Вообще в этом автомобиле придраться практически не к чему. Разве что посетовать на неподъемную цену.

Могу предположить, что болезнь под названием «BMW головного мозга» вполне можно вылечить препаратом под названием «Porsche». Но он крайне дорогой. Как в момент приобретения, так и в дальнейшем, когда ты на него «подсаживаешься». ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ Среднеразмерный кроссовер Porsche Cayenne появился на свет в далеком 2002 году. На одной платформе с ним также был построен Volkswagen Touareg, а чуть позже (2005 год) Audi Q7. Платформа - платформой, но насколько же разные это автомобили - и внешне, и внутри, и по ездовым повадкам, и по позиционированию. Главное отличие Porsche от своих «братьев» в том, что он профессиональный спортсмен. И не просто спортсмен, а победитель, чемпион, олимпиец. Такой мощный, мускулистый, накаченный бодибилдер.

Первый рестайлинг модель получила в 2007 году, а в 2010-м на свет появилось второе поколение Porsche Cayenne с индексом 958. Автомобиль стал чуть длиннее, но в то же время существенно легче. Автомобиль сбросил почти 200 кг веса. Внешне он стал более стильным, современным и утонченным. Если продолжать аналогию с бодибилдингом, то Cayenne во втором поколении «подсушил мышцы» и стал более стройным и гламурным. Особенно дизайнерам удалась передняя часть автомобиля, что и подтвердило время, поскольку она практически без изменений дошла до наших дней. На вторичном рынке сейчас доминирует именно это поколение, которое после рестайлинга 2014 года выпускалось до конца 2017 года. Цены на Cayenne второго поколения в приличном состоянии начинаются с отметки 1,5 млн рублей и уходят далеко вверх. В конце августа 2017 года во Франкфурте было представлено новое, третье поколение кроссовера Cayenne. Машина была спроектирована на платформе MLB, которая к тому моменту уже легла в основу Bentley Bentayga и Audi Q7. Переднюю часть автомобиля трудно отличить от предыдущего поколения, а вот задняя часть была кардинально переработана. Линия фар, собранная в единую полосу по всей ширине кузова, придала «Кайену» еще большую стильность и утонченность. Это решение было взято от модели Panamera.

В марте 2019 года компания Porsche представила свою новую разработку - Cayenne Coupe. Передняя часть автомобиля почти ничем не отличается от обычного Cayenne, кроме угла передних стоек кузова. Сзади появилась покатая «купеобразная» крыша и активный аэродинамический спойлер. Новая модель стала на 20 мм ниже (1676 мм), 13 мм длиннее (4931 мм) и 18 мм шире (1983 мм) своего «собрата». На мой взгляд, выглядит Porsche Cayenne Coupe очень гармонично и динамично. Такой «верх совершенства дизайнерской мысли». А ТЕПЕРЬ ЗАГЛЯНЕМ В АВТОМОБИЛЬ Салон Cayenne Coupe отличается, прежде всего, сиденьями. В базовой версии установлены передние сиденья с интегрированными подголовниками, которые в обычном «Кайене» предлагаются за доплату. Задний ряд опущен на 30 мм для того, чтобы было более удобно садиться, не задевая покатый край крыши. Да и пространство над головой добавилось. По умолчанию сзади есть место лишь для двух пассажиров, а между ними сделан лоток-столик для всяких мелочей. При желании задний диван можно поменять на обычный - трехместный. Но я не думаю, что большое число покупателей так поступает.

Также в базовом варианте Cayenne Coupe имеет огромную стеклянную панорамную крышу. Она не открывается. Просто, когда отодвинута шторка - в салоне светло, а пассажиры заднего ряда могут наслаждаться красивыми видами. Обычной крыши у версии Coupe нет совсем, зато в качестве опции можно заказать углепластиковую панель, которая делает автомобиль еще легче.

Передняя панель в Coupe такая же, как в обычном Cayenne. Фирменный стиль панели приборов из пяти колец разного размера сохранен. Но лишь центральный круг выполнен аналоговым. Слева и справа от него есть цифровый экраны, которые позволяют менять показания приборов, выбирая наиболее актуальные для водителя. Интересная фишка - слева можно найти камеру ночного видения, которая работает даже в светлое время суток.

Многофункциональная центральная консоль с большим экраном - красивая, но глянцевая. Жирные следы от пальцев остаются моментально. Учитывая, что настроек достаточно много и все они «запрятаны» глубоко, «тыкать» в экран приходится много. Не все настройки интуитивно понятны. Например, я долго не мог разобраться в элементарном вопросе - как с Bluetooth перейти на обычное радио в FM-диапазоне. Потом долго искал алгоритм включения проекции скорости и знаков на стекло. И так далее.

К огромному сожалению, практически все европейские производители (Porsche в том числе) в отделке салона начали отдавать предпочтения не настоящей, а «экокоже». А там, где ранее использовались настоящие алюминий и дерево, теперь зачастую имитация этих материалов. В итоге салон автомобиля за 5 - 10 млн выглядит не намного богаче, чем салон автомобиля за 2 - 3 млн рублей. В Porsche радует только то, что все очень стильно, эргономично, удобно и качественно. В ЗАВЕРШЕНИИ ПОСМОТРИМ НА ЦЕНЫ Стоимость самого простого Porsche Cayenne Coupe с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. начинается с отметки в 6 220 000 рублей. Но это лишь «база», от которой дальше надо погружаться в конфигуратор и создавать автомобиль «под себя». Можно предположить, что более или менее нормальная комплектация такого автомобиля потянет на 7 - 8 млн рублей.

Далее идет Porsche Cayenne S Coupe, который оснащается двигателем мощностью 440 л.с., который с пакетом Sport Chrono разгоняет машину от 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Цена на «Эску» стартует с отметки в 7 630 000 рублей. Версия Porsche Cayenne E-Gybrid Coupe имеет силовую установку комбинированной мощностью 462 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды. Стоимость такой модификации начинается от 8 220 000 рублей. И наверху модельной гаммы стоит версия Porsche Cayenne GTS Coupe с 4-литровым двигателем мощностью 460 л.с. Время разгона такого автомобиля от 0 до 100 км/ч с пакетом Sport Chrono составляет 4,5 секунды. А цена стартуем с отметки в 8 820 000 рублей и уходит далеко за 10 млн рублей.