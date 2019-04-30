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21.03.19 Прочитали 80 раз

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Японская компания «Тойота» представила миру очередное, уже 12-е поколение своего бестселлера. «Короллу» будут выпускать в трех типах кузова: седан, хэтчбек и универсал, а от названия «Аурис» решили отказаться. Видимо, чтобы не путать потребителей (и не конкурировать лишний раз с российским представительским лимузином).

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СТРАШНАЯ СИЛА

Говорят, у компании «Тойота» совершенно поменялись приоритеты, когда ее глава Акио Тойода решил: «Нет скучным машинам!» С некоторых пор автомобили компании уже невозможно упрекнуть в серости или безликости, практически каждая премьера – новое слово в дизайне. Вспомните хотя бы кроссовер C-HR или новую «Кэмри»…

И хотя дизайнеры «Короллы» революции не совершили, все-таки выглядит она и внешне, и снаружи свежо – и при этом очень богато. Особенно хороши хэтчбек и универсал (увы, в России их не ждем). Но и седан выглядит куда лучше и «премиальнее» модели предыдущего поколения – чего только стоят хищная оптика и бампер с широким воздухозаборником!

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

В профиль она кажется куда динамичнее, чем прежде, ведь автомобиль стал на 30 мм ниже, зато на 10 мм длиннее. Вроде бы немного, но сразу видно – другая модель! Новые 17-дюймовые колеса тоже работают на имидж, так же, как и боковые зеркала (такие же точно, как у «Кэмри»).

И внутри – совершенно новый салон. На центральной консоли удобный блок климат-контроля, а над ним – большой экран мультимедийного комплекса Toyota Touch 2. Мне он показался знакомым… Так оно и есть – такой же комплекс устанавливают на «Кэмри». И руль оттуда же!

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Есть и другие заимствования у старшей сестры – очень, например, похожа приборная панель с 7-дюймовым дисплеем по центру. В верхних комплектациях появляется невероятный для автомобиля класса С цветной проекционный экран – конечно, такой же, как в «Кэмри». Порадовала отделка передней панели – приятная на ощупь и дорогая на вид, а вот обивка дверей – из жесткого пластика.

Появились у «Короллы» и другие опции из высшего класса – например, беспроводная зарядка для телефона под центральной консолью, подогрев задних сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, двухзонный климат-контроль и продвинутый комплекс Toyota Safety Sense 2.0. Он помогает удерживать автомобиль в полосе, информирует о дорожных знаках, но самое главное – у самой дорогой «Короллы» теперь есть активный круиз-контроль с функцией автоматического торможения! Круто!

ГОРОДСКАЯ КРАСАВИЦА

Нынешняя «Королла» базируется на платформе GA-C архитектуры TNGA. Что это значит? Что у нее общая «тележка» и с большой «Кэмри», и с модным кроссовером C-HR. Центр тяжести расположен максимально низко, спереди обычная подвеска, а сзади – многорычажная, как у больших. И «Королла» стала в результате этой операции куда интереснее в управлении!

На крутых серпантинах острова Майорка седан показал себя с лучшей стороны – рулится хорошо, едет устойчиво… Дороги на острове весьма хорошие, но маршрут был так построен, что попадались участки «не очень», а также грунтовки (чуть-чуть). «Короллу» они не испугали, и всякие мелкие ухабы машина проходила уверенно. В систему рулевого управления теперь встроен демпфер, так что даже на грунтовке вибраций на руле практически нет. Кстати, специально для России клиренс увеличили до 150 мм (+ 15 мм к европейским показателям), а также изменили настройки амортизаторов.

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

В Европе новая «Королла» предлагается не только в трех кузовах, но и с тремя вариантами мотора, из которых два – гибриды (на их долю приходится 77% продаж). На вершине модельного ряда – 180-сильный гибрид, который до сотни разгоняется за 7,9 секунды, и при этом почти не пьет бензина…

А у нас, увы, будет единственный бензиновый мотор 1,6 л мощностью 122 л.с. Да, двигателя 1,8 л больше не будет! Зато «наш» мотор славится надежностью и экономичностью, а заправлять его можно 92-м бензином. Причем не в крайних случаях, а ежедневно – так разрешает производитель.

И в городских условиях этого мотора более, чем достаточно: со светофора седан стартует бодро. Для тех, кто экономит, есть 6-ступенчатая механика, а для всех остальных – вариатор. Для спокойной езды по городу или загородным трассам пара «мотор-вариатор» очень подходит: разгон уверенный, тяги хватает. И если где появляются проблемы, так это в ситуациях, когда, скажем, надо быстро перестроиться на трассе, при обгоне… Вот этого «Королла» не очень любит; разгоняется, но неохотно, без лихости. И становится при этом очень громкой – мотор взвывает, что твой истребитель на взлете!

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Впрочем, типичный городской житель, основной покупатель японской модели, может, об этом и не узнает никогда, ему же рекорды скорости не бить и с ревом повороты на крутых серпантинах не проходить. А вот для города повадки у седана – что надо: ход плавный, а динамики на перегонах от одного светофора до следующего хватает, чтобы даже опережать поток.

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Кстати, хотя расход топлива в тех материалах, что мы получили, почему-то не был указан, по нашим замерам за два дня средний расход составил около 8,3 л. При том, что были и участки скоростных дорог, и город, и тот самый серпантин в горах, а также попытки проверить спортивные характеристики машины… Очень достойно!

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Конечно, у новой «Короллы» теперь новый имидж: она стала выглядеть интереснее и богаче, у нее удобный салон и современные опции. Соответственно, не могла не вырасти и цена – базовая комплектация с механикой обойдется в 1 173 000 рублей (на 30 тысяч дороже, чем модель предыдущего поколения). Конечно, оснащение стало лучше – теперь уже в базе шесть подушек безопасности, система контроля давления в шинах и т.д. Цена за авто с вариатором стартует с отметки в 1 318 000 руб., но и это не предел. Седан в топовой комплектации «Prestige Safety» обойдется в 1,7 млн руб.!

При этом, если кто забыл, может посмотреть на сайте компании – за 1 573 000 руб. уже можно заказать старшую модель – «Кэмри»! Вы получите седан с мотором 2 л, автоматом и вполне достойным уровнем оснащения. О чем же думают в японской компании? Не боятся, что старшая сестра отобьет всех клиентов у младшей?

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

Как ни странно, в компании по этому поводу не переживают. А совершенно трезво рассуждают, что сегодня в классе С и С+ продажи у всех производителей в РФ невелики, и продолжают падать. Ушли с нашего рынка «Фольксваген-Джетта», «Опель-Астра», «Ниссан-Сентра», «Рено-Меган» и «Пежо-308»; в ТОП-25 самых популярных авто России от этого класса присутствует лишь одна модель – «Шкода-Октавия». «КИА-Сид/Церато» и «Форд-Фокус», конечно, имеют определенный отряд поклонников, но давно уже не армию… В общем, не везет классу С на наших просторах – может, потому что практически исчез средний класс населения?

Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

В «Тойоте» это понимают, но совсем уходить из сегмента не хотят – и предлагают «Короллу». Да, дорого. Но очень качественно, надежно. И даже красиво! Поэтому какое-то количество покупателей на седан обязательно найдется – среди ценителей марки, кому не нужна большая «Кэмри». Так было в прошлом году, так будет и в этом. В 2018 году россияне купили 33,7 тыс. больших седанов и 5,2 тыс. «королл». В этом году, возможно, компактных седанов купят больше (сыграет свою роль эффект новизны), но соотношение сохранится. К этому в компании готовы.

Toyota Corolla – в японской компании ее ласково называют «наша маленькая «Кэмри», так что это не моя выдумка. Она и правда стала ощущаться как более статусная, чем раньше, более дорогая (во всех смыслах). Она теперь куда интереснее внешне, и едет очень неплохо (если не пришпоривать). Словом, поклонники марки получили очень интересное предложение!

Toyota Corolla 1.6 CVT

Объем двигателя, л1,6
Мощность, л.с.122
Крутящий момент, Нм153
Тип приводапередний
Коробка передачавтоматическая, CVT
Максимальная скорость, км/ч185
Время разгона до 100 км/ч, с10,8

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи тест-драйв toyota toyota corolla

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