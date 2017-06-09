Игорь Моржаретто: Audi, Австрия… Ich liebe dich!

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В начале осени компания «Ауди» предложила принять участие в тест-драйве полноприводных автомобилей по дорогам Австрии. Оно оказалось непростым: за три дня мы проехали немало – свыше 900 км по самым разным трассам (скоростным, региональным, местным); как нам показалось, прониклись духом этой страны и сумели оценить плюсы трех самых популярных моделей «Ауди» из линейки «кватро». Об этом – мой отчет.

ИХ ДОРОГИ (отступление № 1)

Превосходные автомагистрали, федеральные дороги и шоссе пересекают Австрию во всех направлениях и соединяют ее со всеми своими соседними государствами. В не самой крупной европейской стране (размером с наши Тверскую или Ленинградскую области) – 200 тыс. км автомобильных дорог, из которых 2,2 тыс. км – скоростные. Все автомобили обязаны оплатить дорожный сбор и наклеить на лобовое стекло специальный знак – виньетку. Но этого мало: есть еще несколько специальных участков дорог и тоннелей, где придется доплатить за проезд еще раз. Но никто не жалуется – так хороши местные трассы! Минимальная стоимость виньетки для автомобиля категории В на 10 дней обойдется в 9 евро. Если поймают без виньетки на автомагистрали, будет хуже: штраф – от 120 до 240 евро! В большинстве городов Австрии парковка на улицах – платная. Так, например, в Вене на улицах можно простоять до 15 минут бесплатно, но вообще-то стоимость каждого часа – 2 евро. Штраф за парковку в неположенном месте или неоплату – 36 евро. Будьте бдительны! Стандартные ограничения скорости в Австрии: в населенных пунктах – 50 км/ч, за городом – 100 км/ч, на автомагистрали – 130 км/ч. C 1 августа 2018 года на главной австрийской скоростной магистрали «Западный автобан А1» Вена – Зальцбург увеличена максимальная скорость движения автомобилей до 140 км/ч. На самом деле поток всегда идет быстрее процентов на 10… Кстати, максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,49 промилле. Но – не советую экспериментировать: полицейские здесь отличаются неподкупностью. ИХ КУХНЯ (отступление № 2)

В австрийской кухне сплелись воедино кулинарные традиции Венгрии, Богемии, Баварии и Италии. Заимствованные из других стран блюда адаптировались к местным традициям. И во многом упрощались: еще 100 лет назад страна к числу богатых не относилась. Всемирно известный венский шницель – большой, но очень-очень тонкий кусок мяса в кляре. А выглядит при этом солидно… Еще здесь очень популярен цвибельростбратен (ростбиф с луком) и ваниллеростбратен (примерно то же самое, что цвибельростбратен, но только с чесноком). А еще австрийская кухня известна во всем мире выпечкой и сладостями; особенно популярны штрудель (пирог с яблоками) и шоколадный торт «Захер». Все вроде бы очень просто, но – пальчики оближешь! ИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ (отступление № 3) За три дня мы побывали в нескольких природных парках и замках, останавливались на берегах красивых горных озер, ехали вдоль голубого Дуная… Рассказывать о красотах этой страны можно долго, но я сделаю остановки – в долине Вахау и в замке Хохостервиц.

Долина Вахау на берегу Дуная в Нижней Австрии знаменита многочисленными памятниками. К примеру, в замке в старинном городке Дюрнштайне, по красивой легенде, в плену содержался король Ричард Львиное Сердце. А еще местные бароны в средние века грабили проходящие мимо по Дунаю торговые суда, и местные расскажут вам множество легенд о несчастных узниках и спрятанных сокровищах. Сокровища тут и правда есть, но иные: с начала 18-го века Вахау стало центром виноделия страны. И звание это долина сохранила и поныне. Местное белое вино – это что-то… Благодаря обилию памятников культуры и истории, а также уникальным традициям виноделия, долина занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок Хохостервиц в Каринтии – один из красивейших в Австрии. А может быть, и в Европе. Первое упоминание о замке относится к 860 году, но большая часть построек относится к 16-му веку. Он расположен на доломитовой скале высотой 160 метров и считается неприступным. Нога завоевателей ни разу не ступала в его внутренний двор! Это – реально шедевр средневекового фортификационного искусства! Сегодня к замку, на вершину холма, можно подняться пешком, но без тяжелого вооружения это сделать непросто. Гораздо легче достигнуть замка можно с помощью лифта. И это стоит сделать, ведь в цитадели – богатый музей с огромной коллекцией средневекового оружия и доспехов. Кстати, в Австрии в прекрасном состоянии содержатся сотни замков и дворцов, которые открыты для туристов; только в списке памятников «федерального значения» больше 50 объектов. Это не считая столицы и крупных городов. Поехали?.. ИХ АВТОМОБИЛИ Для тест–драйва нам выделили несколько автомобилей трех моделей, и на каждой из них я проехал от 200 до 400 км. Вот краткий рассказ о моих автомобильных впечатлениях. Audi Q7

Машина первого поколения дебютировала в сентябре 2005 года и продержалась на конвейере 9 лет! Покупатели отпускать не хотели… Нынешний Audi Q7 построен на модульной платформе MLB Evo. На ней же, кстати, базируется и Bentley Bentayga... а также две другие машины из числа участников нашего тест-драйва. В России Audi Q7 предлагают как с дизельным (3 л, 249 л.с.), так и бензиновыми (2 л, 252 л.с.; 3 л, 333 л.с.) моторами. Коробка передач – исключительно 8-ступенчатый «автомат».

«Ку-зибен» – самый большой внедорожник в модельном ряду компании, и в нем комфортно себя чувствуют и водитель, и передний пассажир, и те, кто размещаются во втором ряду. Даже если их трое! Багажник Audi Q7 – просто огромный; а если сложить задний ряд сидений, его объем возрастает до рекордных 2,1 кубометра! Кстати, за доплату можно заказать третий ряд сидений. Несмотря на солидные размеры, Q7 доставляет удовольствие водителю на любых скоростях, на дорогах любого качества. Но, честно говоря, даже в спортивном режиме Dynamic не хочется носиться сломя голову. Потому что подвеска все равно останется мягкой – она настроена на комфорт. Именно это качество – главный конек внедорожника. И если думать о поездках на дальние расстояния, выбор очевиден: Audi Q7. Он, конечно, очень неплох и на бездорожье (а пневмоподвеска позволяет «задрать» автомобиль – просвет увеличивается с 210 до 245 мм). Но автомобиль такой красивый, что загонять его в тракторную колею совсем не хочется…

Audi Q7 3,0 TDI Quattro: Объём двигателя, куб.см 2967 Мощность, л.с. 249 Крутящий момент, Нм 600 Тип привода полный Коробка передач А8 Максимальная скорость, км/ч 225 Время разгона до 100 км/ч, с 6,9 Расход топлива, л/100 км: - городской цикл 7,3 - загородный цикл 5,7 - смешанный цикл 6,3 Цена от 4 387 000 руб.



Трехлитровый дизельный Audi Q7 может быть быстрым, но самая сильная сторона этой машины – комфорт. Плавность хода потрясающая! Подходит для путешествий. И представительских целей, конечно, тоже. Audi Q5

Автомобиль второго поколения продают в России с прошлого года; его позиционируют как практичный семейный кроссовер для тех, кто иногда любит и «погонять»… Драйверские эмоции способен обеспечить двухлитровый бензиновый мотор TFSI (249 л.с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S-tronic с двумя сцеплениями. Новый Q5 получил пневмоподвеску и новый полный привод Quattro ultra. Система отключает задний привод, когда он не требуется. Это улучшает экономичность – без ущерба для динамических характеристик. А по количеству всевозможных электронных ассистентов новый Audi Q5 стал одним из лидеров в своем сегменте.

Audi Q5 2,0 TFSI Quattro Объём двигателя, куб. см 1984 Мощность, л.с. 249 Крутящий момент, Нм 370 Тип привода полный Коробка передач А7 S-tronic (роботизированная) Максимальная скорость, км/ч 237 Время разгона до 100 км/ч, с 6,3 Расход топлива, л/100 км: - городской цикл 8,3 - загородный цикл 5,9 - смешанный цикл 6,8 Цена от 3 110 000 руб.

Audi Q5 безупречен на асфальте: он очень быстрый, комфортный и… тихий. Не спасует и на не слишком сложном внедорожном маршруте. А еще его очень просто настроить под себя. Словом, для меня Q5 – «золотая середина» в модельном ряду компании Audi. Впрочем, со мной согласны большинство поклонников марки по всему миру. Audi A5 Sportback

Новый А5, как и другие, базируется на модульной платформе MLB. Кроме классического двухдверного купе есть еще А5 «Спортбэк» - с четырьмя безрамочными дверями, полноценным багажником и пятой дверью с электроприводом. Для «обычных» А5 предназначены два двухлитровых четырехцилиндровых бензиновых двигателя TFSI мощностью 190 и 249 л.с. и турбодизель TDI. Во главе линейки стоит S5 – с мотором V6 мощностью 354 л.с. Но для меня это, пожалуй, многовато, так что я выбираю Audi A5 Sportback с бензиновым мотором (249 л.с.) и полным приводом. Впрочем, иного варианта у нас и не предлагают. Увеличенная на 60 мм по сравнению с «чистым» купе база никак не сказывается на управляемости, но позволяет разместить на втором ряду парочку пассажиров. Им будет относительно комфортно, хоть и не просторно. А в салоне – царство роскоши: дорогие отделочные материалы, эффектные сочетания цветов, самая передовая электроника… Разгон до сотни занимает 6,4 секунды; 7-ступенчатый «робот» идеально работает в паре с двигателем… Настоящий немецкий спортивный автомобиль!

Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Объём двигателя, куб. см 1984 Мощность, л.с. 249 Крутящий момент, Нм 370 Тип привода полный Коробка передач А7 S-tronic (роботизированная) Максимальная скорость, км/ч 250 Время разгона до 100 км/ч, с 6 Расход топлива, л/100 км: - городской цикл 7,6 - загородный цикл 5,2 - смешанный цикл 6,4 Цена от 2 910 000 руб.

Автомобиль потрясающе держит дорогу, на высокой скорости азартно вписывается в повороты. Словом, на этом болиде хочется ехать быстро, очень быстро, и от этого получать чистое удовольствие… Главное, держать себя в руках и не забывать про камеры, которых предостаточно и в Австрии, и в России.