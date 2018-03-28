Игорь Моржаретто: Mitsubishi Outlander - наш человек из Kалуги

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Вообще эту модель можно считать ветераном: в России второе поколение популярного кроссовера появилось в 2012 году; тогда же сборку освоили на калужском заводе ПСМА. И с тех пор популярность автомобиля только растет! Но вот в начале осени на наш рынок вышел обновленный «Аутлендер» 2019-го модельного года. Что же еще можно улучшить у этой японской модели?

Казалось, а что тут улучшать, ведь машина отлично продается: за три квартала этого года дилеры реализовали на 53 % больше автомобилей, чем за такой же период 2017-го — 17 266 штук! «Аутлендер» — давний признанный лидер в модельном ряду компании «Мицубиси» с долей 55%. Это больше, чем пять остальных моделей, вместе взятых… МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО! Изменения все-таки случились, уже в третий раз за 6-летнюю историю производства. Пусть они и не бросаются сразу в глаза. Так и задача перед дизайнерами и инженерами стояла непростая: за счет небольших штрихов во внешности сделать популярный автомобиль еще чуть богаче, за счет новых настроек – комфортнее… И они постарались! Например, изменили дизайн решетки радиатора и переднего бампера.

И сзади, и спереди – новые фары, причем в дорогих версиях они по кругу светодиодные (в базе за ближний и дальний свет по-прежнему отвечает галогеновая оптика). Еще у «верхних» комплектаций появился новый спойлер. И что же – вроде бы мелочи, а смотрится модель 2019 года заметно посвежевшей.

В салоне тоже новшеств, на первый взгляд, не много. Вот изменили форму кресел, улучшили боковую поддержку. Или появился новый бокс-подлокотник между передними сидениями. Оказывается, с тыльной части теперь есть воздуховоды и USB-розетка для пассажиров второго ряда. Требование времени, однако! Есть еще несколько незаметных изменений в интерьере: новые декоративные вставки, подсветка кнопок на дверях и авторежим у стеклоподъемников. Правда, последний пункт относится только к водительскому блоку управления. Да, эти кнопочки теперь еще и подсвечиваются.

А вот новая мультимедийная система удивила. Вроде бы все хорошо, все по-модному; она сочетается со смартфонами, знает, что такое Android Auto и Apple CarPlay, показывает на экране, что происходит вокруг автомобиля… Но отсутствие навигатора с картами в крутой мультимедийной системе выглядит странно, ведь спутники GPS она видит! По моему убеждению, штатный навигатор в автомобиле такого класса все-таки быть обязан. ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ… Но основные изменения (тоже не слишком значительные, но важные) были внедрены в конструкцию автомобиля. Только понять это можно исключительно в дороге. Маршрут организаторы проложили интересный – по Томской области, причем около 300 км – по разному уровню качества дорог, от неплохих участков федеральной трассы до убитых грунтовок в глухой сибирской провинции. Еще несколько десятков километров – по целине, скользким осенним спускам-подъемам, по берегу реки Томи; был даже брод (опционально, но никто не отказался). Словом, вполне себе достойный двухдневный тест-драйв, позволяющий оценить все изменения.

Подвеска и рулевое управление подверглись небольшой модернизации: благодаря новому электроусилителю руля улучшена обратная связь, а доработанные амортизаторы лучше работают на низких скоростях. Так оно и есть – спасибо большое инженерам! Тестовый «Аутлендер», даром, что был на шипованных шинах, а октябрь в Томске выдался сухой, теплый и бесснежный, прекрасно слушался руля, не беспокоил кренами в поворотах и вообще вел себя молодцом. Правда, вышел спор у нас с коллегой по поводу плавности хода. Он (коллега) специально часть дороги проехал пассажиром на заднем диване, и остался не слишком доволен. Вроде бы подвеску мне пробить не удалось ни разу (участок дороги мне достался… мягко говоря, заслуженный), но товарищ жаловался на то, что машина чересчур подробно отрабатывает даже мелкие дефекты полотна.

Не знаю, на переднем сиденье это не ощущалось… После долгих споров мы пришли к выводу, что частично виноваты в повышенной чувствительности пижонские низкопрофильные шины, установленные на тестовых машинах. Совет будущим покупателям «Аутлендеров» — если собираетесь ездить по разбитым дорогам, то выбирайте шины нормальной высоты. Путь не так красиво, но более практично. За что еще хотелось похвалить инженеров – так это за новую шумоизоляцию, теперь в салоне можно без напряжения голосовых связок общаться даже на скорости, даже на неважной дороге. Нет абсолютно никаких претензий к связке знакомых нам моторов – 2 л/146 л.с., 2,4 л/167 л.с. и 3 л/227 л.с. с вариатором. Радует, что два первых двигателя готовы довольствоваться нашим 92-м бензином. Понятно, что топовый двигатель V6 радует сердце любого водителя, особенно молодого и рьяного (и опустошает кошелек при этом), но даже базовый мотор прекрасно со своими обязанностями справляется. Что на обычной дороге, что на нестрашном бездорожье. Во всяком случае на крутом спуске к реке и последующем подъеме младший «Аутлендер» вел себя уверенно (под моим управлением, конечно): даже не пришлось переключать автоматический режим работы системы полного привода.

Кстати, в дорогих комплектациях сейчас устанавливается продвинутая система полного привода S-AWC (там есть дополнительно еще и активный передний дифференциал). Но я, когда ездил на таком автомобиле, особенной разницы почувствовать не успел. Видимо, потому что не было в октябре в Сибири ни снега, ни льда, а условия реального, тяжелого бездорожья тест-драйв не предполагал. Впрочем, как говорят представители японской компании, не зря у кроссовера углы въезда, съезда и рампы равны 21°. Согласно старой восточной поговорке, если голова кошки пролезла — пролезет и вся кошка. По отношению к автомобилю это означает, что там, где прошли передние колеса – пройдет и вся машина… Верю! ЦЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ… По опросам, типичный владелец «Аутлендера» — это мужчина 40-45 лет, женатый (с детьми), с достатком выше среднего. Конкретно именно этот кроссовер он выбрал потому, что его устраивает цена, дизайн, простор в салоне, огромный багажник. А еще он верен любимой марке – во многих случаях это уже не первый автомобиль с тремя бриллиантами в его семье.

Поэтому его, видимо, не напугает повышение цены – в среднем «Аутлендер» с обновлением подорожал на 80 тыс. руб. За версию с передним приводом и двухлитровым мотором ныне просят от 1 639 000 рублей (с учетом спецпредложений – от 1,44 млн). Мне, честно говоря, более всего по душе пришлась полноприводная комплектация Uitimate (2,4 л) за 2 220 000 рублей — кстати, это у нас самый востребованный вариант. А за «топовую» модификацию GT с 3,0-литровым двигателем V6 придется выложить и вовсе от 2,4 млн.

Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate Длина х ширина х высота, мм 4695 х1810 х1710 База, мм 2 670 Дорожный просвет, мм 215 Объем двигателя, куб.см 2 360 Мощность, л.с. 167 Крутящий момент, Н.м 222 Тип привода полный Коробка передач автомат, вариатор Максимальная скорость, км/ч 198 Время разгона до 100 км/ч, с 10,5 Расход топлива, л/100 км: смешанный 7,8