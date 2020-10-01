Игорь Моржаретто: Volkswagen Polo - теперь без приставки «седан»

С небольшим отставанием от графика (из-за карантина, конечно) в России стартовали продажи популярного… нет, уже не седана, а лифтбека «Поло». И хотя он построен на той же платформе, что и предшественник, изменений так много, что можно смело говорить о смене поколений. Ровно через 10 лет после появления «нашего «Поло» родился его сменщик. Ныне это лифтбек с огромной подъемной дверью багажника, и по сравнению со старым «Поло» он вырос на 8 сантиметров. Что, конечно же, приятным образом сказалось и на объеме багажного отделения (плюс 90 литров), и на пространстве для задних пассажиров. С технической точки зрения, по сути, он повторяет чешский лифтбек «Шкода-Рапид», но у них немало и различий.

Вообще, по меркам бюджетного класса новый «Поло» выглядит очень солидно. Чему способствуют массивная решетка радиатора и новые светодиодные фары спереди и фонари сзади, причем противотуманки стильно интегрированы в основные. А камера заднего вида, прячущаяся от грязи в поворотной эмблеме (привет от «Гольфа»), вызывает просто детский восторг!

И салон смотрится намного современнее, чем у седана; претензий к удобству посадки и обзорности нет. Передняя панель своя, новая, совсем не такая, как у «Рапида». В дорогих версиях — цифровая! Но даже в базовой версии установлена мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма. Кроме того, автомобиль получил бесключевой доступ (а также запуск двигателя с кнопки), обогрев руля и задних сидений.

Новый «Поло» оснащают теми же моторами и коробками, что и предшественника. Есть две версии атмосферного двигателя 1,6 л (мощностью 90 и 110 сил) в сочетании с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Моторы (как и автомобили в целом) собирают уже не первый год в Калуге, они хорошо известны и ждать от них подвоха не приходится.

Топовый вариант, как и раньше — 125-сильный турбодвигатель 1.4TSI с 7-ступенчатым роботом DSG. Кстати, и силовые агрегаты, и настройки шасси — такие же, как у «Рапида». Но по сравнению с седаном «Поло» пружины сделали более мягкими, поэтому ход стал чуть плавнее. Серьезно поработали с шумоизоляцией: нет, идеальной она не стала, но в салоне значительно тише. Даже при резких ускорениях и полной отдаче атмосферного мотора…

Все эти улучшения, конечно же, стоят денег. В любой из сравнимых комплектаций лифтбек гораздо богаче по оснащению, чем седан, поэтому существенно выросла и цена. Стоимость базовой версии Origin теперь начинается с отметки 822 тысяч рублей, стартовой версии с автоматом Respect – от 957 тысяч. А максимальный Exclusive (1,4 л/125 л.с., DSG) и вовсе стоит немыслимые ранее для этого класса 1 млн 239 тысяч рублей!

Впрочем, и конкуренты предлагают теперь схожие цены. Посмотрите на прайс-лист обновленного «Киа-Рио». То-то же… Впрочем, соплатформенный «Рапид» в равных комплектациях будет тысяч на 30 дешевле. Это маркетологи постарались, чтобы развести две модели, и теперь «Поло» представлен как более технологичный автомобиль. Ведь только у него — цифровая приборная панель, светодиодные противотуманки и выдвижная камера…

Лифтбек, конечно же, удобнее и красивее седана. Новый интерьер уже не вызывает ассоциации с лозунгом «quadratisch, praktisch, gut», сидеть за рулем стало куда приятнее, а ехать ― плавнее и комфортнее. Надеюсь, все это смягчит для покупателей шок от выросшей цены.