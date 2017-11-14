Виктория Лобода: зачем нужны автосалоны в провинции?

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Открытие XXIII Тольяттинского автосалона «MotorExpo-2018» 27 сентября прошло ровно, без сюрпризов, по сути, не отличаясь от других салонов последних лет: отсутствие премьерных показов (все, какие планировались на осень в России, уже состоялись в Москве), ожидаемое небольшое число экспонентов-участников (в этом году даже китайские автопроизводители, которых так много было на ММАС-2018 и которые активничали и в Тольятти в прошлом году, данную возможность заявить о себе хотя бы на уровне автомобильной столицы Поволжья проигнорировали, за редким исключением).

Ситуацию не спасла даже новая концепция «женского участия» в шоу – «SHE’S ALL». И если показ дефиле моделей агентства «Rа-faishion» все же украсило мероприятие – красивые женщины всегда достойно смотрелись рядом с красивыми автомобилями – то выступления на главной сцене автосалона «успешных женщин города» с каким-то «коуч-общением» в новом формате, откровенно говоря, вызывали только сочувствие. Формат слайд-учебы просто не «прокатил»: приглашенные в VIP-день уважаемые персоны города и представители СМИ в принципе пришли с настроем на праздник и шоу, а совсем не для того, чтобы терпеливо слушать тех, кто учит успешности и демонстрирует пусть даже очень добротно сделанные слайды. И вместо того, чтобы внимать советам мудрых гуру, предпочитали общаться друг с другом.

Гвоздей программы XXIII Тольяттинского автосалона, на мой взгляд, было только три. Во-первых, концептуальный внедорожник LADA 4x4 Vision на стенде АВТОВАЗа. Несмотря на кучу фотографий, месяц назад выложенных в Интернете после премьерного показа в Москве, «концепт» смотрелся свежо и интересно.

Причем, «вживую» он оказался даже более привлекательным, чем на фото. Признаю свою ошибку: судя только по московским снимкам в сети, я решила, что потомок легендарной вазовской «нивы» после выхода с производства быстро затеряется на дорогах России среди таких же мускулистых и брутальных иностранных SUV. Ан нет! Все-таки есть нечто особенное в его бульдожьей мордашке, посадке кузова и боковых изгибах, что, если дойдет в таком виде до конвейера, не позволит ему смешаться с «толпой».

Директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми, отвечая на вопросы журналистов о будущем этого концепта хоть и не обещал, что модель уйдет на производство в таком же виде, в каком представлена зрителям, однако предложил вспомнить, как несколько лет назад здесь же, на Тольяттинском автосалоне, россиянам впервые был показан XRAY. До конвейера он, конечно же, дошел уже в измененном виде, но главные линии остались… «Вы помните концепт XRAY? - спросил Фабьен Гульми у зала. - На его примере можно увидеть конкретную связь между концептом и реальным автомобилем… Новую модель наши дизайнеры тоже разрабатывают в расчете на будущее и с привязкой к бренду… Я думаю, что мы успешны в этом деле…». Журналисты также спросили топ-менеджера, для чего вообще АВТОВАЗу принимать участие в небольших автосалонах, подобных этому? На что Фабьен Гульми ответил, что именно на таких мероприятиях возникает какая-то особая связь между людьми (в данном случае это тольяттинцы) и продуктом, с которым их хотят познакомить.

На стенде АВТОВАЗа в этот день были представлены 5 моделей LADA . Помимо концепта 4x4 Vision, здесь еще присутствовали: - обновленная Granta,

Vesta Sport,

Vesta Cross и XRAY Cross.

Выступая на открытии салона, Фабьен Гульми сказал следующее: «Мы сейчас находимся на запуске новой «Гранты», и ее успех уже является приличным. Также мы запускаем седан «Кросс», и через несколько месяцев вы увидите некоторые изменения… Самое важное в этих изменениях, что мы пытаемся добавить нашему бренду эмоции – те самые эмоции, позволяющие видеть, откуда мы. Эмоции, позволяющие видеть, что мы – родом из Тольятти…».

Многие представители СМИ и «випы», приглашенные в этот день, «зависали» на фотосъемках роскошных авто, привезенных в Тольятти ГК «Авилон» и с восторгом отмечали, что такой «привоз» из столицы в провинцию элитных транспортных средств становится уже традиционным на «MotorExpo», и только ради селфи с такими «люксами» народ может захотеть заглянуть на салон, заплатив за билет деньги.





В этот раз «Авилон» привез 4 автомобиля - Rolls Royсe, Aston Martin, Ferrary и Bentley.

Если на прошлом тольяттинском автосалоне народ на стенде Renault массово любовался «крошкой» Twizy, в этом году вектор народной любви и интереса переместился на автомобили марки Volkswagen. Героем этого стенда стал вот такой симпатичный Multivan California, предназначенный для поездок с комфортом (экспозицию представлял тольяттинский автосалон «Премьера»).

Возможность в считанные секунды разбить палатку на крыше, получив при этом четыре полноценных спальных места, газовую плиту, холодильник, раздвижной столик, хозяйственные шкафчики – все это за 3,5 млн. рублей. И наконец начать путешествовать, путешествовать, путешествовать…

Помимо этого, «Премьера» показала тольяттинцам Volkswagen Tiguan Sportline и Volkswagen Tuareg, а также Skoda Kodiaq и Octavia, Citroen C3 Aircross. «Да уж, интерьер современных автомобилей все больше напоминает космический корабль», - высказался один из посетителей выставки, вылезая из салона очередного премиального авто, предварительно перетрогав и перегладив каждый сантиметр на панели приборов.

Магия неонового света, новые «примочки» и новые технологии, связанные с комфортом, и ко всему этому можно прикоснуться – вот еще одна причина, по которой люди продолжают ходить даже на небольшие автосалоны… И будут приходить завтра. При всем моем уважении к развивающимся интернет-продажам автомобилей, думаю, определенная категория любителей «прикоснуться» и увидеть автомобиль «вживую» все равно останется еще на долгие годы.