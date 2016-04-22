Игорь Моржаретто: Jeep Cherokee - вождь бледнолицых

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«Джип» обновил свой всемирный бестселлер — среднеразмерный кроссовер «Чероки». Что интересно – первыми в Европе новинку получили именно российские дилеры!

БЕЛЫЙ АНГЛОСАКС… В отличие от своих как бы конкурентов, «Чероки» никогда не боялся заехать туда, где про дороги не слыхивали; это качество осталось у него и сейчас. Но теперь «индеец» получил новое, благородное лицо и массу электронных помощников в придачу. Смотрю на автомобиль анфас, захожу под любым углом спереди – и радуюсь. Что изменилось? Да все! Во всяком случае, смотришь на автомобиль – и видишь джип. Именно в том смысле, к которому мы привыкли.

Нет, это, конечно, не тот брутальный мачо, которым «Чероки» был два, три или четыре поколения тому назад (кому интересно — модель на конвейере уже 44 года!), но уже и не метросексуал, которым прикидывался кроссовер в прошлом варианте. Видите ли, таким его видели итальянские дизайнеры… И вот теперь вождю вернули мужественность, хотя изменения вроде б не велики. Оптика приобрела классический, двухэтажный вид и стала светодиодной, причем уже в базе. Изменились линии капота (его, между прочим, сделали алюминиевым). Вот и все, но ведь совершенно другой вид! Заодно, для симметрии, изменили и дверь багажника. Естественно, появились новые бамперы. Одним словом, внешность сейчас не вызывает ни отторжения, ни нареканий. Причем ни у мужчин, ни у женщин, которые участвовали в тест-драйве.

В салоне изменений — и вовсе минимум. В основном инженеры поработали над улучшением работы привычных уже систем. Так, на приборной панели на центральный монитор можно вывести практически любые данные. Фирменная мультимедийная система Uconnect четвертого поколения теперь поддерживает CarPlay и Android Auto, есть возможность управлять самыми разными функциями прикосновениями пальцев.

Что особенно приятно – штатная навигация прекрасно ориентируется даже в отдаленный районах Тверской области, видит все грейдеры и практически «партизанские тропы», по которым нас отправили организаторы! И, забегая вперед, могу сказать, что отлично работает адаптивный круиз-контроль. Он, правда, есть только в высших комплектациях, а в «простых» его можно получить за 90 тыс. руб. в составе пакета Touring Tech (сюда еще входят системы экстренного торможения и предупреждения о столкновении).

…ВЫХОДИТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ А что у нас под капотом? Пока наши дилеры предлагают только автомобили с бензиновыми моторами: базовым 4-цилиндровым объемом 2,4 л/177 л.с., и V-образной «шестеркой» 3,2 л/272 л.с. В Европе в линейке есть еще два дизеля серии MultiJet 2,0 (150 и 195 л.с.). К нам, как обещают, такие приедут только в 2019 году. Как, вероятно, и машины с механической коробкой передач – пока можете получить только 9-ступенчатый автомат. Мне для теста достался автомобиль в комплектации Limited с мотором 3,2 л. Как он едет? Как породистый скакун — стремительно и в то же время красиво. Причем ему, похоже, все равно, что под колесами – современная, недавно отремонтированная федеральная трасса М-10 или раздолбанная проселочная дорога, у которой и названия-то нет! Автомобиль летит себе, стремительно набирая ход, глотая мелкие и не очень огрехи дорожного покрытия. Покаюсь: на пустынной асфальтовой дороге (ремонта она явно давно не видела) легко разогнался до 140 км/час – а в салоне тихо, можно наслаждаться классической музыкой… Причем в таком режиме электронная муфта фирменной системы полного привода Jeep Active Drive полностью отключает заднюю ось — для сокращения расхода топлива. Для довольно тяжелого внедорожника расход на трассе чуть больше 8 л на сотню – это здорово!

Дальше – больше. Ведь «Чероки» – не просто очередной дорогой кроссовер, который очень хотел бы попасть в класс премиум, а полноценный внедорожник, вооруженный фирменной системой полного привода. Ее кардинально обновили; она стала компактнее, легче и, пожалуй, активнее. А в топовом варианте есть блокировка и заднего дифференциала. Управляет системой полного привода колесико системы Jeep Selec-Terrain на центральном тоннеле. С его помощью можно выставить один из пяти алгоритмов движения: Auto (автоматический), Snow (снег), Sport (спортивный), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни).

Организаторы, правда, не предусмотрели для этого вооруженного до зубов индейца испытаний на реальном бездорожье, хотя таких участков в октябре в Тверской области было предостаточно. Да что там – весь регион вокруг озера Селигер – сплошное испытание для любого автомобиля! Но возможность покататься по самым разным дорогам, в том числе проложенным лесовозами – была.

И, надо сказать, везде «Чероки» перемещался играючи, никакие ямы-колдобины-рытвины-колеи ему не страшны. Хотя клиренс у роскошного Limited не рекордный (201 мм), зато ходы подвески — на 17 см спереди и на 19 см сзади, так что надежное сцепление с дорогой обеспечено. А к вечеру на Тверскую область обрушился противный осенний дождь, но наш «Джип» этого, кажется, и не заметил. Продолжал себе с невозмутимостью наматывать километры по скользкой гравийке – и, кажется, получал при этом удовольствие. Как и мы… ПОЧЕМ АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА? «Джип-Чероки» 2019 модельного года продается у нас в пяти комплектациях: Sport, Longitude, Limited, Overland и Trailhawk (последняя, по сути, специальная версия для бездорожья с клиренсом в 221 мм). Увы, при всех своих неоспоримых достоинствах автомобили «джип» к доступным не отнесешь. Цена на cамый-самый простой переднеприводный Sport начинается с отметки в 2 550 000 руб., причем многие необходимые опции придется заказывать дополнительно. Даже окраска кузов в любой цвет, кроме белого, обойдется в 50 тыс. руб.!

«Мой» Jeep Cherokee 3,2 Limited был укомплектован по полной программе, так что к базовой цене в 3 млн 59 тыс. руб. пришлось еще прибавить пакеты Sound Tech (продвинутый медиацентр с навигацией) – 105 тыс. руб., Touring Tech (системы экстренного торможения и предупреждения о столкновении) – 90 тыс. руб., и Luxury (кожаный салон, система вентиляции сидений и т.д.) – 90 тыс. Плюс 50 тыс. за металлик. Итого на круг получается почти 3,4 млн. рублей! Примерно в такую же сумму обойдется полностью укомплектованная внедорожная версия Cherokee Trailhawk (цена стартует от 3 099 000 руб.). А что у конкурентов? Наиболее близкий по духу британец Land Rover Discovery Sport HSE с 2-литровым турбомотором (240 л.с.) и таким же 9-ступенчатым автоматом обойдется примерно в 3,8 млн. Рафинированный швед Volvo XC60 Inscription (190 л.с.) – от 3 739 300 руб. В общем, как видно, конкуренция в этом классе будет нешуточной, но у американца есть очень неплохие шансы – и цена не самая высокая, и «полноприводный» престиж марки… Ведь это не просто внедорожник , а настоящий джип «Джип»!

Jeep Cherokee: пережил очередное обновление, которое однозначно пошло ему на пользу – он обрел куда более свойственный ему мужественный вид. При этом внедорожные качества не то что не растерял, но и обрел новые. Так что, оставаясь по сути «боевым индейцем», приоделся в дорогой костюм. Дорогу вождю бледнолицых!