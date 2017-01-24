Дмитрий Савостьянчик: LADA Vesta Sport - полумеры как полуспорт

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Что есть «спорт» в автомобильном мире? Мощный и громкий мотор? Жесткая подвеска? Отсутствие комфорта в салоне? Для фанатиков – это норма, а для рядового потребителя – нет. Как нет и для производителя, потому что это вредит бизнесу. В итоге последнему приходится идти на компромиссы, создавая то ли спорт, то ли комфорт. Так и рождаются полумеры.

Но сказать, что полумеры это всегда плохо – нельзя. Оглянитесь на кроссоверы? Ведь это не полноценные внедорожники, способные покорять джунгли и болота. Но уже не «легковушки». И такой симбиоз в какой-то момент стал почти новым витком в развитии автобизнеса. Другой пример компромиссов – это M-версии модельного ряда BMW, S и RS – у Audi, AMG – у Mercedes-Benz. И пример этот достаточно удачный – автомобили имеют успех и являются заветной мечтой для многих фанатов спортивно-гражданских машин. И в обоих примерах успех был достигнут созданием баланса между сегментами: внедорожником и «легковушкой», спортивным болидом и автомобилем на каждый день. Ситуация с «Вестой Спорт» чуть сложнее. Помимо создания гоночно-комфортного баланса, стратегически важной задачей было сохранить «вменяемый» ценник, который на старте продаж не должен перейти за психологическую отметку в миллион. Удалось? Да!

ШЛИФОВКА МЕЛОЧЕЙ Как сказал Владислав Незванкин, генеральный директор «ЛАДА Спорт», «Стив наш Маттин создает не только красивые вещи, но и функциональные». Эти слова сопровождались рассказом о новом дизайне колесных дисков, рисунок которых не только хорошо выглядит, хотя это всегда дело вкуса, но и выполняет конкретную функцию – охлаждение тормозов за счет направления воздушных потоков. Но о технической части позже. И без того симпатичная «Веста» примерила хороший спортивный костюм, который пришелся ей впору. Стив «наш» Маттин, добавив немного изменений во внешность, создал гармоничный спортивный силуэт (да-да, действительно спортивный), который привлекает внимание.

Что поменялось во внешности? Помимо красных шильдиков «Sport» и оригинальных колесных дисков, «Веста Спорт» обзавелась обновленными бамперами. И если все изменения переднего бампера это измененная губа и красная вставка чуть ниже противотуманных фар, то задний – полностью другой.

Добавляют агрессивности пара выхлопных труб трапециевидной формы, небольшой спойлер и акулий плавник на крыше, который выступает в качестве антенны. Под обновление попали передние крылья, которые расширились (т.к. стала больше колея) и теперь изготавливаются из пластика. КРАСНАЯ ПОДСВЕТКА, ЧЕРНЫЙ ПОТОЛОК Интерьер тоже претерпел ряд косметических и функциональных изменений. Из приятных мелочей, которые отличают спорт-версию от обычной «Весты» – черная обивка потолка и стоек, красные вставки и прострочка сидений и измененная на красную подсветка комбинации приборов, зоны подстаканников, ног и ручек открывания дверей. Декоративные вставки в дверных картах имитируют карбон. Кажется, что стритрейсеры имитировали карбон еще году так в 2008-ом… Но откинем скепсис, здесь он выглядит уместно. Получилось атмосферно, строго. Браво.

Отдельной похвалы заслуживают сиденья. Они не просто обновились, их поменяли полностью. Теперь это другой производитель и иная конфигурация. Подушка под ногами стала чуть длиннее, боковая поддержка усилена, но не чрезмерно. Человек средней комплекции будет чувствовать себя в сиденье комфортно, а вот людям покрупнее кресла могут показаться маловатыми. Водительское сиденье, как и в топовых комплектациях обычной «Весты», регулируется в трех направлениях, в т.ч. и по высоте. А вот переднему пассажиру этой регулировки очень не хватает. К сожалению, его сиденье расположено так, что кажется, как будто оно наклонено вперед и ему постоянно приходится упираться ногами в пол, чтобы не сползти на коврик.

Руль теперь в кожаной оплетке с красной прострочкой и нулевой отметкой.

Традиционно, не обошлось и без минусов, передавшихся на Vesta Sport по наследству. Один из них – неудобно расположенный блок стеклоподъемников, как на водительской двери, так и на двери переднего пассажира. Водителю приходится тянуться далеко вперед, а «пассажирская» клавиша еще и спрятана за ручкой. Мультимедийная система, к сожалению, осталась прежней и традиционный бонус… уже на пробеге 500 км заскрипели колодцы комбинации приборов. Но стоит понимать, что тестовые автомобили – еще не серийная сборка и мелкие огрехи им не чужды. Надеемся, что дело в этом.

ПОВОРОТ КЛЮЧА Но внешность и салон – это пыль в глаза, фантик. Самое интересное происходит с «Вестой Спорт» после поворота ключа и запуска двигателя. Помните, я говорил о двух трапециевидных выхлопных трубах, которые отлично вписываются в геометрию заднего бампера? Так вот, это – не игрушка. Выхлопная система действительно раздвоена и звучит очень серьезно. Приятные басы на холостом ходу и низких оборотах плавно переходят на повышенные тона вместе с ростом оборотов двигателя. Но, как и у любой медали, у такого выхлопа есть обратная сторона. Он приятен в городе, когда смешивается с шумом потока и жизнью мегаполиса, приятен в драйверском режиме на шоссе или спортивной трассе, но спустя час езды на крейсерской скорости от него начинаешь уставать.

Выжимаем сцепление, включаем первую – тут все знакомо. Коробка от «Рено» с тросовым приводом, а сам узел сцепления остался прежним, усиления не получил. Но, похоже, даже при мощности в 145 л.с. у него еще есть запас для роста. Большинство журналистов утверждает, что автомобилю не хватает мощности. И частично это утверждение имеет место быть, но... Как итог, мы получили шустрый автомобиль с 145 «лошадками» под капотом, показывающий приличную динамику и позволяющий шалости. Важно понимать, что «впихнуть побольше кобыл» – не всегда огромный плюс. Лучшее – враг хорошего. Несмотря на прирост мощности, мотор сохранил свой моторесурс и, что немаловажно, низкую налоговую ставку: 33 р/л.с. за двигатель мощностью до 150 л.с. включительно против 43 р/л.с. за двигатель мощностью 151 – 200 л.с. По большому счету, мощности двигателя хватает для штатно-гоночного каждодневного ритма. Можно порезвиться в потоке, комфортно и безопасно выходить на обгон на шоссе. Мотор «верховой», поэтому его динамика проявляется не раньше, чем на 3000 об/мин. Очень порадовало, что хорошая ровная тяга сохраняется вплоть до отсечки, которая установлена на 6200 об/мин, а вот момент ее прихода разочаровал: упираясь в максимальные для себя обороты, «Веста» резко сбрасывает газ и, соответственно, теряет тягу. Зазевавшись с переключением на обгоне, можно попасть в очень и очень неприятную ситуацию. Немного о том, за счет чего подросла мощность относительно «родного» двигателя: перенастроена система регулировки фаз газораспределения;

в головке блока цилиндров появились новые валы с измененным профилем;

было увеличено давление в топливной системе;

оригинальные настройки ЭБУ;

модернизированная система впуска и выпуска.

Отдельной похвалы заслуживают подвеска в сочетании с рулевым управлением и инженеры, которые все это создали и настроили. Пожалуй, это лучшее, что есть в LADA Vesta Sport. Точность и полное понимание того, какой следующий шаг совершит автомобиль. Сносы в скоростном повороте на мокром асфальте – предсказуемы, контролируемы. Система стабилизации подключается настолько незаметно, что не создает впечатления «удушения», позволяет колесам пойти в юз, но и не дает водителю потерять автомобиль. Будем ли мы гоняться каждый день? Возможно, но не факт. Комфортно ли ездить с такой подвеской в спокойном ритме? Да. Несомненно, она упруга, заставляет попрыгать при езде по волнистому асфальту, но не чрезмерно жесткая. Достаточно небольшая плата за те возможности, которые открываются, как только ты захочешь получить драйва.

Хороший тюнинг начинается с тормозов! Примерно так гласит народная автолюбительская мудрость. Над ними в LADA Sport тоже потрудились на славу. Немного фактов: передние тормозные диски увеличились в диаметре до 300 мм и обзавелись новыми суппортами, поршнями и колодками. Последние поставляются заводом ТИИР. Задние тормозные диски – 260 мм в диаметре. Благодаря доработкам, тормозной пусть со скорости 100 км/ч сокращен с 40 до 34 метров. Как уже было сказано, рисунок колесных дисков задает вектор движения воздушных потоков, позволяющих лучше остужать тормозную систему.

В ПЕРСПЕКТИВЕ На старте продаж LADA Vesta Sport будет представлена в пяти цветах: «Ледниковый» (светло-серый), «Платина» (серый), «Тайфун» (серо-голубой), «Сердолик» (глубокий красный), «Черная жемчужина» (черный). В дальнейшем производитель планирует расширить цветовую гамму, добавить яркие краски в палитру. Уже сейчас все дилерские центры LADA начали принимать на свои склады оригинальные запчасти на модель Vesta Sport, поэтому, как заявляют представители, проблем с обслуживанием не возникнет. Другой важный вопрос, прозвучавший от коллег по цеху – блокировка дифференциала переднего моста. Об этом производитель уже задумывался и, возможно, в обозримом будущем ее внедрят. Будет ли это дополнительной опцией или все коробки передач будут оснащаться ей по умолчанию – неизвестно.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ По данным AEB, сейчас LADA Vesta (в совокупности всех модификаций) занимает около 7% доли рынка легковых автомобилей в России. И это только за 3 года существования автомобиля! Причем в B-сегменте «Веста» забрала себе 16% покупателей. Большее количество моделей LADA с приставкой «Sport» можно найти в Южном, Поволжском и Уральском округах. Выводом на рынок LADA Vesta Sport компания надеется сделать серьезный шаг на пути к увеличению доли своего присутствия в Центральном регионе, где сейчас в целом преобладают иномарки. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал Владислав Незванкин.