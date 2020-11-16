Сергей Целиков: Jeep Grand Cherokee - американский вседорожник с премиальным немецким акцентом

Grand Cherokee появился на свет в 1992 году. В нашей стране это было время, которое сейчас любят называть «лихие 90-е» - приватизация, гиперинфляция, новые русские, малиновые пиджаки, крутые тачки, бандитские разборки… Именно «Гранд Чероки» для многих стал тогда символом «бандитского автомобиля» - мощный брутальный внедорожник с внушительной внешностью и сильным мужским характером.

Но ездили на них не только бандиты. У одного из моих друзей-бизнесменов в середине 90-х годов был темно-зеленый «Гранд», который ему под заказ доставили из Америки. Как сейчас помню ощущения восторга, когда первый раз сел в этот автомобиль. Я тогда ездил на «Оке», а задумываться мог разве что о новой вазовской «восьмерке» или подержанном фордовском «Эскорте». На этом фоне Grand Cherokee казался недосягаемым пределом мечтаний. Автомобиль из другой жизни. Совсем из другого мира.

ГУД БАЙ, АМЕРИКА! Время летит незаметно. За эти почти тридцать лет в «моем гараже» побывало множество разных автомобилей. И абсолютно новых, и с внушительным пробегом. Были и «японцы», и «корейцы», и «европейцы». А вот американках автомобилей лично у меня так никогда и не было. Не дошел ход. Дойдет ли? Даже не знаю.

Что нам говорит автомобильная статистика об американских автомобилях на российском рынке? Если брать по формальному признаку «происхождение бренда», то максимальная доля американских автомобилей у нас превышала 15%. Было это в 2007 – 2008 годах. На пике продаж массовых моделей «Форд» и «Шевроле». Сейчас же доля «американцев» сократилась до 2%, и скорее всего, опустится еще ниже. Сначала из России демонстративно ушел GM, оставив лишь премиальную линейку. Потом «Форд» решил покинуть Россию, сохранив продажи только коммерческих автомобилей. А вот «Джип» держится.

Максимальный объем реализации автомобилей Jeep пришелся на 2014 год – 8221 шт. Уже в следующем 2015 году, в условиях резкого падения курса рубля по отношению к доллару, продажи рухнули до 2057 единиц. Автопроизводители, у которых не было местного производства не могли удерживать конкурентными цены и начали терять позиции.

Текущий год, ознаменовавшийся очередным скачком курса доллара, также не сулит ничего хорошего ни компании FCA, в которую входит Jeep, ни другим автопроизводителям, у которых нет местного производства и льгот. За 10 месяцев 2020 года реализовано 1375 автомобилей Jeep, а доля Grand Cherokee составила ровно треть (33,3%, 458 шт.). Это самая продаваемая модель в линейке Jeep. Познакомимся с ней поближе.

«ГРАНД» БЕРЕТ ХАРИЗМОЙ Автомобиль по-прежнему обладает шикарной брутальная внешностью, за которую его так ценят покупатели. Согласно данным опроса, проведенного агентством «АВТОСТАТ», 99% владельцев Grand Cherokee – это мужчины. Что не удивительно. Эта модель олицетворяет силу, мощь, настоящую мужскую харизму.

За почти тридцатилетнюю историю автомобиль сменил уже несколько поколений и претерпел ряд рестайлингов и фейслифтингов. Но внешность его по-прежнему четко узнаваема. В любом, самом плотном городском потоке, даже школьник легко выхватит взглядом Jeep Grand Cherokee. Спутать этот автомобиль нельзя ни с каким другим. А вот сходу различить поколения и рестайлинги крайне затруднительно. Тем не менее, модель постоянно меняется, совершенствуется.

В 2020 году был очередной легкий фейслифтинг, заметить который сможет разве только профессионал или настоящий ценитель марки Jeep. Мне этого явно не дано ;) А вот сам автомобиль, на котором удалось поездить одну неделю – заценил. Давайте по порядку.

НАСЛЕДСТВО ОТ «МЕРСЕДЕСА» Заложенная во времена существования концерна DaimlerChrysler AG «мерседесовская» платформа от кроссовера ML дала Grand Cherokee очень хорошую базу для развития и совершенства. Есть мнение, что большие американские внедорожники хорошо едут только по прямой, что они валкие и неповоротливые. Так вот, к нынешнему «Гранду» - это никак не относится. Автомобиль рулится очень достойно. Особенно, если учитывать его габариты и вес. Длина Grand Cherokee – 4828 мм, снаряженная масса – 2260 кг, а полная масса – почти 3 тонны. На скоростной трассе «Гранду» вообще сложно найти соперников. На этом автомобиле хочется ехать далеко и долго.

Дизайн салона и отделочные материалы на высоком уровне. Конечно же это не «немецкий премиум», но премиальный акцент тут явно прослеживается. Весь пластик мягкий, приятный на ощупь, нигде ничего не скрепит, шумоизоляция моторного отсека идеальна. Повышенная слышимость ощущается лишь снизу от колес, но это возможно из-за зимних шипованных шин, шуршащих по асфальту.

Высокая посадка и огромные зеркала способствуют хорошей обзорности. Напрягают только широкие стойки, но и к ним привыкаешь быстро. Сиденья очень комфортны, имеют массу регулировок и выставить их «под себя» проще простого. Настройки удобны, понятны и логичны. Также есть память положения сидений и руля для двух водителей. Вообще настроек в этом автомобилей огромное количество. Например, можно выставить даже высоту педали газа.

А вот что из наследства «Мерседес» мне совсем не по душе, так это подрулевые переключатели. Точнее, рычаг за рулем только один, слева. И именно на нем управление дворниками. Причем не вверх/вниз, а поворотом «крутилки». Правого подрулевого переключателя нет, поскольку на «мерседесах» в этом месте расположен рычаг управления КП.

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ Jeep Grand Cherokee имеет богатую гамму силовых агрегатов. Выбрать потенциальному покупателю однозначно будет из чего. Я на тест взял самую простую версию V6, 3 литра (238 л.с.). Этот двигатель, разработанный в сотрудничестве с Fiat, появился на внедорожнике в 2011 году. Максимальный крутящий момент – 295 Нм при 4500 об/мин. Разгон до «сотни» - за 9,8 секунды, что, конечно же, не впечатлит «горячих парней».

Тем не менее, по моим субъективным ощущениям, автомобиль «едет» и едет прекрасно! Разгон очень эластичный, а «солидный звук» этого V-образного 6-цилиндрового мотора радует слух. «Допороговая» налоговая база (238 л.с.) и невысокий расход топлива являются хорошим бонусом для расчетливых покупателей.

Следующим в гамме идет 3,6-литровый силовой агрегат семейства PENTASTAR мощностью 286 л.с. Он разгоняет машину до 100 км/ч за 8,3 секунды, но при этом расход бензина (по паспорту) на уровне 3-литровой «шестерки». Заправлять можно как АИ-95, так и АИ-92. Кроме этих двух «шестерок», есть три 8-цилиндровых силовых агрегата семейства HEMI – 5,7 литра, 6,4 литра и 6,2 литра. Двигатели имеют интересные скоростные характеристики, но и очень хороший «аппетит».

6,2-литровый двигатель HEMI V8 с приводным нагнетателем превращает Grand Cherokee Track-Hawk в настоящий спортивный болид: мощность – 710 л.с., максимальный крутящий момент – 868 Нм при 4800 об/мин, разгон до «сотни» - за 3,7 секунды! Процесс ускорения сопровождается впечатляющим мощным ревом выхлопной системы. Зачем и кому это нужно – для меня остается загадкой.

В паре с любым из этих двигателей идет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач фирмы ZF. Это очень хороший и надежный агрегат, который устанавливается на большое число моделей, особенно в премиальном сегменте. К сожалению, дизельного двигателя на Grand Cherokee больше уже нет и, видимо, не будет никогда. Таковы тенденции глобального автопрома. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Grand Cherokee оборудован последней версией мультимедийной системы Uconnect 8.4 с навигацией, в которую входит сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 8,4 дюйма, система распознавания голосовых команд и функция быстрого подключения смартфона к Apple CarPlay или Android Auto.

Система управления полного привода SelecTerrain позволяет адаптировать автомобиль к различным дорожным покрытиям для максимально эффективного сцепления с дорогой. Поворачивая селектор, можно выбирать один из пяти режимов: Snow (снег), Sand (песок), Mud (грязь) и Rock (камни) или довериться автоматическому режиму. Каждая программа обеспечивает оптимальную координацию двенадцати систем автомобиля, в частности: работу дроссельной заслонки, коробки передач, раздаточной коробки, противобуксовочной системы (TCS), системы динамической стабилизации (ESC).

Система удержания автомобиля в полосе движения автоматически подруливает автомобиль в заданной траектории. А если водитель отрывает руки от руля, то она подает визуальные и звуковые сигналы. Система мониторинга слепых зон контролирует пространство между автомобилем и другими транспортными средствами поблизости. Если в боковой или задней «слепой» зоне обнаружен объект, то подаются световые сигналы (на наружных зеркалах заднего вида) и раздается звуковой сигнал.

На Grand Cherokee ставится адаптивный круиз-контроль и система предупреждения возможного фронтального столкновения без вмешательства водителя. На мой взгляд, это очень важные функции безопасности для современного автомобиля. Для облегчения параллельной и перпендикулярной парковки в «Гранде» есть все, что для этого необходимо. И информативная камера заднего вида с отличной разметкой, и круговые датчики парковки, и активная система автопарковки. Но лично я не доверяю автомобилю самостоятельно парковаться без моего участия. Мне становится страшно. РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА Бензиновые версии Grand Cherokee первых поколений отличались очень большим аппетитом. В отзывах владельцев встречаются цифры и 15 и 20 литров на 100 км… Паспортные данные нынешнего автомобиля с 3-литровым силовым агрегатом говорят о том, что на трассе он должен расходовать 8,1 литра, в городе – 13,9 литра, в «смешанном цикле» - 10,2 литра на «сотню». В моем случае, при пробеге 450 км из расчета «трасса/город – 70/30» получилось 11,5 литра. На мой взгляд для такого большого и тяжелого автомобиля это очень достойный результат. ЦЕНА ВОПРОСА Диапазон цен Jeep Grand Cherokee довольно широк. Если ориентироваться на прайс-лист, размещенный на сайте производителя, то самым доступным будет автомобиль в базовой комплектации Laredo 2019 года выпуска. Рекомендованная розничная цена – 3.494.000 рублей. Но с учетом скидок в ноябре 2020 года на специальную партию и при условии сдачи своего автомобиля в Trade-In можно надеяться на цену в 3 194 000 рублей. Есть ли реально такие автомобили в наличии, я не проверял.