Игорь Моржаретто: Cadillac – рождественский тур по Венгрии

Гуляш, чардаш, токай, «икарус», «кубик Рубика»… Такие (или примерно такие!) ассоциации возникают у большинства россиян при упоминании Венгрии. Но этой небольшой стране, расположенной в самом центре Европы, есть чем гордиться помимо этого. Здесь изобрели шариковую ручку и голограмму, в Венгрии самый высокий процент нобелевский лауреатов, по столице страны ездит самый длинный трамвай в мире… Ну и, конечно, Будапешт – один из красивейших городов Европы. Собственно, туда я и прилетел, чтобы в канун католического Рождества отправится на автомобиле Cadillac в небольшой тур по городу и стране.





БУДАПЕШТ

Врать не буду – в этом городе на Дунае я был много раз, но каждый – открываю по новой. Он удивительный! До конца 19-го века это вообще было два города – аристократическая Буда и деловой Пешт, и только после открытия первого моста через Дунай они соединились. Лучшее место для начала экскурсии – гора Геллерт в Буде, откуда весь Будапешт виден, как на ладони. Многочисленные готические костелы, один красивее другого, старинные барочные кварталы, роскошные театры и дворцы, мосты, как будто соревнующиеся между собой, здание парламента, неофициальный символ венгерской столицы… В этом городе особенно чувствуется дух когда-то великой Австро-Венгерской империи, которой давно уже нет, но ее «вторая столица» привлекает миллионы гостей со всего мира.

О Будапеште я могу говорить и писать бесконечно, но одна из главных его достопримечательностей – термальные купальни. Их в городе несколько (а всего в стране действует более 500 термальных источников!), но обязательно надо побывать в старинных и красивейших – банях Сечени. Внешне это – настоящий дворец! В башнях и крепостных стенах – десятки самых разных бань, саун, ванн, джакузи, массажных салонов и прочих СПА-радостей, а во внутреннем дворе – три больших бассейна с горячей, теплой и прохладной водой. Билет на целый день стоит 5 – 10 евро, еще 5 придется отдать (если надо) за полотенце-халат-тапочки. И можно плескаться с самого утра до позднего вечера… Тут, в бассейне с горячей водой, даже проводятся шахматные турниры у специальной стенки – в любое время года! А летом в купальнях проходят грандиозные вечеринки под открытым небом.

Я даже не буду пытаться рассказывать о потрясающем рождественском базаре, который в декабре раскинулся, похоже, на весь центр города. Потому что все так красочно, так вкусно, и при этом так недорого, что меня просто не поймут…

БАЛАТОН

«Венгерское море», самое большое озеро Европы, вытянулось на 80 км в длину и имеет ширину от 1 до 12 км. На самом деле на «море» оно не тянет, ведь средняя глубина – всего 3,5 м, а максимальная – 12,5 м. Часть озера заросла камышом, поэтому славяне еще тысячу лет назад его так и назвали – «болото» (нынешнее имя – оттуда). Но каждое лето прибрежная зона озера становится главным курортом страны. Самый известный курортный город – Шиофок, где мы ночевали. Даже зимой здесь здорово, особенно если вспомнить, что практически в каждом отеле есть бассейн (часто с теплой минеральной водой из источников) и со всеми СПА-прелестями.

ГУЛЯШ, ЧАРДАШ, ТОКАЙ

Чем венгры особенно гордятся – так это своей национальной кухней. И правильно, что гордятся! После французской и итальянской венгерская кулинария считается третьей в Европе по богатству и разнообразию блюд из мяса, рыбы, овощей, щедро сдобренных паприкой, разными другими специями и приправами.

А знаменитый «гуляш» оказывается, вовсе не второе блюдо, и не мясная подлива к картофельному пюре (такое подавали в советских столовых), а острый наваристый суп из мяса, овощей и паприки. В некоторых ресторанах его подают в круглых буханках хлеба, из которых выбрана мякоть.

Вообще местная кухня достаточно жирная и тяжелая, а порции – просто огромные. Обязательно надо попробовать разные супы, разу, колбасы, салями, знаменитые сосиски, голубцы… Очень острой, несмотря на бытующее у нас мнение, венгерскую кухню не назовешь, но умелое сочетание паприки и разных трав делает ее вкус незабываемым. Кстати, здесь не признают растительное масло, готовят большинство блюд на свином жире. В чем прелесть путешествия по Венгрии на автомобиле? Тем, что с национальной кухней можно познакомиться не только в больших ресторанах, но и в небольших харчевнях в маленьких городках и деревнях.

О замечательных венгерских винах и палинке (фруктовой водке) рассказывать ничего не буду. Особенно если вспомнить, что купить хорошее качественное вино можно не только в любом магазине, но прямо на заводе (тут их множество) и практически в каждом сельском доме… А еще в каждом ресторанчике местная фолк-группа так исполнит чардаш, что ноги сами пускаются в пляс. Особенно после дегустации местного вина или палинки…

JOBB

Любой иностранец, скорее всего, потерпит фиаско, попытавшись понять логику венгерского языка или вычленить из речи венгра хоть одно знакомое слово. Местный язык входит в финно-угорскую группу и считается одним из самых сложных для изучения. Одних только падежей 25! И общих корней с другими европейскими языками практически нет. Представляете: «добрый день» по-венгерски будет «Йо напот киваанок» (Jó napot kívánok), «до свидания» - «висонлаташра» (Viszontlátásra), а «спасибо» и вовсе «кёсёнём» (Köszönöm), вино – «бор» (bor). К слову, название этой главки (читается «йоб») по-венгерски означает всего лишь «очень хорошо». Как все в этой стране! Во всяком случае, с точки зрения путешественника.

ПОЕХАЛИ!

Для путешествия по Венгрии компания Cadillac предоставила две своих новинки – кроссовер XT5 и модернизированный седан CTS.

Обновленный седан Cadillac теперь предлагается в двух комплектациях: с мощным мотором объемом 3,6 л (341 л.с.) и «гражданским» 2-литровым (240 л.с.). При почти неотличимой разнице в динамике можно сэкономить на транспортном налоге (например, в столице – больше 23 тыс. рублей). В любом случае, по умолчанию CTS уже в «базе» полагается задний привод, современный 8-ступенчатый «автомат» и богатейшая комплектация. В «старших» комплектациях седану положен и полный привод. Любителей быстрой езды порадует и разгон – от 6,6 до 6,9 секунды до 100 км/ч, а расход топлива (7,8 – 9,4 л на 100 км в смешанном режиме) не испугает экономных. Цена немаленькая – от 2 790 000 до 3 790 000 рублей, но на фоне конкурентов из «большой немецкой тройки» это не так уж и много, а чего стоит оригинальный внешний вид… Во всяком случае, ни в Европе, ни в России любой Cadillac не потеряется.

У нового кроссовера Cadillac XT5, пришедшего на смену известному у нас SRX, в активе пока только один мотор – 3,6 л, V6, 314 л.с., 8АКП (возможно, через некоторое время появится и более «народная» версия с 2-литровым двигателем). Что еще? Полный привод, отлично настроенное шасси, просторный салон с роскошной отделкой, система «старт-стоп» и даже видеозеркало заднего вида – все есть у XT5. И вся эта роскошь стоит от 2 990 000 до 3 990 000 рублей. Возможно, кому-то покажется – дорого, но это – Cadillac! И нелишним будет вспомнить, что львиная доля (80%) продаж автомобилей марки приходится у нас на огромный рамный (и еще более недешевый) Escalade (цена – от 4,7 млн рублей!), причем каждый третий проданный в РФ внедорожник – в удлиненной версии ESV (от 5 млн). А что? Хороший рождественский подарок! И главное – оригинальный!