Игорь Моржаретто: KIA Mohave - сумма квадратов

Большой рамный внедорожник «Киа-Мохав», вроде бы, присутствовал на нашем рынке уже несколько лет (ежегодно продавалось до тысячи штук!)… и, вроде бы, его не было. Хотя бы потому, что по каким-то причинам компания особо не продвигала и не рекламировала модель. Ждали обновления? Оно свершилось! Если рядом поставить две машины – выпуска прошлого года и нынешнего, то анфас они совершенно разные. «Мохав» обрел собственное лицо, очень современное и очень мужественное. Стал модным (оставшись при этом «квадратным»). Чего стоят светодиодные фары и противотуманки в форме кубиков льда, а между ними — фирменная решетка радиатора с улыбкой тигра. На брутальный образ работает мощный бампер, а тема светодиодных кубиков продолжается сзади — в похожем стиле выполнены задние фонари.

Но стоит внимательно посмотреть в профиль, то замечаешь, что боковые панели, двери «Мохава» не изменились. То есть перед нами серьезное обновление машины образца 2008 года. В компании даже говорят о новой генерации, и основания для этого есть. Конструкторы, инженеры и дизайнеры сохранил все лучшие качества модели, исправили недостатки и добавили современную начинку. Да, «Мохав» живет на конвейере уже 12 лет, но попытка придать ему вторую молодость удалась — ведь с первого взгляда нынешняя версия далеко уехала от предыдущей.

Тем более перемены сразу видны и в салоне. Новый «Мохав» получил полностью новый интерьер; он хорош, выглядит современно и при этом — статусно. Перед водителем виртуальная панель приборов, отличный мультимедийный комплекс с большим экраном, куда можно вывести картинку с камер кругового обзора (как на моделях K5 и K900). Удобный блок климат-контроля с крупными модными флажками регулировки температуры и режима подачи воздуха. Появилась беспроводная зарядка – еще один плюс.

Передние кресла — очень удобные, естественно, с электроприводом, обогревом и вентиляцией. Во втором ряду особенно просторно.

Удивительно, но даже на третьем ряду вполне сносно уместятся не только дети, но и взрослые средней комплекции.

При этом в салоне по доброй традиции компании «Киа» есть масса приятных «немелочей». Например, гнезда USB есть даже у пассажиров «галерки», а во втором ряду доступны, кроме того, розетка на 220В, отдельный кондиционер… И подогреваются теперь не только подушки, но и спинки дивана. Сиденья, кстати, в любой из комплектаций обшиты натуральной кожей, а в топе это будет премиальная «Наппа». Объем багажника при семиместном размещении — 350 литров, со сложенными сиденьями третьего ряда — 1219 литров.

Под капотом теперь только проверенный трехлитровый турбодизель V6 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Бензиновые моторы V6 и V8 к нам более не поставляются, и я не стал о них жалеть. Двухдневный тест-драйв в окрестностях Сочи показал, что работает пара «дизель-автомат» очень хорошо. Тяги более чем достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно на любой дороге и вне ее. «Сотню» тяжелый «Мохав» набирает за отличные 8,7 секунды (по паспорту), а динамики хватает даже на горных серпантинах.

Кстати, у основных соперников в этом классе — рамных внедорожников «Мицубиси-Паджеро Спорт» и «Тойота-Лендкрузер Прадо» в арсенале такого мощного дизеля нет. У первого максимум – 2,4 л/181 л.с., у второго – 2 л/200 л.с. Корейский мотор на их фоне выглядит круче. И по ощущениям от вождения в том числе.

Клиренс у «корейца» очень приличный — 217 мм (для сравнения, у «Прадо» — 215 мм). Поэтому «Мохав» готов и к серьезным внедорожным приключениям. Рама и кузов остались без изменений, но «пневматику» сзади убрали, амортизаторы установили вертикально, увеличился их ход. В трансмиссии остались понижающий ряд и самоблокирующийся задний дифференциал, и появилась новая система — круглой рукояткой можно выбрать режимы Snow, Sand и Mud (для движения, соответственно, по снегу, песку или грязи). Меняются алгоритмы работы двигателя, трансмиссии и электронных систем, что облегчает движение в сложных условиях.

Так что внедорожные возможности у «Мохава» очень неплохие. Не знаю, сможет ли он реально соревноваться на тяжелом бездорожье с тем же «Прадо» или «Форчунером», но тестовый маршрут, который проходил на небольшом полигоне вблизи Красной поляны (крутые подъемы, спуски, разбитая грунтовка, ямы, грязь, брод средней глубины…) «Мохав» прошел играючи. Даже не пришлось прибегать к блокировкам. Зато, как известно, большие рамные внедорожники – не самые интересные машины на скоростных дорогах и в крутых поворотах. Как правило! Но «Мохав» и тут удивил — даже на сочинских серпантинах он уверенно держался в поворотах; на высоких скоростях (больше 110 км/час разогнаться не позволили правила) машина идет легко и управляется понятно и приятно. Практически как любой современный кроссовер! При этом в салоне неожиданно тихо, лишь при быстром разгоне прорывается благородный рокот дизеля… А расход топлива (по моим наблюдениям) не превышает 10 л на 100 км пути. Для такого большого автомобиля весом под 3 тонны – сущие пустяки!

Про цены. Если вам действительно нужен большой рамный 7-местный внедорожник с самым современным оснащением, то «Мохав» — это, наверное, лучший вариант. Стартовая комплектация «Люкс» стоит 3,1 млн рублей (столько же, сколько и модель предыдущего поколения). Здесь уже есть светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, электропривод передних кресел и двери багажника, ассистент движения в полосе и система автоматического торможения, автоматика включения дальнего света фар и т.д. В исполнении «Престиж» за 3 260 000 рублей появляются задний самоблокирующийся дифференциал, система предотвращения столкновения при выезде задним ходом, беспроводная зарядка и прочие «плюшки». А топовый «Премиум» за 3 559 000 рублей — это 20-дюймовые колеса, кожа «Наппа» с ромбовидной прострочкой кресел, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, музыкальная система Lexicon с 13 динамиками, люк с электроприводом, руль с памятью положений… И так далее, до бесконечности. Тут одно только можно добавить: «Прадо» в похожей комплектации будет стоить… дороже на 1,5 млн рублей.