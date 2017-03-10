Игорь Моржаретто: женевские новинки – 2017 (фоторепортаж)

В швейцарской Женеве проводится 87-й по счету автосалон, на котором ведущие мировые автопроизводители стремятся удивить публику своими новинками. Об этом с места событий передает Игорь Моржаретто...
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