Renault Arkana: холодный расчет

Купе-кроссовер Renault Arkana уже второй год присутствует на российском рынке. Так, с июля 2019 года по август нынешнего этот автомобиль был продан в количестве 21264 единиц. Наконец-то он попал к нам в агентство «АВТОСТАТ» на длительный тест-драйв – чтобы сотрудники компании смогли оценить его и составить свое мнение. Честно и непредвзято. И вот что получилось.

Алексей Тихонов, заместитель начальника отдела аналитики, ездит на Hyundai Creta, стаж вождения – 21 год:

- Несмотря на то, что первые кросс-купе появились на рынке более 10 лет назад, из-за премиальности брендов, их выпускающих, которая подразумевает высокую стоимость, они оставались довольно редкими на наших дорогах.

Поэтому «Аркана» с ее модным, молодым, современным типом кузова сразу обращает на себя внимание. Плавные линии кузова намекают на скорость, быстроту. Никакого лишнего хрома, все в меру. Оригинальная светодиодная оптика, особенно эффектна в темное время суток. Крупные буквы названия модели по центру задней двери несколько амбициозно подчеркивают, что это красивый, стильный автомобиль.

Немного разочаровывает интерьер, вернее, не разочаровывает, а не оправдывает ожиданий после интересного внешнего вида. Обычный, хотя и качественный пластик. В топовой версии «Арканы» это компенсируется кожаной обивкой сидений и мультимедийной системой c сенсорным 8-дюймовым экраном. Коллеги жаловались на его «задумчивость», но мне гораздо важнее по функциональности оказался круиз-контроль.

А еще, после вынужденного схода на разбитую грунтовку, была весьма полезной защита порогов от грязи и пыли. Дорожный просвет в 205 мм и подключаемый полный привод оставили только желание забраться дальше и испытать больше. Благо, стальная защита картера и полноразмерное запасное колесо располагают к этому.

Климат-контроль неожиданно оказался однозонным. Шумоизоляция, на мой взгляд, недостаточна для автомобиля, цена которого смело перешагнула отметку в полтора миллиона рублей.

А так… подстроив под себя зеркала и сиденье, уже через десять минут практически полностью адаптируешься к автомобилю. Еще осваиваешься с мультимедийной системой, рычагами, клавишами, но руль уже становится «родным», уже не замечаешь непривычно меньшей обзорности через заднее стекло, поясничный регулируемый валик удобно подпирает спину. Вообще сиденья очень комфортные: проведя три часа за рулем, не чувствуешь никакой усталости и желания размяться.

Турбированный двигатель мощностью 150 л.с. снимает все вопросы при обгоне «большегрузов» на трассе. Динамика – отменная!

Марке добавит поклонников и ключ-карта с функцией «Свободные руки», и система обнаружения «слепых зон», и датчики дождя и света, я уж не говорю про ставшими привычными другие системы помощи водителю. А для поклонниц приготовлены круговые камеры вкупе с парктроником и солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой. Вот только для них пока не хватает сочных, броских цветов кузова. Производитель ограничился спокойными, неяркими «мужскими» тонами.

На заднем ряду кресел мне прокатиться не довелось, поэтому уровень комфорта на них оценить не могу. По идее такой вид кузова и не предполагается для больших семей, поэтому скошенный сзади потолок не будет неудобством, например, для маленького ребенка, или для двух маленьких детей.

А багажник вполне достаточен, чтобы съездить куда-нибудь с ними на пикник, или привезти покупки с магазина.

Расход, как обычно, оказался выше паспортного – 7,5 литра в смешанном стиле. Расплата за турбированный двигатель ожидает на заправке – заливать только 95-й бензин.

Перспективы модели на рынке? Если бы не последние события, испытывающие экономику и заставляющие людей бережнее относиться к деньгам, то продажи «Арканы», возможно, сравнялись бы, скажем, с продажами «Каптюра» или даже превысили бы их. Тем более, что у них разница в цене в топовых комплектациях составляет всего около 6%.

Юлия Шведова, ведущий специалист отдела маркетинга, ездит на LADA Priora, стаж вождения – 9 лет:

- Хочу написать свой отзыв о Renault Arkana после двухдневного использования. Первое ощущение, как только села в автомобиль: «какой же он огромный»! Но я достаточно быстро привыкла к габаритам и к коробке передач. Так как на постоянной основе езжу на авто с механической КП, то переживала не будет ли меня все время «клинить» с вариатором… Но нет, все было отлично. Пару раз, конечно, я искала ногой педаль сцепления, но это быстро прошло.

Что могу сказать об автомобиле? Внешний вид мне очень понравился. Автомобиль красивый, стильный, современный, но вот внутренняя отделка как-то подкачала. Пластик не самого лучшего качества.

Обзор в зеркало заднего вида вызвал много вопросов, потому что как такового этого обзора нет. Вспомнила, как училась в автошколе, когда инструктор снимал зеркало заднего вида, чтобы училась ориентироваться по боковым.

Также отмечу плюсы: есть датчик «слепой зоны», вместительный багажник (спокойно влезла детская машинка, сумки и корзина с цветами), удобный руль, удобное сиденье (водительское).

Мультимедиа «коннектится» с Apple. Конечно, разговаривать через нее не очень удобно, слышимость так себе, но зато отлично проигрывает музыку.

Разгон автомобилю, на мой взгляд, дается сложновато, зато он хорошо держит скорость. Очень мягкий руль, не слышно двигателя, нет покачивания при езде на высокой скорости.

Как девушка, могу сказать: на автомобиль и водителя во время движения обращают внимание.

Купила бы я себе такой автомобиль? Возможно, рассмотрела бы как вариант, но при стоимости не выше 1 млн 100 тыс. рублей.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики, ездит на Nissan X-Trail, стаж вождения – 15 лет:

- Большинство людей при выборе автомобиля в первую очередь обращают внимание на внешность. С точки зрения экстерьера Renault Arkana никого равнодушным не оставит. Она красива, элегантна, самобытна. Кузов в духе моды текущего времени, пусть и не особо практичен, но определенно лаконичен. В ночное время LED-оптика выделяет французский автомобиль из общего потока. Он не такой, как все, и всеми способами пытается это доказать. Хотя, конечно же, красота – довольно субъективное понятие.

После яркой внешности ожидаешь не менее оригинальный «внутренний мир», но ожидания и реальность – вещи не всегда сопоставимые. Интерьер в этом случае явно диссонирует с экстерьером, и на фоне последнего выглядит куда скучнее. Первое за что цепляется глаз после открытия двери – планшет мультимедиа, который, на мой взгляд, выглядит инородно. Опечалил жесткий пластик, который просто везде! Хотя из автомобилей данного сегмента мягкой панелью могут похвастаться единицы. Особых вопросов к эргономике не возникло: все на своих местах, включается, работает. Однако работа мультимедиа в 2020 году должна быть более расторопной. Странно, что при наличии камер кругового обзора, склеенную картинку вы не увидите, на дисплее будет картинка лишь с той камеры, которую вы выберите.

При росте 183 см за рулем комфортно устроиться не удалось: хотелось отодвинуть водительское сиденье подальше назад, но тогда не хватало регулировки руля по вылету. С обзорностью особых проблем не было, бонус в виде мониторинга слепых зон – приятная опция, а «бойница» пятой двери компенсирована камерой заднего вида. Задний ряд произвел двоякое впечатление: с одной стороны, в ногах места было достаточно, а с другой – давила ниспадающая крыша. Багажник не столь большой как хотелось бы, но для городского жителя его должно хватить.

С Renault Arkana провел четыре дня, за которые вдоволь потолкался в городских пробках, прохватил по трассе, да и по полям удалось прокатиться. Тестовый автомобиль был в максимальной комплектации, а это полный привод, двигатель 1,3 л мощностью 150 л.с. и вариатор. К слову, связь между двигателем и вариатором настроена великолепно, что позволяет чувствовать себя комфортно в городе, на трассе, да и на бездорожье. Вопрос есть к ресурсу этой парочки: как она будет себя чувствовать через 100 – 150 тыс. км на нашем топливе и в нашем климате?

Отдельной благодарности заслуживают люди, которые настраивали подвеску. Лежачие полицейские, гребенка, рельсы, разбитый асфальт или просто пересеченная местность – ей все ни по чем. При ее всеядности на плохой дороге, она прекрасно показывает себя и на скоростном шоссе. На языке так и вертится: made in Russia, from Russia!

Машина получилась, безусловно, красивой. У нее большое количество «плюсов» и несомненно есть «минусы», с которыми можно смириться. Однако в таком ценовом диапазоне слишком много конкурентов, а потребители, голосуя рублем, отдают предпочтение конкурентам: бестселлеру рынка Hyundai Creta, уже знакомому Renault Kaptur и даже новичку Skoda Karoq.

Марина Лузина, специалист отдела информации, ездит на Mazda Axela, стаж вождения – 11 лет:

- Последние 10 лет я сидела за рулем только праворульных «японцев» (спортивных седанов или семейных универсалов), поэтому возможность попробовать в деле высокий кроссовер меня очень вдохновила.

Первый существенный «плюс» «Арканы» – ее высота. Клиренс в 205 мм может составить конкуренцию большинству современных кроссоверов, а положение «высоко сижу, далеко гляжу» добавляет новых ощущений и водителю, и пассажирам. Что же касается обзора, то тут впечатления оказались смешанными. С одной стороны, камера заднего вида с разноцветной разметкой здорово помогает при парковках в узких местах. С другой, из-за низкого потолка и высоких задних подголовников смотреть в зеркало заднего вида смысла нет – видно только лица пассажиров. Однако этот недостаток компенсируется боковыми зеркалами, которые помимо отличного обзора имеют еще и функцию «подсказки»: там загорается специальный значок, если в «слепую зону» автомобиля попадает другой объект. Удобно при обгонах.

Раз уж мы заговорили про автоматических помощников, то большим, просто огромным, плюсом «Арканы» лично для меня стал бесключевой доступ. Мамы с маленькими детьми и бесконечными сумками в руках меня поддержат: выходя из магазина или садика, меньше всего хочется искать ключи в недрах дамской сумочки. Renault Arkana сам разблокирует двери еще на подходе к нему, и также заботливо заблокирует их после вашего выхода. Это – бесценная опция, если вы выносите из машины уснувшего в дороге малыша.

К удобствам относится и возможность отвечать на телефонный звонок по громкой связи, слушать музыку через телефон, и в целом медийная система «Арканы» порадовала быстрым откликом и достаточно понятным интерфейсом.

К несомненным достоинствам я бы отнесла плавность хода и легкость в управлении – машина действительно очень мягко идет по трассе на любой скорости и при этом слушается малейшего поворота руля. А вот ускорения и торможения здесь мне показались чуть замедленными, но, возможно, это на контрасте с бодрым японским хэтчбеком.

Про дизайн «Арканы» написано уже много, но добавлю и свой голос в копилку: кроссовер очень круто выглядит на дороге.

Теперь о «минусах». Салон из экокожи – явно не лучшее решение для жары, тканевый был бы комфортнее. Удивил громкий вентилятор при слабой шумоизоляции: в итоге приходится почти кричать, чтобы передние пассажиры услышали задних. Крошечный бардачок, неудобные кнопки управления громкостью на руле и жесткий пластик на панели тоже несколько смазывают впечатление. Но в целом, я готова простить «Аркане» эти «отдельные недостатки» за красоту, заботливый характер и, главное, - за более чем адекватную цену.

Михаил Кулиш, ведущий аналитик, ездит на Citroen C4 Sedan, стаж вождения – 7 лет:

- На тест-драйв в АВТОСТАТ попала Renault Arkana с двигателем 1,3 л мощностью 150 л.с., вариатором и полным приводом. Желающих протестировать французскую новинку в нашей компании оказалось много, поэтому мне удалось покататься на ней всего 2 дня, и для полноценного теста времени не хватило.

Интерес к поездке подогревала вариаторная коробка передач и SUV-класс автомобиля, поскольку весь предыдущий опыт вождения складывается из седанов и хэтчбеков на «механике». Скажу сразу, что опыт владения автомобилями у меня небольшой, из иномарок всего одна – Citroen C4 Sedan, поэтому большая часть элементов комфорта сравнивал с ней.

Начну сначала с того, что мне понравилось в автомобиле. Во-первых, это внешний вид – думаю, получился очень удачным и современным. Узнаваемые силуэты задних фонарей особенно изящно смотрятся в темное время суток. Второе, что мне понравилось еще на подходе к автомобилю – это бесключевой доступ. Очень удобная вещь, особенно если в одной руке у тебя ребенок, а в другой коляска или сумка.

При первых маневрах сразу отметил «легкость» руля с электрическим усилителем. Некоторые отмечают, что руль чересчур легкий, но по мне это комфортно и удобно.

Наличие двух педалей путало не долго – к хорошему быстро привыкаешь. Что касается самой коробки-вариатора, то не могу дать объективную оценку, поскольку не с чем сравнивать. Но явным недостатком мне показалась ощутимая пауза при резком нажатии педали газа. Стоит об этом помнить при выезде на кольцо в плотном потоке. В остальном каких-то нареканий я не обнаружил. Машина динамичная и комфортная в управлении.

Теперь перейду к минусам, которые я обнаружил для себя. Первое – это интерьер салона. Пластик в «Аркане» оказался на вид дешевым и жестким, поэтому в данном сравнении я отдаю предпочтение своему 7-летнему «французу». В целом интерьер выглядит бюджетно, что противоречит ожиданиям после знакомства с экстерьером автомобиля. Показался странным блок управления громкостью и телефоном, находящийся под рулем. Как минимум кнопки громкости хочется видеть на руле и место там свободного достаточно. Из мелочей (опять же в сравнении со своим «французом») показалась неудобной при активации функция скоростного лимита и отсутствие автодоводчиков стекол, помимо водительского.

Хотелось бы еще попробовать этот автомобиль в зимних условиях, проверить функции обогрева и полный привод в действии. В целом же в городских условиях автомобиль оказался достаточно комфортным и стильным.

Стэлла Иванова, главный бухгалтер, ездит на BMW X1, стаж вождения – 12 лет:

- Когда оказываешься в роли тест-драйвера, то чувствуешь себя этаким гуру, мнение которого имеет колоссальный вес и значение, этаким критиком-профессионалом, по сути, не являясь таковым ни разу. И начинаешь придираться к тому, на что раньше и не обратил бы внимание, подмечать то, что в жизни водителя не имеет значения… Поэтому, начну высказывать свое мнение с этой позиции: критика, критика и еще раз критика.

Во-первых, в салоне уровень шума отличается от того, который есть в моем собственном авто. Но вполне возможно, что каждодневно, садясь за руль своей машины, я по привычке включаю музыку погромче и не замечаю шумно или тихо работает двигатель (кроме случаев, когда вдруг появляются новые настораживающие звуки).

Во-вторых, мне не хватило обзорности в зеркале заднего вида. Ощущение, что смотришь через амбразуру какой-то техники нашего оборонного комплекса.

И третий отрицательный момент, который доставил дискомфорт – не очень корректная работа медийной системы «Арканы». Иногда управлять ею не получалось даже во время стоянки. Что уж говорить, если она не откликалась на переключение режимов в процессе движения. Почему-то медиасистема «глючила» и машину приходилось перезапускать или просто обходиться без нее.

Ну а теперь о хорошем: классный руль! Классное легкое управление машиной! Ощущение, что рулить не только легко, но будто руль сам все делает за тебя. Он просто предугадывает твои намерения. Иной раз хотелось даже некоторого сопротивления с его стороны! Поскольку понимаешь, что при таких габаритах машину хочется ощущать через управление рулем, что она ТЕБЯ слушается и повинуется, что ТЫ ею управляешь.

Отдельный восторг от бесключевого доступа к системе «старт-стоп». Почему такой комфорт не доступен на всех машинах?! Просто сказка с песней! Особенно, если водитель «страдает» обилием сумок, сумочек, пакетиков и прочих переносных органайзеров. Думаю, мой восторг разделят также мамы (и папы) с детьми и прочими членами семейств. Очень удобная опция. Постараюсь, при покупке следующего авто выбирать именно с такой системой.

Комфортная система климат-контроля. В салоне и в городе, и на трассе легко настраивался температурный режим под всех путешествующих. На заднем сиденье вполне достаточно места для ребенка в детском кресле и для двух повзрослевших подростков среднего телосложения.

Не в каждом авто задний ряд кресел комфортен, когда на нем размещаются более двух человек. Чего не скажешь об «Аркане». Поэтому путешествовать семьей, прихватив с собой друзей, на ней вполне возможно.

Виталий Коробов, заместитель технического директора, ездит на Skoda Octavia Tour, стаж вождения – 30 лет:

- Автомобиль оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, яркая внешность, богатая электронная начинка, а с другой стороны не самая лучшая обзорность, дерганный вариатор, дешевый пластик внутри и ляпы сборки. После двухдневного тест-драйва понял, что это не мой автомобиль.

Внешне это довольно высокий автомобиль, большеразмерные колеса, решетка радиатора. Всем внешним видом автомобиль как бы относит себя к премиальному сегменту.

Электронная начинка вполне современна и хороша. Электронный карточка доступа и запуск без ключа. Светодиодные фары. 4 обзорных камеры, камера заднего вида включается автоматически, вместе с парктрониками. Датчики слепых зон. Климат-контроль. Мультимедийная система с поддержкой всех современных систем: Apple CarPlay, Android Auto, Yandex Auto и классический Bluetooth. Кнопки управления на руле и голосовое управления добавляют удобства. Навигатор с актуальным картами. Но вот сам экран не смотрится гармонично. Создается впечатление, что к панели просто прикрепили планшет с толстыми рамками.

К сожалению, мне так и не удалось отрегулировать сиденья под себя. Плечевая область постоянно на весу, подголовник давит на затылок, очень устаешь в таком положении. Подлокотник водительской двери расположен очень низко, рука до него не достает, а подлокотник между передними сиденьями находится слишком высоко, постоянно тыкался в него локтем. Обзорность с водительского места оставляет желать лучшего. Сидишь как в глубокой капсуле с маленькими окнами. Козырек сделан почему-то для левшей, правой рукой его открыть невозможно, потому что он утоплен в потолок, а углубление только слева.

Вариатор задумчивый, но резкий. При трогании со светофора он думал пару секунд, потом с ревом резко разгонялся, прижимая к сиденью, затем так же резко переключался на следующую передачу. Переключение в спортивный режим лишь немного исправляло ситуацию, но характер не меняло. Двигатель, кстати, слышно не только при разгоне, но и на холостых. Ограничитель скорости почему-то не запоминал установленную скорость, каждую поездку приходилось выставлять заново.

Подвеска явно не для тольяттинских дорог и пересеченной местности – ощущаешь все неровности руками на руле и затылком от подголовника. Высокий клиренс поднял центр тяжести, поначалу не оставляло ощущение, что на поворотах машина сильно кренится.

В целом получилась машина-компромисс. С премиальной внешностью и электроникой, а всем остальным – от эконом-класса.