Сергей Целиков: Hyundai Tucson - в чём секрет успеха?

Мне давно хотелось понять, в чем заключается секрет успеха корейских брендов Hyundai и KIA на российском рынке. Статистика продаж говорит о том, что они из года в год продолжают набирать популярность и выигрывают сражение за кошелек российского потребителя у всех остальных игроков, кроме LADA. За 9 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано более 115 тысяч автомобилей Hyundai и 139,5 тысячи KIA. Рыночная доля составила 10,4% и 12,7% соответственно. То есть почти каждый четвертый новый автомобиль на российских дорогах имеет корейские корни.
В моем личном гараже никогда не было корейских автомобилей, да и опыта эксплуатации «корейцев» у меня совсем немного. Один единственный раз мне за рубежом в прокате на две недели доставался Hyundai Santa Fe. И еще пару раз я брал у дилера на короткий тест-драйв KIA Soul и Venga. Вот, собственно говоря, и весь опыт. Поэтому, получив на недельный тест-драйв Hyundai Tucson, я был озадачен именно этим вопросом. В чем же состоит успех корейских брендов на российском рынке? Каковы ингредиенты этой магии, которая помогает Hyundai и KIA находить прямой путь к сердцам и кошелькам российских автомобилистов?
Не сильно веря в себя, параллельно с тест-драйвом, я задал этот вопрос своим друзьям в Фейсбуке и получил массу ответов. Наиболее конструктивные приведу в конце материла, а пока немножко об автомобиле.
ROCK EDITION
Тестовый Hyundai Tucson был с 2,4-литровым двигателем в комплектации Rock Edition. Что же это такое?
Релиз по случаю выхода этой лимитированной серии из 1000 штук гласил следующим образом - все автомобили Tucson Rock Edition имеют уникальный набор опций по специальной цене, в который входят легкосплавные 18-дюймовые диски, светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, мультимедийная система, камера заднего вида, отделка интерьера в уникальном светло-сером или черном исполнении. На кузове автомобилей размещена эмблема Rock Edition.
Цены на Tucson Rock Edition на момент выхода этой серии начинались от 1 699 000 ₽ за автомобиль с 2-литровым мотором и передним приводом (1 799 000 ₽ - с полным) и заканчивались на уровне 1 899 000 ₽ за автомобиль с 2,4-литровым двигателем и всеми ведущими колесами. Именно такой и достался мне на тест.
В данный момент на сайте Hyundai ценник на эту серию отсутствует. А в целом Hyundai Tucson предлагается по цене от 1 639 000 до 2 404 000 рублей. Кроме того, есть версия Tucson N Line по цене от 2 289 000 до 2 439 000 рублей. Насколько это дорого или дешево, не берусь судить. К сожалению, стоимость всех автомобилей в 2020 году серьезно выросла. И корейцы здесь не исключение. К тому же в нынешнем осеннем сезоне наблюдается острый дефицит автомобилей в наличии. И поэтому дилеры не скупятся на дополнительные опции, а все «доковидные» скидки остались в прошлом.
ДОСТОИНСТВА. ЧЕМ ЖЕ ПОКОРЯЕТ TUCSON?
Автомобиль в этом поколении получился достаточно гармоничным и можно сказать, даже красивым. Передняя и задняя оптика, легкий «прищур» глаз, четкие боковые линии, удачные пропорции. «Коллеги по цеху» пишут, что вся внедорожная линейка Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) теперь «на одно лицо». Мне кажется, в этом нет ничего страшного. Почти у всех автопроизводителей модельные ряды теперь напоминают «сосиски разной длины». Главное, чтобы «лекало» было в опытных руках профессиональных дизайнеров. А с этим у корейцев (и Hyundai, и KIA) все в порядке.
Габариты автомобиля (4490х1855х1655 мм) попадают в самую «золотую кроссоверную середину». Не большой, и не маленький, достаточно вместительный (объем багажника 488/1478 л), с полным приводом и неплохим клиренсом (182 мм).
У Hyundai Tucson много вариантов сочетания двигателей, коробок и различного обороудования. Каждый потенциальный покупатель может выбрать автомобиль на свой вкус, цвет и кошелек. В максимальной комплектации (High-Tech plus) может быть «нашпигован» по последнему слову техники практически всеми нужными и не очень нужными опциями.
Эта модель достаточно ликвидна на вторичном рынке. Hyundai Tucson входит в ТОП-3 рейтинга сохранности остаточной стоимости «АВТОСТАТ» за 2020 год. А этот параметр потребители все чаще учитывают при при выборе нового автомобиля.
Непоследнюю роль играет и невысокая стоимость владения автомобилем. Расходники и запчасти для Hyundai имеют довольно демократичные цены, а нормочас не выше, чем у прямых конкурентов.
НЕДОСТАТКИ. ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ, ДРУЖИЩЕ?
Едет автомобиль «средненько», при интенсивном разгоне ощущаются «провалы». Руль недостаточно острый, хотя для спокойной езды вполне подойдет. Дизайн салона « в корейском стиле - вроде не страшный, но и ничего интересного, отделка на среднем уровне. Конкретных претензий ни к чему нет, но лично мне автомобиль «не лег на душу».
К сиденьям за неделю я так и не привык. Не под мой профиль спины оказались. К тому же, когда садился в машину, поначалу регулярно «цеплял» коленкой за рулевую колонку. Пришлось поднять руль на максимум.
Из минусов данного конкретного автомобиля отмечу запах «свежего автомобиля». То ли пластмасса так пахнет, то ли искусственная кожа, я так и не понял. Но этот запах в салоне, преследовал и меня, и мою семью всю неделю. Честно скажу - не самый приятный.
В качестве минуса отмечу отсутствие безключевого доступа и кнопки пуска двигателя. Заводить новый, современный, недешевый автомобиль по-старинке ключом, я уже как-то отвык. На мой взгляд эти «ключевые» опции основа комфортного пользования автомобилем. У Туссана они лишь в максимальной комплектации.
Также не было электропривода багажника. А это еще одна из главных необходимых опций современного автомобиля. У многих производителей электропривод багажника совмещен с функцией открывания «с ноги», хотя без этого можно и обойтись. По мне, так достаточно просто электропривода с кнопками.
Круиз-контроль на Туссане был обычный, а не адаптивный. Ну и естественно не было функций слежения за полосой, предупреждения о близко движущихся автомобилях, автоматической экстренной остановки. Возможно, я придираюсь, но тесты автомобилей примерно этого же класса, уже приучили меня к наличию всех этих электронных помощников водителя.
Двигатель 2,4 литра оказался довольно прожорливый. При моем цикле город/трасса 50/50 в итоге «привез» 11,7 литра на 100 км. Такого высокого показателя я не фиксировал ни на одном из тестовых автомобилей за последние полгода. Причем автомобили были даже более габаритные и менее аэродинамичные. Видимо, не очень современные двигатель и коробка приводят к такому результату.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ?
Как уже писал в начале статьи, я задал своим друзьям в Фейсбуке такой вопрос: «За счет чего Hyundai покоряет сердца и кошельки россиян?» И вот какие комментарии получил:
Иван: Мне кажется, что с каждой новой моделью все меньше и меньше отдает "корейщиной" в плохом смысле этого слова.
Юрий: Хорошее соотношение цена-качество. Пожалуй, лучшее на рынке. Вообще трудно было поверить, что в России может быть успех у бренда, который начинается с «Hyu…»
Влад: Следование современным трендам, но с ноткой консерватизма и без агрессии во внешнем виде!
Александр: За счет счета, который выставляют за автомобиль. Денег не много у людей…
Максим: Они дают чуть больше автомобиля за те же деньги.
Антон: Точно не красивым именем. А все остальное при них.
Юрий: За счет того же, что и в Штатах, например. Дешево, и приемлемо... Да и дизайн в последнее время получше стал.
Вадим: Успех корейцев в том, что они смогли создать продукт для покупателей "без претензий" по цене несколько дешевле, чем у конкурентов.
Алексей: Цена\качество, Все! Раньше Toyota, теперь Hyundai-KIA и никаких чудес. Только лишь вопрос денег.
Леонид: За счет низкой покупательской способности. Ну и машины у бренда в целом по соотношению цена/качество вполне.
Иван: Если говорить о конкретных жанрах, то, например, больших полноприводных кроссоверов для перевозки семьи с более менее приличным мотором 2,2-2,4 в пределах 2-2,3 млн я на рынке не вижу вообще, кроме Хенде и Киа. Мне сейчас возразят про китайцев, но они все с моторами 1,6-2, мне лично ездить неприятно (есть опыт с Хавейл Н6-Н9). Немцы в этом жанре все от 3 млн и выше. Кодиак, если только. Корейцам еще надо освоить жанр полноприводных универсалов типа Октавии Скаут или Ауди Оллроад в прайсе до 1,8 млн с 2 литровым дизелем - вообще бомба была бы.
Ирина: Мне не нравится новый дизайн. В свое время Туссон был Туссоном, Санта Фе - Сантой Фе, а теперь они все на одно лицо, метров со 100 вообще не идентифицировать, разве что Крета поменьше размером…
Игорь: Да простят меня представители корейского автопрома...корейские автомобили это серая слизь) ничего выдающегося, запоминающегося, но липнет.) Корейский автопром как вирус, потихоньку захватывает разум наших сограждан, привыкших к скромной жизни. Сделали красивую обертку, оснастили необходимым оборудованием. Но если копнуть глубже, ничего не найдешь. Ни передовых технологий, ни продвинутой эргономики, ни-че-го. Но пипл хавает. Маркетинг ин экшн.
Алексей: Соотношение цена/качество - главное в борьбе за кошелек потребителя. Да и дизайн у них подтягивается. Молодцы.
Александр (Монреаль): Не только Россиян, канадцы тоже активно покупают. Везде считают деньги. Даже в начальной комплектации все необходимое есть.
Михаил: Странный вопрос. Просто широко представлены в эконом-сегменте, в котором всегда наибольший спрос (в штуках) в любой товарной группе. Ну и грамотный маркетинг.
Александр: Хороша машина и гарантия, и выглядит неплохо.
Максим: За счет ценника, классического автомата и консерватизма российской аудитории.
Александр: Стоимость обслуживания низкая, запчасти ультрадешевые, страховка дешевая, ликвиден на вторичке. Просто выбор прагматика.
Сергей (Коста-Рика): После 10 лет езды в Москве на дизельной Audi Q7 пересел в Коста-Рике на дизельный Tucson в топовой комплектации. Машины тут дорогие, из за высоких ввозных пошлин. Новая Toyota RAV4 в топовой комплектации будет 56-60 тыс долларов. У Hyundai какая-то программа. Мой обошелся "всего" в 40 тыс. Мне, человеку со стажем ежедневной езды 35 лет, все нравится. Достаточно симпатичная, очень надежная, неприхотливая машина для ежедневной езды на которой не жалко регулярно ездить по песку, переезжать речки в брод и возить в багажнике стройматериалы. То есть сел и поехал, не думая ни о чем.
Александр: Человек консервативен (читай ленив) по природе и боится неизвестного, тем более дорогого. Хендай - серый во всех смыслах, неброский, такой же «у соседа Васи», чего еще надо. А купишь BMW - он с жанром, броский и сосед Вася сначала обзавидуется, а потом и возненавидит (а там глядишь и шины начнет прокалывать). Нет уж на фиг. Вот и весь секрет.
Максим: Мне Туссан в свое время понравился всем, кроме мотора 2.0 (бензин). Было ощущение, что даже «девятка» его объедет.
Юрий: Это машина, чтобы просто ездить, передвигаться из пункта А в Б, с ожидаемым комфортом и безопасностью. Большинству покупателей другого не нужно, корейцы нашли золотую середину и ей следуют. Молодцы. К тому же удобные программы покупки, развитый сервис и вменяемая остаточная стоимость. Покупая эту машину я ничем не рискую. Но корейцам нужно внимательно смотреть на Китай. Можно проморгать будущего конкурента.
Алексей: Самая банальная причина почему хорошо продается, потому что нет аналога, кроме Sportage с таким функцианалом за такие деньги.
Валерий: Думаю, секрет успеха Tucson и Sportage в сбалансированности предложения: надежно, удобно, необременительно в содержании, достаточно современно, ничто не докучает и не раздражает в реальной жизни. Не это ли нужно большинству покупателей?