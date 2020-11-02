Сергей Целиков: Hyundai Tucson - в чём секрет успеха?

Мне давно хотелось понять, в чем заключается секрет успеха корейских брендов Hyundai и KIA на российском рынке. Статистика продаж говорит о том, что они из года в год продолжают набирать популярность и выигрывают сражение за кошелек российского потребителя у всех остальных игроков, кроме LADA. За 9 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано более 115 тысяч автомобилей Hyundai и 139,5 тысячи KIA. Рыночная доля составила 10,4% и 12,7% соответственно. То есть почти каждый четвертый новый автомобиль на российских дорогах имеет корейские корни. В моем личном гараже никогда не было корейских автомобилей, да и опыта эксплуатации «корейцев» у меня совсем немного. Один единственный раз мне за рубежом в прокате на две недели доставался Hyundai Santa Fe. И еще пару раз я брал у дилера на короткий тест-драйв KIA Soul и Venga. Вот, собственно говоря, и весь опыт. Поэтому, получив на недельный тест-драйв Hyundai Tucson, я был озадачен именно этим вопросом. В чем же состоит успех корейских брендов на российском рынке? Каковы ингредиенты этой магии, которая помогает Hyundai и KIA находить прямой путь к сердцам и кошелькам российских автомобилистов?

Не сильно веря в себя, параллельно с тест-драйвом, я задал этот вопрос своим друзьям в Фейсбуке и получил массу ответов. Наиболее конструктивные приведу в конце материла, а пока немножко об автомобиле. ROCK EDITION Тестовый Hyundai Tucson был с 2,4-литровым двигателем в комплектации Rock Edition. Что же это такое?

Релиз по случаю выхода этой лимитированной серии из 1000 штук гласил следующим образом - все автомобили Tucson Rock Edition имеют уникальный набор опций по специальной цене, в который входят легкосплавные 18-дюймовые диски, светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, мультимедийная система, камера заднего вида, отделка интерьера в уникальном светло-сером или черном исполнении. На кузове автомобилей размещена эмблема Rock Edition.

Цены на Tucson Rock Edition на момент выхода этой серии начинались от 1 699 000 ₽ за автомобиль с 2-литровым мотором и передним приводом (1 799 000 ₽ - с полным) и заканчивались на уровне 1 899 000 ₽ за автомобиль с 2,4-литровым двигателем и всеми ведущими колесами. Именно такой и достался мне на тест. В данный момент на сайте Hyundai ценник на эту серию отсутствует. А в целом Hyundai Tucson предлагается по цене от 1 639 000 до 2 404 000 рублей. Кроме того, есть версия Tucson N Line по цене от 2 289 000 до 2 439 000 рублей. Насколько это дорого или дешево, не берусь судить. К сожалению, стоимость всех автомобилей в 2020 году серьезно выросла. И корейцы здесь не исключение. К тому же в нынешнем осеннем сезоне наблюдается острый дефицит автомобилей в наличии. И поэтому дилеры не скупятся на дополнительные опции, а все «доковидные» скидки остались в прошлом.

ДОСТОИНСТВА. ЧЕМ ЖЕ ПОКОРЯЕТ TUCSON? Автомобиль в этом поколении получился достаточно гармоничным и можно сказать, даже красивым. Передняя и задняя оптика, легкий «прищур» глаз, четкие боковые линии, удачные пропорции. «Коллеги по цеху» пишут, что вся внедорожная линейка Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) теперь «на одно лицо». Мне кажется, в этом нет ничего страшного. Почти у всех автопроизводителей модельные ряды теперь напоминают «сосиски разной длины». Главное, чтобы «лекало» было в опытных руках профессиональных дизайнеров. А с этим у корейцев (и Hyundai, и KIA) все в порядке.

Габариты автомобиля (4490х1855х1655 мм) попадают в самую «золотую кроссоверную середину». Не большой, и не маленький, достаточно вместительный (объем багажника 488/1478 л), с полным приводом и неплохим клиренсом (182 мм). У Hyundai Tucson много вариантов сочетания двигателей, коробок и различного обороудования. Каждый потенциальный покупатель может выбрать автомобиль на свой вкус, цвет и кошелек. В максимальной комплектации (High-Tech plus) может быть «нашпигован» по последнему слову техники практически всеми нужными и не очень нужными опциями.

Эта модель достаточно ликвидна на вторичном рынке. Hyundai Tucson входит в ТОП-3 рейтинга сохранности остаточной стоимости «АВТОСТАТ» за 2020 год. А этот параметр потребители все чаще учитывают при при выборе нового автомобиля.

Непоследнюю роль играет и невысокая стоимость владения автомобилем. Расходники и запчасти для Hyundai имеют довольно демократичные цены, а нормочас не выше, чем у прямых конкурентов. НЕДОСТАТКИ. ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ, ДРУЖИЩЕ? Едет автомобиль «средненько», при интенсивном разгоне ощущаются «провалы». Руль недостаточно острый, хотя для спокойной езды вполне подойдет. Дизайн салона « в корейском стиле - вроде не страшный, но и ничего интересного, отделка на среднем уровне. Конкретных претензий ни к чему нет, но лично мне автомобиль «не лег на душу».

К сиденьям за неделю я так и не привык. Не под мой профиль спины оказались. К тому же, когда садился в машину, поначалу регулярно «цеплял» коленкой за рулевую колонку. Пришлось поднять руль на максимум.

Из минусов данного конкретного автомобиля отмечу запах «свежего автомобиля». То ли пластмасса так пахнет, то ли искусственная кожа, я так и не понял. Но этот запах в салоне, преследовал и меня, и мою семью всю неделю. Честно скажу - не самый приятный. В качестве минуса отмечу отсутствие безключевого доступа и кнопки пуска двигателя. Заводить новый, современный, недешевый автомобиль по-старинке ключом, я уже как-то отвык. На мой взгляд эти «ключевые» опции основа комфортного пользования автомобилем. У Туссана они лишь в максимальной комплектации. Также не было электропривода багажника. А это еще одна из главных необходимых опций современного автомобиля. У многих производителей электропривод багажника совмещен с функцией открывания «с ноги», хотя без этого можно и обойтись. По мне, так достаточно просто электропривода с кнопками.

Круиз-контроль на Туссане был обычный, а не адаптивный. Ну и естественно не было функций слежения за полосой, предупреждения о близко движущихся автомобилях, автоматической экстренной остановки. Возможно, я придираюсь, но тесты автомобилей примерно этого же класса, уже приучили меня к наличию всех этих электронных помощников водителя. Двигатель 2,4 литра оказался довольно прожорливый. При моем цикле город/трасса 50/50 в итоге «привез» 11,7 литра на 100 км. Такого высокого показателя я не фиксировал ни на одном из тестовых автомобилей за последние полгода. Причем автомобили были даже более габаритные и менее аэродинамичные. Видимо, не очень современные двигатель и коробка приводят к такому результату.