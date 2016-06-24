Елена Костякова: АВТОВАЗ представил две новинки на годовом собрании

На АВТОВАЗе прошло годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров. Приятным бонусом стала презентация яркой, юбилейной серии самых современных вазовских автомобилей - LADA Vesta и LADA XRAY…

Журналистам представили новое руководство автозавода. Председателем совета директоров АВТОВАЗа был избран Сергей Скворцов, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех». Его заместителем стал Дени Левот, старший вице-президент Группы Renault.

Совет директоров покинули Карлос Гон, Сергей Чемезов, а также Бу Андерссон, Владимир Артяков и другие...

Сергей Скворцов сообщил, что АВТОВАЗ – «это надолго», и заводу будет оказываться всяческая помощь…

Президент АВТОВАЗа Николя Мор подтвердил, что берет курс на локализацию.

Презентация особой серии «50 Anniversary» стала сюрпризом для приглашенных. Не так уж часто АВТОВАЗ балует нас новинками…

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа представил юбилейную ограниченную серию, приуроченную к 50-тилетию АВТОВАЗа… Автомобили в этой серии базируются на топовых комплектациях, соответственно, и цена еще выше…

Отличительная черта юбилейной Vesta – эффектная черная глянцевая крыша. Интерьер автомобиля также выполнен в красно-черной гамме. На сиденьях сделаны вставки из красной алькантары..

Экстерьер и интерьер нового XRAY аналогично оформлен в черно-красной гамме и дополнен двухцветными дисками колес. Отличия от спецверсии LADA Vesta: у LADA XRAY красной отстрочкой дополнительно украшен кожух рычага КПП.

Vesta с механический коробкой передач стоит 735 тысяч рублей, с автоматизированной трансмиссией (АМТ) – 760 тысяч рублей.

Юбилейный кроссовер со 110-сильным мотором и МКПП обойдется в 799 тысяч рублей. Ну, а тем, кто решит приобрести версию с российским мотором 1,8 л. (122 л.с.) и автоматизированной механической трансмиссией придется отдать 829 тысяч рублей…

Правда, выпущено будет всего 500 таких машин, поэтому не исключено, что большинство из них осядет у коллекционеров или в вип-гаражах…Слишком уж кусается цена. Новинки действительно очень эффектные…Красный цвет отсылает к российской истории…

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин сообщил, что покидать компанию не собирается, впереди работа над новыми продуктами… Какие-то из них мы увидим уже на Московском Автосалоне-2016…