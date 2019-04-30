Игорь Моржаретто: KIA ProCeed – попасть в цель!

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«Киа-ПроСид» - возможно, самый необычный и загадочный сегодня автомобиль в классе С. Компания называет его «шутинг-брейк» - кстати, так же обозначают некоторые «мерседесы» и «порше». Неплохая компания… Но будут ли покупать такую экзотику в гольф-классе? Попадет ли модель в целевую аудиторию? И что в ней вообще такого «стреляющего»? Словом, вопросов перед началом тест-драйва у меня было предостаточно… ОХОТНИЧЬИ ИСТОРИИ Shooting brake (шутинг-брейк) – это вообще-то не «стреляющий тормоз», как можно подумать, если вы освоили только школьный курс английского. В XIX веке такое название закрепилось за специальной повозкой, на которой джентльмены отправлялись на охоту: роскошные сидения спереди мирно уживались с довольно большой грузовой платформой сзади, где можно было сложить и ружья, и добытую дичь. Уже в веке ХХ некоторые премиальные автомобильные марки выпускали автомобили, построенные по подобному принципу, этакий симбиоз спортивного купе и универсала… Например, к этому классу относится «Порше-Панамера».

А теперь вернемся к истории компании «Киа». Несколько лет назад в модельном ряду был трехдверный хэтчбек «ПроСид» - для тех, кто любит спортивные машины, но может себе позволить лишь гольф-класс, но чуть погорячее. В 2017-м корейцы, видимо, решили замахнуться на класс выше и показали на автосалоне во Франкфурте концепт с кузовом «шутинг-брейк» - очень, надо сказать, красивый и необычный. Прошлой осенью на Парижском автосалоне прошла премьера уже серийного «купе-универсала» «ПроСид». Он, конечно, получился не таким дерзким и революционным, как концепт, но впечатление на публику и специалистов произвел сильное. А ведь мог автомобиль и проехать «мимо» России – спрос на прошлую модель был невелик (всего продавали не более трех тысяч в год), да и рынок наш сильным сегодня не назовешь... Сомнения были, но в итоге корейцы решили рискнуть и выводят в России аж два «ПроСида»: GT с 200-сильным двигателем и «народную версию» GT-Line с мотором 1,4 л мощностью 140 л.с. НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ Итак, шутинг-брейк «ПроСид» завершил формирование линейки новых «сидов», где уже были хэтчбек и универсал SW. Кстати, в компании уверяют, что от базового хэтча ему достались лишь капот, передние крылья и фары. Задний свес подобен версии SW, крыша более покатая, а корма совсем оригинальная и многим коллегам напомнила «Панамеру». Что же, очень приятное сравнение! И точно любой скажет, что новый «ПроСид» выглядит модно, стильно, и вообще он очень красивый. Во всяком случае, на стоянках подходили, спрашивали, приценивались… И однозначно хвалили машину за классный дизайн.

Кстати, за пятой дверью скрывается очень даже вместительный и практичный багажник (по объему он самую малость проигрывает универсалу). Одна незадача – под фальшполом у версии GT-Line прячется докатка, а вот у GT и того нет – по европейскому обычаю там только ремкомплект и компрессор...

Салон «ПроСид» от обычного «Сида» отличается вроде бы немногим, однако все дело, как известно, в деталях. Сиденья с красной прошивкой и логотипами GT, например, смотрятся очень стильно и дорого. Вроде бы из-за покатой крыши потолок ниже, чем в хэтчбеке или универсале, но сидеть на заднем диване вполне удобно и комфортно - благодаря слегка заваленной спинке. Естественно, автомобиль укомплектован самыми современными электронными помощниками, системами безопасности и «теплыми» опциями. Куда ж без этого сегодня?.. Особенно, если ты не банальный универсал, а благородный «шутинг-брейк»…

С комфортом и стилем в порядке. А как со спортивными характеристиками? Поездил я на автомобилях обеих версий - GT-Line и GT (кстати, они комплектуются только 7-ступенчатым «роботом», механики в списке нет по определению). И что же? GT, конечно, очень хорошо едет; мощности более, чем хватает, чтобы получить удовольствие, уверенно пройти любой поворот на хорошей скорости… Но, конечно же, спорткаром в полном смысле слова даже самую высокую комплектацию считать нельзя.

Впрочем, и в самой корейской компании предпочитают позиционировать «ПроСид» как «Гран Туризмо со спортивными нотками». В первую очередь – нотками во внешнем виде.

И «народный» GT-line трассу держит отлично, однако плохую, разбитую дорогу лучше проходить на небольшой скорости, иначе задние пассажиры почувствуют все ямки и кочки. Да и шумновато в салоне становится... Зато на хорошей дороге автомобиль порадует вас отличной управляемостью – безо всяких скидок!





ДОРОГО, НО МИЛО Красота, как известно, спасает мир, но стоит при этом денег. Вот и красавчик «ПроСид», даже в простом исполнении GT-Line со 140-сильным мотором обойдется в 1 519 900 рублей. В базовое оснащение уже входят светодиодная оптика, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев всего, что только можно. Нет такого количества электронных помощников, как у GT, и отделка салона попроще, но зато 17-дюймовая запаска есть!

У старшего брата есть все, почти как в премиум-классе (включая электропривод двери багажника), шикарные 18-дюймовые диски, но вместо докатки – комплект для ремонта шин. И цена – практически 2 млн рублей. Дорого? Да! Но, с другой стороны, конкурентов в классе С у «ПроСида» нет.

В корейской компании предлагают сравнить GT с автомобилем более престижным – «Ауди А3 Спортбек» в комплектации S-line (2 л, 190 л.с., 7-ступенчатый робот). При том, что у «Киа» в арсенале есть люк с электроприводом, 8-дюймовый монитор с навигацией и камерой заднего вида, кожаные сиденья с электроприводом, премиальная аудиосистема JBL и электропривод дверцы багажника (а конкурент этого не имеет), немецкая машина обойдется дороже – в 2 084 000 рублей. И еще у корейца уникальная 5-летняя гарантия! Правда, если на весы положить престиж и столетнюю историю германской марки…

У Kia ProCeed сегодня просто нет конкурентов – никто больше не предлагает в классе С автомобилей с таким типом кузова, такими моторами и в таких комплектациях. И, конечно, с таким дизайном. В «Киа» уверены, что смогут привлечь молодых, амбициозных (но уже семейных) водителей, которые ведут активный образ жизни и очень любят путешествия. При этом хотят выделиться из общей массы поклонников кроссоверов. Этот год покажет, насколько точно корейские маркетологи попали в цель. Kia ProCeed GT