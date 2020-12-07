Сергей Целиков: Land Rover Discovery Sport - и что я в тебя такой влюбленный?

Мне сложно непредвзято писать об этом автомобиле. Потому что он мне нравится. Уже давно. Раньше это была просто симпатия. Несколько лет назад я недолго покатался на автомобиле первого поколения по бездорожью. Потом несколько раз смотрел обзоры блогеров. А сейчас познакомился поближе. В течение недели познавал его повадки и способности. Один на один. Вместе с семьей. И снова, один на один. Проехал на нем более 2000 км. И втюрился. По самые уши. Даже не знаю, что теперь делать…

В какой-то момент из «закоулков памяти» даже всплыли строчки стихотворения Екатерины Горбовской: «…А главное, чтоб кто-нибудь, вот так тебя любил:

Со всеми недостатками,

Слезами и припадками,

Скандалами и сдвигами,

И склонностью ко лжи,

Считая их глубинами,

Считая их загадками,

Неведомыми тайнами,

Твоей большой души…»

А ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ НЕДОСТАТКИ? Discovery Sport - душевный автомобиль. И душа его оказалась мне родственной. На него приятно смотреть, в нем уютно сидеть, а ездить - сплошное удовольствие. Когда ты влюбляешься, то недостатков вообще не замечаешь. Вот и я пытаюсь сейчас вспомнить, что же мне в нем не понравилось? Или чего не хватило? И не могу ничего толком припомнить.

Дизельный 2-литровый 180-сильный двигатель очень классный. Мощный и экономичный. Я не гонщик, поэтому его честных 10 секунд до «сотни» мне вполне достаточно. Со светофоров я не стартую «тапком в пол». Главная суть хорошего современного дизельного двигателя в том, что максимальный крутящий момент (тут он 430 Нм) достигается при самых нужных оборотах - от 1500 до 3000. То есть, ты идешь по трассе на скорости около «сотни» и тебе надо быстро обойти фуру. Автомобиль это делает легко и непринужденно, ускоряясь плюс 20 - 30 км/ч вообще без усилий. Вот это для меня особенно важно в автомобиле. 9-ступенчатый автомат работает в паре с движком слаженно и плавно. Переключения передач вообще не заметно.

Рулится автомобиль отлично. Несмотря на то, что он довольно крупный (4597 мм), нет ощущения «громоздкости». При езде я воспринимал Discovery Sport фактически как свое продолжение. Маневрировать даже в «плотно упаркованных» московских дворах не составляло труда. Парктроники и камера заднего вида с хорошей разметкой также помогают в этом деле.

Подвеска выше всех похвал. Особенно это ощущаешь, когда едешь по неровной дороге или пересеченной местности. Где-то там, глубоко внутри Discovery Sport, трудится интеллектуальная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response второго поколения. Она непрерывно анализирует дорожные условия и автоматически выбирает наиболее подходящие настройки двигателя, трансмиссии, амортизаторов и реакцию дроссельной заслонки.

Land Rover большое внимание уделяет безопасности. В Discovery Sport есть очень важная для меня функция - экстренного торможения перед препятствием. Такая функция была в моем Volvo XC60, и она меня пару раз выручала, когда я «зазевался». Первый раз на перекрестке, а второй, что еще более важно, на пешеходном переходе. Автомобиль сам остановился и сказал мне, что я был не прав.

СВЕТ МОЙ ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ… Очень понравилось зеркало заднего вида со встроенной камерой Clearsight. На зеркале транслируется видеоизображение с камеры, которая встроена в задний «плавник» на крыше автомобиля. И что интересно, за 2200 км пути, при дожде, слякоти, снеге и тумане камера осталась абсолютно чистой, а изображение всегда было практически «Full HD». Говорят, камера покрыта каким-то составом, к которому не липнет «никакая зараза».

Кажущимся минусом данного решения выглядит то, что ты не видишь происходящее на заднем сиденье. Но, как оказалось, и в этом случае все предусмотрено. «Легким движением руки» - щелк и зеркало превращается в обычное.

ЛУЧ СВЕТА В ЦАРСТВЕ ТЬМЫ Несколько слов про свет. Новые передние и задние светодиодные фары устанавливаются в Discovery Sport в качестве стандартного оснащения. Технология создает сфокусированный пучок света, яркость которого приближена к дневному освещению. В долгой дороге в ночное время глаза практически не устают. Для меня это тоже очень важно. Со зрением в нынешнюю «эпоху гаджетов», к сожалению, у меня уже «не ах».

В качестве опции можно получить инновационные матричные светодиодные фары, которые позволяют двигаться с постоянно включенным дальним светом, автоматически изменяя форму светового луча, чтобы предотвратить ослепление водителей встречного транспорта. Они как бы «вырезают» те участки, куда не должен быть направлен «луч света в царстве тьмы».

ТРИ ПРЕТЕНЗИИ Докопаться к чему-то обязательно надо. Меня об этом постоянно просят мои подписчики. Поэтому я нашел три вещи, которые мне хотелось бы, чтобы были сделаны по-другому.

Руль. Зачем ему воткнули серебристую полоску по всему ободу? Для красоты? Без нее руль лучше бы ложился в руки. Ну ладно, прощаю ;) Тем более, диапазон регулировок положения по высоте и вылету просто огромен. А справа и слева на руле два довольно удобных джойстика для управления информацией.

Сиденья. Все замечательно. Но лишь на 99%. Передние сиденья очень удобные, множество регулировок (12 изменяемых параметров), память для нескольких водителей. Задние сиденья перемещаются вперед-назад, и у них легко менять угол наклона спинки. Из серединки «дивана» откидывается мягкий подлокотник, который «одним легким движением» превращается в мини-столик с подстаканниками.

А вот 1% я снимаю за то, что спинка переднего пассажирского сиденья не складывается вперед. На моем «Тигуане» такая функция есть, и я ей периодически пользуюсь. Во-первых когда надо перевезти что-то длинное. А во вторых, в долгих поездках пассажир может пересесть на заднее сиденье и вытянуть ноги горизонтально вперед, чтобы не затекали.

И третья претензия - персональная от моей кошки. Она в путешествиях любит развалиться на задней полке багажника и наблюдать за дорогой. Для этого полка должна быть жесткой. К сожалению, в Discovery вместо полки - выдвижная мягкая «шторка». Как быть в этом случае, даже не знаю…

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ Цены на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года согласно прайс-листу производителя начинаются с отметки в 3 229 000 рублей. Это будет автомобиль с бензиновым двухлитровым двигателем Si4 200 PS в стандартной комплектации. Стоимость базовой дизельной версии TD4 2,0 150 PS начинается с отметки в 3 238 000 рублей. В реальности автомобилей по таким ценам найти сейчас невозможно.

Версии «SE», «HSE», а также их исполнение R-Dynamic по базовому прайс-листу добираются до отметки 4,443,000 рублей. Детально с вариантами оснащения, комплектаций и стандартного оборудования можно ознакомится на сайте «Цена-Авто».