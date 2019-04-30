Игорь Моржаретто: Toyota Corolla - маленькая «Мисс Camry»

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Японская компания «Тойота» представила миру очередное, уже 12-е поколение своего бестселлера. «Короллу» будут выпускать в трех типах кузова: седан, хэтчбек и универсал, а от названия «Аурис» решили отказаться. Видимо, чтобы не путать потребителей (и не конкурировать лишний раз с российским представительским лимузином).

СТРАШНАЯ СИЛА Говорят, у компании «Тойота» совершенно поменялись приоритеты, когда ее глава Акио Тойода решил: «Нет скучным машинам!» С некоторых пор автомобили компании уже невозможно упрекнуть в серости или безликости, практически каждая премьера – новое слово в дизайне. Вспомните хотя бы кроссовер C-HR или новую «Кэмри»… И хотя дизайнеры «Короллы» революции не совершили, все-таки выглядит она и внешне, и снаружи свежо – и при этом очень богато. Особенно хороши хэтчбек и универсал (увы, в России их не ждем). Но и седан выглядит куда лучше и «премиальнее» модели предыдущего поколения – чего только стоят хищная оптика и бампер с широким воздухозаборником!

В профиль она кажется куда динамичнее, чем прежде, ведь автомобиль стал на 30 мм ниже, зато на 10 мм длиннее. Вроде бы немного, но сразу видно – другая модель! Новые 17-дюймовые колеса тоже работают на имидж, так же, как и боковые зеркала (такие же точно, как у «Кэмри»). И внутри – совершенно новый салон. На центральной консоли удобный блок климат-контроля, а над ним – большой экран мультимедийного комплекса Toyota Touch 2. Мне он показался знакомым… Так оно и есть – такой же комплекс устанавливают на «Кэмри». И руль оттуда же!

Есть и другие заимствования у старшей сестры – очень, например, похожа приборная панель с 7-дюймовым дисплеем по центру. В верхних комплектациях появляется невероятный для автомобиля класса С цветной проекционный экран – конечно, такой же, как в «Кэмри». Порадовала отделка передней панели – приятная на ощупь и дорогая на вид, а вот обивка дверей – из жесткого пластика. Появились у «Короллы» и другие опции из высшего класса – например, беспроводная зарядка для телефона под центральной консолью, подогрев задних сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, двухзонный климат-контроль и продвинутый комплекс Toyota Safety Sense 2.0. Он помогает удерживать автомобиль в полосе, информирует о дорожных знаках, но самое главное – у самой дорогой «Короллы» теперь есть активный круиз-контроль с функцией автоматического торможения! Круто! ГОРОДСКАЯ КРАСАВИЦА Нынешняя «Королла» базируется на платформе GA-C архитектуры TNGA. Что это значит? Что у нее общая «тележка» и с большой «Кэмри», и с модным кроссовером C-HR. Центр тяжести расположен максимально низко, спереди обычная подвеска, а сзади – многорычажная, как у больших. И «Королла» стала в результате этой операции куда интереснее в управлении! На крутых серпантинах острова Майорка седан показал себя с лучшей стороны – рулится хорошо, едет устойчиво… Дороги на острове весьма хорошие, но маршрут был так построен, что попадались участки «не очень», а также грунтовки (чуть-чуть). «Короллу» они не испугали, и всякие мелкие ухабы машина проходила уверенно. В систему рулевого управления теперь встроен демпфер, так что даже на грунтовке вибраций на руле практически нет. Кстати, специально для России клиренс увеличили до 150 мм (+ 15 мм к европейским показателям), а также изменили настройки амортизаторов.

В Европе новая «Королла» предлагается не только в трех кузовах, но и с тремя вариантами мотора, из которых два – гибриды (на их долю приходится 77% продаж). На вершине модельного ряда – 180-сильный гибрид, который до сотни разгоняется за 7,9 секунды, и при этом почти не пьет бензина… А у нас, увы, будет единственный бензиновый мотор 1,6 л мощностью 122 л.с. Да, двигателя 1,8 л больше не будет! Зато «наш» мотор славится надежностью и экономичностью, а заправлять его можно 92-м бензином. Причем не в крайних случаях, а ежедневно – так разрешает производитель. И в городских условиях этого мотора более, чем достаточно: со светофора седан стартует бодро. Для тех, кто экономит, есть 6-ступенчатая механика, а для всех остальных – вариатор. Для спокойной езды по городу или загородным трассам пара «мотор-вариатор» очень подходит: разгон уверенный, тяги хватает. И если где появляются проблемы, так это в ситуациях, когда, скажем, надо быстро перестроиться на трассе, при обгоне… Вот этого «Королла» не очень любит; разгоняется, но неохотно, без лихости. И становится при этом очень громкой – мотор взвывает, что твой истребитель на взлете!

Впрочем, типичный городской житель, основной покупатель японской модели, может, об этом и не узнает никогда, ему же рекорды скорости не бить и с ревом повороты на крутых серпантинах не проходить. А вот для города повадки у седана – что надо: ход плавный, а динамики на перегонах от одного светофора до следующего хватает, чтобы даже опережать поток.

Кстати, хотя расход топлива в тех материалах, что мы получили, почему-то не был указан, по нашим замерам за два дня средний расход составил около 8,3 л. При том, что были и участки скоростных дорог, и город, и тот самый серпантин в горах, а также попытки проверить спортивные характеристики машины… Очень достойно! РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ Конечно, у новой «Короллы» теперь новый имидж: она стала выглядеть интереснее и богаче, у нее удобный салон и современные опции. Соответственно, не могла не вырасти и цена – базовая комплектация с механикой обойдется в 1 173 000 рублей (на 30 тысяч дороже, чем модель предыдущего поколения). Конечно, оснащение стало лучше – теперь уже в базе шесть подушек безопасности, система контроля давления в шинах и т.д. Цена за авто с вариатором стартует с отметки в 1 318 000 руб., но и это не предел. Седан в топовой комплектации «Prestige Safety» обойдется в 1,7 млн руб.! При этом, если кто забыл, может посмотреть на сайте компании – за 1 573 000 руб. уже можно заказать старшую модель – «Кэмри»! Вы получите седан с мотором 2 л, автоматом и вполне достойным уровнем оснащения. О чем же думают в японской компании? Не боятся, что старшая сестра отобьет всех клиентов у младшей?

Как ни странно, в компании по этому поводу не переживают. А совершенно трезво рассуждают, что сегодня в классе С и С+ продажи у всех производителей в РФ невелики, и продолжают падать. Ушли с нашего рынка «Фольксваген-Джетта», «Опель-Астра», «Ниссан-Сентра», «Рено-Меган» и «Пежо-308»; в ТОП-25 самых популярных авто России от этого класса присутствует лишь одна модель – «Шкода-Октавия». «КИА-Сид/Церато» и «Форд-Фокус», конечно, имеют определенный отряд поклонников, но давно уже не армию… В общем, не везет классу С на наших просторах – может, потому что практически исчез средний класс населения?