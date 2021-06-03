Рынок легковых автомобилей в январе – апреле 2021 года. ТОП-10 регионов РФ

3 июня 2021 года
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых и подержанных легковых автомобилей в регионах и сравнили эти два сегмента между собой.
Так, по данным агентства, за 4 месяца 2021 года объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил 516,2 тыс. единиц, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Самым крупным региональным рынком по-прежнему остается Москва, жители которой купили около 74 тыс. новых машин. При этом московский рынок вырос на 24,1%. Еще больший рост наблюдался за этот период в Подмосковье (+27,5% до 41,1 тыс. шт.). В Санкт-Петербурге рынок новых автомобилей увеличился на 23,6% до 31,9 тыс. единиц.
Среди нестоличных субъектов РФ по объемам первичного рынка лидирует Краснодарский край (21,7 тыс. шт.; +36,3%), который продемонстрировал самую высокую в ТОП-10 динамику за 4 месяца 2021 года. За ним расположился Татарстан (21,5 тыс. шт.; +15,1%). В ТОП-10 также вошли: Башкортостан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области.
Табл. 1. ТОП-10 регионов по объему рынка НОВЫХ автомобилей
в январе – апреле 2021 года (тыс. шт.)
Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос сопоставимо с рынком новых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем в январе – апреле текущего года составил почти 1,8 млн единиц – на 23,3% больше, чем за 4 месяца 2020 года.
При этом крупнейшим вторичным рынком страны является не Москва, а Московская область. За отчетный период жители Подмосковья стали обладателями 97 тыс. подержанных автомобилей, что на 29,3% больше результата годичной давности. Москва (96,1 тыс. шт.; +35,5%) заняла второе место в рейтинге, а замкнул тройку лидеров Краснодарский край (86,8 тыс. шт.), где вторичный рынок вырос еще больше (+39,9%).
Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок во всех регионах страны показывает положительную динамику. Причем в десятке лидеров этот рост выражен двузначными цифрами.
Табл. 2. ТОП-10 регионов по объему рынка ПОДЕРЖАННЫХ автомобилей
в январе – апреле 2021 года (тыс. шт.)
Помимо того, что Москва лидирует по объему рынка новых автомобилей в стране, она еще имеет наилучшее соотношение покупок новых и подержанных машин, которое за отчетный период составило 0,77. Иными словами, в столице на 3 купленных новых автомобиля приходится 4 с пробегом.
В Санкт-Петербурге это соотношение равно 0,63, т.е. на 2 новых машины приходится 3 подержанных. В Татарстане оно составляет 1 к 2, а, к примеру, в Рязанской и Архангельской областях 1 к 3 – близко к общероссийскому показателю.
Табл. 3. ТОП-10 регионов по соотношению рынка НОВЫХ и подержанных
в январе – апреле 2021 года (тыс. шт.)
Обратная картина наблюдается в целом ряде регионов Дальнего Востока. Так, в Еврейской автономной области вторичный рынок в 42 раза больше первичного, хотя сами объемы тут очень малы. А на Камчатке и в Ингушетии местные жители покупают автомобилей с пробегом более чем в 20 раз чаще, чем новые. Чуть ниже это соотношение (17 – 18 раз) в Амурской области, Чечне и Якутии.
Табл. 4. ТОП-10 регионов по соотношению рынка ПОДЕРЖАННЫХ и новых
в январе – апреле 2021 года (тыс. шт.)
Фото: АВТОСТАТ