Дмитрий Савостьянчик: LADA Sport ROSNEFT – подробности о новом сезоне

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Накануне 22-й Рождественской гонки чемпионов, проходившей на полигоне АВТОВАЗа в пригороде Тольятти, был официально представлен новый дизайн команды LADA Sport ROSNEFT. Ян Птачек, Владислав Незванкин и Стив Маттин рассказали о том, почему важно присутствие бренда LADA в российском автоспорте, какие изменения ждут спортсменов и зрителей в сезоне 2019 года и историю рождения нового дизайна для команды.

Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ»: - Добрый день, дамы и господа, дорогие друзья. Я очень рад, что вы нашли время и присоединились к нашей пресс-конференции. Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы вам пожелать всего наилучшего в 2019 году, здоровья, успехов, спортивных успехов нашим пилотам и благополучия! С таких слов и на русском языке господин Птачек начал свою речь. Продолжил тоже на русском, что лично для меня было удивительно приятным, ведь еще в августе на ММАС-2018 общаться с нами ему помогал переводчик.

Ян Птачек сказал пару слов о престижности Рождественской гонки и рассказал об итогах сезона-2018 для команды LADA Sport ROSNEFT. Прошедший год для АВТОВАЗа стал рекордным, как по продажам, так и по спортивным результатам. Команда завоевала 77 подиумов в разных категориях. В ралли, например, «наши» стали чемпионами во всех классах, в которых была представлена команда LADA Sport ROSNEFT. В самом быстром классе российского картинга KZ-2 мы так же завоевали золото как в личном, так и в командном зачетах. В «кольце», в классе «Национальный» получено 37 подиумов за сезон; класс «Супер-продакшн» - 1 и 2 места в личном зачете и «золото» в командном; категория «Туринг» - 2 место в командном зачете и 3 в личном.

Цифры говорят сами за себя: решение развивать автоспорт было верным и сегодня оно показывает хорошие результаты.

Владислав Незванкин, генеральный директор ООО «LADA Sport», пилот команды LADA Sport ROSNEFT, класс «Национальный»: - Узнаваемый, фирменный желтый цвет команды LADA Sport ROSNEFT – творчество Стива Маттина. Всё, что вы видите на автомобилях и на нас (прим. ред. – бренд-одежда и аксессуары), сделал Стив. И после этого небольшого вступления он рассказал гостям презентации о том, как выглядит «автоспорт» команды изнутри. Развитие гонщиков в команде LADA Sport ROSNEFT условно можно представить в виде пирамиды из 6 программ роста спортсменов.

Как и в большинстве мировых практик, начальная ступень для попадания в автоспорт – картинг.

Картинг – вид автогонок, в которых спортсмены участвуют в специально подготовленных достаточно маленьких болидах без кузова – картах. Но, несмотря на свою «игрушечность», самые быстрые карты могут развивать скорость свыше 200 км/ч.

Команда LADA Sport ROSNEFT представлена в 6 классах, где 10 пилотов в возрасте от 6 до 19 лет будут принимать участие в сражениях в течение сезона, с апреля по октябрь. Чемпионом 2018 года в старшем классе KZ-2 стал Иван Чубаров (на фото справа), и с этим достижением он принял участие в 22-й Рождественской гонке чемпионов.

Пилоты команд: Класс «Микро»: Михаил Ангальдт.

Класс «Мини»: Яромир Мозин и Глеб Усок.

Класс «Супер-Мини»: Кирилл Назиров и Максим Орлов.

Класс «OK-junior»: Артем Северюхин и Григорий Примак.

Класс «Rotax Max»: Антон Незванкин.

Класс «KZ-2»: Тимофей Иванов, Антон Незванкин и Иван Чубаров. LADA Sport ROSNEFT Rally Team LADA Sport ROSNEFT Rally Team – самая успешная команда, выступающая на моноприводе (т.е. с приводом на одну ось). В 2019 году пилоты будут выступать на новых автомобилях LADA Granta с 1,6-литровым двигателем мощностью 195 л.с., 6-ступенчатой поисковой коробкой передач, спортивной подвеской и усиленными тормозами.

В составе команды произошла замена пилота. В 2019 году вместо Дмитрия Воронова, который уходит на повышение в абсолютный зачет, место в команде займет Юрий Ашанский, чемпион 2018 года в младшей раллийной серии LADA Rally Cup, и Александр Андреев. LADA Rally Cup Немного о LADA Rally Cup. Этот класс – самая доступная ступенька в ралли, участие в которой могут принимать не только профессионалы, но и любители, автомобили которых соответствуют техническому регламенту. Например, LADA Sport производит и продает автомобили LADA Granta R1 мощностью 160 л.с., которые подходят для ралли, кольцевых гонок, кросса, ралли-кросса и просто трек-дней.

Есть ещё кольцевые гонки на специально подготовленных асфальтовых полигонах. В «кольце» тоже несколько классов: Туринг, Супер-Продакшн и S1600 – бывший «Национальный». «S1600» (Национальный) В самом массовом и важном с точки зрения продаж и маркетинга классе «S1600» (Национальный) ведется и самая ожесточенная борьба. Победы в этом классе напрямую могут способствовать продажам автомобилей с омологацией R1.

В сезоне 2019 года LADA Sport ROSNEFT меняет автомобиль LADA Kalina на новую Granta с «Икс-ДНК». Болид получает новый двигатель с повышенной надежностью, мощностью и крутящим момент. Перенастройке подверглось шасси, газораспределительный механизм, система впуска, облегчен каркас безопасности. Представлять команду в этой гоночной серии будут Владимир Шешенин и Михаил Митяев.

«Супер-Продакшн» В следующем по иерархии классе «Супер-Продакшн» болид на базе LADA Vesta остается без изменений: турбированный 255-сильный двигатель, 6-ступенчатая секвентальная КП с последовательным переключением. Тормоза и подвеска – свои. Впервые «Веста» в этом классе появилась 3 года назад и заменила «Гранту», имевшую ряд проблем со скоростью и устойчивостью на трассе. Проблемы были связаны с менее удачными по сравнению с «Вестой» колеей и колесной базой.

Гонщиками, которые будут представлять и защищать честь команды в сезоне-2019, станут Андрей Петухов и Владислав Незванкин. Парадокс, но слишком хорошие результаты команды в 2018 году добавят гонщикам трудностей в предстоящем: РАФ (Российская автомобильная федерация) обязала добавить автомобилям балласт по 30 кг.

«Туринг» Топовый и самый быстрый класс в российских кольцевых гонках «Туринг» получит практически новый болид LADA Vesta: новый двигатель Renault M5P1 объёмом 1,8 литра развивает 350 л.с., КП оснащена новым рядом, изменена геометрия подвески, перенастроено шасси, новая тормозная система. Передний бампер стал новым, добавились вырезы в капоте, что положительно сказалось на аэродинамике.

Гонщиками этого класса будут Кирилл Ладыгин и Михаил Грачев. Руководитель команды – Михаил Михайлович Девель.

Владислав Незванкин рассказал и о 22-й Рождественской гонке чемпионов. Состав участников в этот раз стал самым звездным за всю историю соревнований, а победил снова Кирилл Ладыгин. Попасть в этот список не так уж и трудно, нужно всего лишь стать чемпионом российских автоспортивных соревнований либо завоевать международные награды. Шутка, конечно же, такие результаты – колоссальный, многолетний труд!

Стив Маттин рассказал о том, как родилась идея и какой идеологией руководствовались при её воплощении в жизнь. Кстати, с его слов, родилась она всего несколько недель назад.

Стив Маттин, шеф-дизайнер LADA: - Мы начали с очень креативных идей. Часть идей перешли к нам из WTCC, дизайн которой родился 4 года назад. Важный аспект при создании дизайна спортивного болида заводской команды – вопрос узнаваемости бренда, дизайна команды и его продвижения. Команда дизайнеров добивалась того, чтобы автомобиль выглядел спортивнее и агрессивнее. Важно, чтоб люди могли узнать «базовый» автомобиль. Продвижение ДНК, «икс-дизайна» - также является важной задачей. Икс-образный штамп на боковой части автомобиля был усилен толстыми линиями.