Игорь Моржаретто: женевские новинки – 2017 (фоторепортаж)

В швейцарской Женеве проводится 87-й по счету автосалон, на котором ведущие мировые автопроизводители стремятся удивить публику своими новинками. Об этом с места событий передает Игорь Моржаретто...

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