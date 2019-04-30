Игорь Моржаретто: Сadillac - куда поедем?

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«Безумство храбрых – вот мудрость жизни»* Этой весной (которая еще была как зима) марка «Кадиллак» предложила принять участие в путешествии на своих полноприводных автомобилях… по дорогам Нижегородской области. Казалось бы, где американские автомобили, а где – родина Максима Горького?

Нижегородская земля – родина многих выдающихся людей, среди которых математик Лобачевский и изобретатель Кулибин, физиолог Сеченов и актер Евстигнеев, летчики Нестеров и Чкалов… Недалеко от вокзала путешественников встречает памятник еще одному великому нижегородцу – Кузьме Минину. Но самый известный местный уроженец – конечно же, писатель Максим Горький, чье имя город носил больше полувека. Он и стал нашим гидом по родной земле. «НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ НАСТОЯЩЕГО И ЦЕЛИ БУДУЩЕГО» (из статьи «О «Библиотеки поэта») По европейским меркам Нижний – город относительно молодой: основан всего в 1221 году. Но он быстро рос и скоро стал одним из крупных торговых и культурных центров. Для защиты от набегов казанцев уже через полвека здесь начали строить каменный Кремль; нынешние стены и башни – родом из XV – XVI веков. В ХХ веке Кремль хотели снести, но, к счастью, передумали; большевики лишь взорвали кафедральный Спасо-Преображенский собор (где, кстати, были могилы Кузьмы Минина и других выдающихся людей) и построили на его месте Дом Советов. Но даже в нынешнем виде Кремль – самое красивое и посещаемое место в городе; тут надо побывать обязательно! А какой отсюда открывается вид на стрелку Волги и Оки!

Что еще всенепременно надо посмотреть в Нижнем? Обязательно прогуляйтесь по Большой Покровской – это главная улица города (причем уж 300 лет как!); теперь здесь пешеходная зона. Тут находятся многие городские достопримечательности: Верхне-Посадские торговые палаты, дворянские особняки ХIХ века, театры… Спуститесь по 500 ступенькам знаменитой Чкаловской лестницы – от Кремля до набережной Волги. Пройдитесь по территории Нижегородской ярмарки, которая в течение двухсот лет была главной торговой площадкой страны. Зайдите в Александро-Невский Новоярмарочный собор и Главный Ярмарочный дом, полюбуйтесь на здание Государственного Банка… Список достопримечательностей города можно перечислять долго. Приезжайте, посмотрите – не пожалеете!

А еще здесь есть уникальный вид транспорта – канатная дорога через Волгу между городами Нижний Новгород и Бор. Протяженность маршрута – около 3,7 км, причем длина самого большого пролета над водой – 861 м. Между прочим, канатка – не только потрясающий аттракцион для туристов, но вполне реальный вид городского транспорта, а проезд здесь стоит всего 100 рублей.

«УЧИТЕСЬ У ВСЕХ, НЕ ПОДРАЖАЙТЕ НИКОМУ» («Мать») А что, если выехать за пределы города-миллионера? Перебраться на противоположный берег Волги и проехать чуть меньше 100 км на восток – окажетесь в необыкновенно красивом месте. На берегу реки стоит Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, основанный в первой половине XV века преподобным Макарием.

Сегодня здесь – действующий женский монастырь, но ворота для паломников и просто посетителей открыты каждый день. Можно полюбоваться замечательной красоты архитектурой, поклониться мощам преподобного Макария, отстоять службу в Троицком соборе или послушать интересный рассказ об истории и судьбах монастыря из уст одной из 25 монахинь. Кстати, здесь же, в Макарьево, есть страусиная ферма; кроме собственно страусов, тут разводят кур всех мастей, павлинов... Любопытно было попробовать местную яичницу. А что – очень вкусно! И выгодно: из одного яйца получилось блюдо на 10 человек!

А совсем недалеко есть еще одно уникальное местечко – эко-аул «Джай ляу». Здесь воссоздан быт кочевников времен татаро-монгольской орды. Можно остановиться в настоящей юрте, взять уроки верховой езды и стрельбы из лука, и отведать плов, шашлык, бешбармак, сорпу, лепешки баурсаки, приготовленные в тандыре. Но перед этим обязательно погрузиться в молодильный «батыр-чан», наполненный горячей водой с целебными травами. Очень, знаете ли, полезно после долгой дороги…

А если на пароме перебраться через Волгу (виды потрясающие!) – попадете во вроде бы ничем не знаменитый поселок Лысково. Но как бы не так! Здесь расположен Лысковский пивоваренный завод, основанный еще в 1860 году купцом Ермолаевым. Поначалу он пригласил мастеров-пивоваров из Германии, а потом уже и местные начали здесь варить пиво. Причем такого качества, что славилось оно по всей России. На выставке в Лондоне в 1903 году напиток получил Гран-при и золотую медаль! Завод, кстати, работает по сей день. И я там был… Впрочем, это уже совсем другая история.

«ЕЖЕЛИ ЛЮДЕЙ ПО РАБОТЕ ЦЕНИТЬ… ТОГДА ЛОШАДЬ ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА» («На дне») Три дня организаторы пресс-тура отвели нам для путешествия и предоставили три автомобиля «Кадиллак» – флагманский внедорожник «Эскалейд», кроссовер XT5 и седан премиум-класса CT6. По очереди протестировали все. И вот к каким кратким выводам пришли.

Cadillac Escalade 8 цилиндров, 426 «лошадей» и 621 Нм крутящего момента – именно такие характеристики у этого гиганта длиной 5,7 м. И при этом разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды! При массе в 2,7 т кажется, что «Эскалейд» плевал не только на соседей по транспортному потоку, но и на все законы физики! При этом мотор оснащен системой отключения половины цилиндров под малой нагрузкой, так что в городе расход не превышает 18 л на 100 км, а на трассе опускается и до 12. Большинство одноклассников потребляют больше топлива. А цена пугает только при первом знакомстве. В базовой комплектации Luxury «Эскалейд» предлагают в России за 5 090 000 рублей. Топовая удлиненная версия ESV Platinum стоит от 7 190 000 рублей. Восхищенные (или потрясенные) взгляды со стороны других водителей за рулем «каких-то там германцев» обеспечены!

Cadillac XT5 У нового, но ставшего уже популярным во всем мире (и у нас тоже) внедорожника в активе только один мотор – 3,6 л, 314 л.с. Если от души нажать на педаль газа – зверь, а не машина! Зато в спокойном режиме езды два из шести цилиндров автоматически отключаются, и тогда расход бензина можно легко держать на уровне 10 – 11 л на 100 км. Что еще? Подключаемый полный привод, отлично настроенное адаптивное шасси, адаптивный же круиз-контроль, современная мультимедийная система, просторный салон, большой багажник, трехзонный климат-контроль и даже зеркало заднего вида с видеокамерой (у кого еще такое есть?), которое увеличивает обзор втрое – все это в наличии у XT5. Безупречные материалы отделки: кожа, натуральное дерево, алюминий… одна замша на потолке чего стоит! Кстати, стоит – от 2 990 000 до 3 990 000 руб. Очень даже интересная цена на фоне конкурентов из большой германской тройки или представителей люксовых японских марок, но, кроме того, это же – «Кадиллак»!

Cadillac СТ6 В базе у этого большого премиального седана – практически все электронные помощники, которые предлагает сегодняшний автопром в премиум-сегменте, в том числе – системы обнаружения пешеходов, определения опасности сбоку при движении задним ходом, активный круиз-контроль… Маневрирование в стесненных условиях облегчает система кругового видеообзора с режимом ВirdView (с высоты птичьего полета).