Елена Костякова: АВТОВАЗ представил две новинки на годовом собрании | АВТОСТАТ

Елена Костякова: АВТОВАЗ представил две новинки на годовом собрании

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На АВТОВАЗе прошло годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров. Приятным бонусом стала презентация яркой, юбилейной серии  самых современных вазовских автомобилей - LADA Vesta и LADA XRAY…

АВТОВАЗ Юбилей 1

Журналистам представили новое руководство автозавода. Председателем совета директоров АВТОВАЗа был избран Сергей Скворцов, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех». Его заместителем стал Дени Левот, старший вице-президент Группы Renault.

АВТОВАЗ Юбилей 2

Совет директоров покинули Карлос Гон, Сергей Чемезов, а также Бу Андерссон, Владимир Артяков и другие...

АВТОВАЗ Юбилей 3

Сергей Скворцов сообщил, что АВТОВАЗ – «это надолго», и заводу будет оказываться всяческая помощь…

АВТОВАЗ Юбилей 4

Президент АВТОВАЗа Николя Мор подтвердил, что берет курс на локализацию.

АВТОВАЗ Юбилей 5

Презентация особой серии «50 Anniversary» стала сюрпризом для приглашенных. Не так уж часто АВТОВАЗ балует нас новинками…

АВТОВАЗ Юбилей 7

АВТОВАЗ Юбилей 8

АВТОВАЗ Юбилей 9

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа представил юбилейную ограниченную серию, приуроченную к 50-тилетию АВТОВАЗа… Автомобили в этой серии базируются на топовых комплектациях, соответственно, и цена еще выше…

АВТОВАЗ Юбилей 10

АВТОВАЗ Юбилей 11

Отличительная черта юбилейной Vesta – эффектная черная глянцевая крыша. Интерьер автомобиля также выполнен в красно-черной гамме. На сиденьях сделаны вставки из красной алькантары..

АВТОВАЗ Юбилей 12

Экстерьер и интерьер нового XRAY аналогично оформлен в черно-красной гамме и дополнен двухцветными дисками колес. Отличия от спецверсии LADA Vesta: у LADA XRAY красной отстрочкой дополнительно украшен кожух рычага КПП.

АВТОВАЗ Юбилей 15

Vesta с механический коробкой передач стоит 735 тысяч рублей, с автоматизированной трансмиссией (АМТ) – 760 тысяч рублей.

АВТОВАЗ Юбилей 16

АВТОВАЗ Юбилей 17

Юбилейный кроссовер со 110-сильным мотором и МКПП обойдется в  799 тысяч рублей. Ну, а тем, кто решит приобрести версию с российским мотором 1,8 л. (122 л.с.) и автоматизированной механической трансмиссией придется отдать 829 тысяч рублей…

АВТОВАЗ Юбилей 18

Правда, выпущено будет всего 500 таких машин, поэтому не исключено, что большинство из них осядет у коллекционеров или в вип-гаражах…Слишком уж кусается цена. Новинки действительно очень эффектные…Красный цвет отсылает к российской истории…

АВТОВАЗ Юбилей 13

АВТОВАЗ Юбилей 14

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин сообщил, что покидать компанию не собирается, впереди работа над новыми продуктами… Какие-то из них мы увидим уже на Московском Автосалоне-2016…

АВТОВАЗ Юбилей 19

Специальный логотип, созданный к 50-тилетию завода, символизирует не только опыт, начиная с «Жигулей». Если приглядеться, можно увидеть здесь знак «бесконечность»…

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазlada vestalada xray

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