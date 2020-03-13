Сергей Смирнов: Renault Arkana во льду и снегах Урала

Компания Рено» из года в год проводит мастер-классы для журналистов по экстремально скользкому вождению. Два года подряд зимняя школа водительского мастерства «Рено» работала на льду Ладоги. А в этот раз мы направились на Урал, где протестировали «Аркану». И себя, конечно, тоже. ПО ДОРОГЕ ЛЕСОВОЗОВ Почему именно «Аркана», ведь есть же более внедорожные модели? Да потому, что на этом автомобиле появилась новая связка: бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра (150 сил) вкупе с вариатором X-Tronic. Ну, а Урал был выбран как один из немногих регионов с настоящей зимой. Здесь нам удалось проверить внедорожные возможности в лесных дебрях и, конечно же, попробовать силы на ледяных трасах.

День первый. Лесной. Связка турбомотора с вариатором на асфальте работает идеально. Жмешь «гашетку» в пол и тут же автомобиль ускоряется, легко и без паузы. Никаких раздумий и завываний двигателя, уже при 1700 оборотах ощущаешь, что двигатель отдает всю свою тягу дороге.

Вот, например, «Каптюр» с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в этом плане меня совсем не радовал во время путешествия в Крым. При каждом обгоне приходилось перестраховываться и выбирать серьезный запас хода. «Каптюр» как будто каждый раз меня переспрашивал, а действительно ли я хочу обогнать очередной неспешный грузовик? С «Арканой» же получаешь настоящее удовольствие. На мой взгляд, 150-сильный мотор — реальный кандидат и для других моделей компании «Рено».

Через несколько десятков километров асфальтированной дороги нас отправили в лес. Глубокая колея, снег справа и слева почти по пояс. Организаторы по-честному предупредили, что здесь работают лесовозы, разъезд с которыми возможен только в специальных карманах. Да тут без лесовозов бы проехать по этим тропинкам! Но ничего, клиренс в 205 мм и полный привод помогали нам уверенно и весьма бодро перемещаться по намеченному маршруту. Даже систему стабилизации отключать не пришлось. В какой-то момент даже стало скучно. Ну как так? Никто не застрял, не закопался. Эх, и ни одного лесовоза не попалось. КАК ARKANA НА ЛЬДУ На следующий день мы отправились на «Кубу». В Екатеринбурге есть, как оказалось, своя Куба. Прямо в черте города на замерзшем Верх-Исетском пруду зимой проводятся автомобильные гонки. Именно здесь нас ждали «Арканы» и несколько трасс со сложными поворотами.

Все автомобили обуты в шины Continental IceContact 2 с увеличенным числом шипов. Поэтому при плавном трогании ничего не ощущаешь. Машина уверенно разгоняется без пробуксовки. Ну, это ненадолго, о чем красноречиво говорила хитрая ухмылка инструктора на пассажирском сиденье. И действительно, в первом же повороте я понял, что абсолютно не понимаю, как ехать по зеркальному льду.

Меня с радостью принимает снежный бруствер. От таких чайников, как я, все автомобили дополнительно защитили. Помимо штатно устанавливаемых стальных щитов, на подопытных «Арканах» установили специальные листы, дабы не повредить симпатичную мордочку автомобиля.

Следующие несколько кругов под пристальным взглядом и руководством инструктора. Перед поворотом на прямой немного притормаживаем, затем короткими движениями руля уходим на нужную траекторию и, аккуратно выравнивая движение, ускоряемся!

Ага, вы пробовали хоть раз ехать по льду? Как рукам и голове объяснить, что руль нужно крутить в сторону заноса? А почему нужно газовать, а не тормозить? Более-менее начинаешь понимать через несколько вынужденных парковок в бруствер. Кстати, система стабилизации с одной стороны не дает вам накосячить на скользкой дороге. ESP придушит движок и не даст машине нагло-напористо уйти в занос. Все предсказуемо – вы плавно «сдуетесь» в повороте без всяких скольжений и торможений в сугроб. Скучно, но безопасно.

Наши инструкторы на нескольких машинах ESP отключили принудительно. Вот здесь другое дело. Можно вдоволь наиграться с газом-рулением и режимами полного привода (Auto, Lock и спортивный). И с каждым кругом ты начинаешь получать нереальное удовольствие от боковых скольжений и неуправляемых заносов (в этой дисциплине я настоящий профессионал).