Рынок легковых автомобилей в январе – апреле 2021 года. ТОП-10 регионов РФ

3 июня 2021 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых и подержанных легковых автомобилей в регионах и сравнили эти два сегмента между собой.

Так, по данным агентства, за 4 месяца 2021 года объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил 516,2 тыс. единиц, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Самым крупным региональным рынком по-прежнему остается Москва, жители которой купили около 74 тыс. новых машин. При этом московский рынок вырос на 24,1%. Еще больший рост наблюдался за этот период в Подмосковье (+27,5% до 41,1 тыс. шт.). В Санкт-Петербурге рынок новых автомобилей увеличился на 23,6% до 31,9 тыс. единиц.

Среди нестоличных субъектов РФ по объемам первичного рынка лидирует Краснодарский край (21,7 тыс. шт.; +36,3%), который продемонстрировал самую высокую в ТОП-10 динамику за 4 месяца 2021 года. За ним расположился Татарстан (21,5 тыс. шт.; +15,1%). В ТОП-10 также вошли: Башкортостан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области.

Табл. 1. ТОП-10 регионов по объему рынка НОВЫХ автомобилей

в январе – апреле 2021 года (тыс. шт.)