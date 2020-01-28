Антон Чуйкин: Opel Grandland X - проба пера

Сенсационная новость пришла к нам в конце прошлого года: в Россию возвращается «Опель»! В декабре я побывал на заводе компании в Айзенахе, где как раз собирают кроссоверы, а приехал туда из Франкфурта-на Майне… правильно, на новеньком «Грандленд Икс» Игорь Моржаретто. ПО ФРАНКФУРТСКОМУ СЧЕТУ Почти 400 км по самым разным германским дорогам – неплохая возможность для теста этого автомобиля. Который, скорее всего, не станет бестселлером нашего рынка, но это совсем не значит, что машина у немцев получилась скучной. Наоборот! Надо сказать, что на улицах германских городов «грандленды» встречаются регулярно, ведь в Европе автомобиль продается уже третий год, и довольно успешно – по 100 тыс. штук ежегодно. И при этом никто из немецких поклонников марки, похоже, не комплексует по поводу того, что автомобиль построен на общей платформе с французским «Пежо-3008». Причем проектировать машину начали задолго до того, как немецкая марка перешла под крыло французского концерна. В эпоху всеобщей глобализации это нормально…

Французская платформа ЕМР2 оказалась очень удачной – так почему же на ее базе не создать еще и модель марки, с которой давно налажены плотные контакты (ПСА, «Опель» и ФИАТ уже создавали вместе коммерческие модели)? Но при этом кузов у германского автомобиля – оригинальный. И выполнен в «опелевском» стиле. Поставь рядом «Грандленд» и «3008-ой» — ни за что не догадаешься, что это близкие «родственники», внешне совершено разные машины (даром, что размеры колесной базы совпадают до миллиметра). В общем, «Икс» — точно плод творения немецких инженеров и дизайнеров, никакого сомнения нет.

И интерьер – тоже типичный для «Опеля», очень узнаваемый, спокойный (в отличие от француза) и понятный. Все по-немецки строго, аккуратно и выверено до миллиметра. Мультимедийная система со встроенным 8-дюймовым дисплеем и навигацией Navi 5.0 IntelliLink, пусть не самая передовая по сегодняшним меркам, зато работает быстро и понятно.

Сиденья, как и положено в современном германском авто, очень удобные и легко принимают форму любого водителя. Зимний пакет Winter Options (электрообогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, зеркал), длинный список систем безопасности и помощи водителю есть уже в базовом варианте.

Порадовал и багажник, от которого я изначально не ждал рекордных показателей. Между тем, он совсем немаленький – 517 л (для сравнения: у «Мазды-СХ5» — 442 л, у «Киа-Спортидж» — 466). В европейской комплектации под полкой, конечно же, докатка, но места там хватит и для полноценной запаски. Словом, правильный германский автомобиль. ПРОЛЕТАЯ НАД АВТОБАНОМ Увы и ах, но у «Грандленда» — только передний привод; подвеска спереди – «Макферсон», сзади - упругая поперечная балка. Так спроектировали шасси французские инженеры. Но вот настройки свои, тут уже поработали немцы, поэтому едет «Икс» плотно, даже жестковато. И управляемость – на самом высоком уровне! Никакой тебе раскачки, ни кренов. Организаторы так проложили маршрут, что по дороге туда, из Франкфурта-на-Майне до Айзенаха, мы ехали по местным дорогам, достаточно извилистым, с изрядными перепадами высот. А обратно – по скоростному федеральному автобану, где, как известно, рекомендована скорость 130 км/час, но в левом ряду – не ограничена. Так вот, именно там меня этот «Опель» по-хорошему удивил. Что на скорости 50 км/час, что на 180 км/ч автомобиль ведет себя абсолютно предсказуемо, а управлять им – одно удовольствие. Руль не тяжелый, но и не легкий, реакции машины четкие, понятные… Причем понятные водителю с любым опытом, хоть ветерану, хоть начинающему. И подвеска настроена очень правильно – тут немцы, похоже, нашли золотую середину. А еще очень понравилась шумоизоляция – в салоне было очень тихо, даже когда стрелка спидометра подбиралась к отметке в 180 км/час. А еще «Грандленд» оказался совсем по-немецки рачительным, и расход выше, чем 9,5 л борткомпьютер не показывал даже в городе. А при относительно спокойном движении по трассе и вовсе опускался ниже 7 литров на сотню. Зер гут!

К сожалению, у российских покупателей будет на первых порах не слишком большой выбор силовых агрегатов: один-единственный бензиновый турбомотор (1,6 л, 150 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом. У европейских дилеров есть очень еще «экономично-экологический» турбомотор 1,2 л (130 л.с.) и дизель (1,6 л, 120 л.с.). Покатался на обоих вариантах. Маленький мотор с 6-ступенчатой механикой в городе понравился, а вот на трассе, при обгонах, мощности не хватало. Зато понравился дизель (в сочетании с 8-ступенчатым автоматом); очень он задорный, и при этом – экономичный, но такие моторы к нам поставлять не будут. Так что двигатель 1,6 л – похоже, золотая середина… Правильный выбор! Так что же ему не хватает, чтобы покорить сердца российских покупателей? Увы, явно не хватает полного привода. Хотя, начиная со средней комплектации, доступна система IntelliGrip с пятью режимами движения (ESP off, ESP on, Snow, Mud и Sand); она имитирует блокировку дифференциала и поможет в сложных условиях. В сочетании с 188 мм клиренса — это неплохо. Но наши покупатели все-таки требуют, чтобы у кроссовера был полный привод, хотя бы в теории. Может, я, конечно, выберу вариант с передним приводом, но я должен знать, что он мог бы быть и полным… Глава марки «Опель» Михаэль Лошеллер, конечно, пообещал через год привезти в Россию 300-сильный «Грандленд Икс» в варианте Hybrid4. Он только что был представлен в Европе, это — гибрид с двумя электромоторами на задней оси (передние вращает ДВС). Такой вот вариант полного привода… Но сколько он может стоить в России? Боюсь даже представить себе, потому что уже знаю цены на обычный кроссовер с передним приводом…

Итак, выдохнули? Цена в России стартует от 1 799 000 рублей, а в высокой комплектации Cosmo (спортивные сиденья со вставками из искусственной кожи, камера заднего вида, светодиодные адаптивные фары и пр.) - и вовсе выйдет 2,2 млн. рублей. И дешевле автомобиль не будет, ведь все машины экспортируют из Айзенаха. И надо быть очень верным поклонником марки «Опель», чтобы купить именно переднеприводный «Грандленд Икс». Ведь полноприводный «Фольксваген-Тигуан» в комплектации Winter Edition (1,4 л, 150 л.с.) стоит те же 1 799 000 рублей, а «Киа Спортидж» Comfort (2 л, 150 л.с.) – и вовсе 1 695 тыс. руб. Но, думаю, все-таки преданные поклонники у «молнии» в России найдутся. Не тысячи, но сотни… Opel Grandland X – современный переднеприводный кроссовер с прекрасными ездовыми характеристиками, очень комфортабельный и практичный. Но – всего с одним вариантом двигателя и… очень дорогой. Я бы скорее смотрел на эту модель как на первую ласточку. Смотрите, мол, за ней последуют и другие «опели», самые разные. Вы готовьтесь!