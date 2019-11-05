«IT-РЕВОЛЮЦИЯ – 2019»: лучшие решения для автобизнеса!

8 ноября 2019 года

7 ноября в Москве, в здании арт-кластера «Красный Октябрь», прошел третий ежегодный бизнес-форум «IT-Революция в автобизнесе – 2019», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

В форуме приняли участие руководители и собственники автобизнеса, маркетологи и аналитики, автодилеры и сервисмены, IT-специалисты и представители финансовых организаций и страховых компаний – всего более 200 человек.

Среди обсуждаемых вопросов были следующие:

- что необходимо сделать государству, автопроизводителям и цифровым компаниям, чтобы на дорогах общего пользования появились беспилотники?

- почему электронная система регистрации не справляется с потоком желающих оформить электронный ПТС?

- как будет выглядеть авторынок через 3 – 5 – 10 лет?

- что уже сегодня могут «умные автомобили» и что они смогут завтра?

- как изменится структура потребления и как, в связи с этим, будут выживать производители?

- какое будущее у электромобилей в России?

- что такое «автомобиль по подписке» и насколько это востребовано?

По большей части вопросов зал и эксперты рынка пришли к единому мнению. Например, о том, что в обозримом будущем не стоит ждать дешевых электромобилей, что каршеринг – это пока исключительно столичное явление, а до регионов он дойдет еще очень нескоро. Участники также согласились, что дилеров в сегменте продаж станет меньше, их ждет консолидация и смещение фокуса на поддержку, сопровождение и подписку, а сама подписка – это уже работающая схема, которую успешно применяют Hyundai и Volvo, и которая скоро охватит все города-миллионники.

Однако главным событием форума стал конкурс IT-решений для автобизнеса, который проходил в формате блиц-докладов. Победа в нем присуждалась по совокупному количеству набранных баллов от членов жюри и зрителей в зале. Участники представили свои разработки, которые позволяют автоматически делать «умные рассылки», анализировать цены, экспортировать объявления, выполнять оценку и управление складом подержанных автомобилей на основе анализа данных реального рынка, а также эффективно управлять продажами КАСКО, ОСАГО, GAP, СЖ, других финансовых и сервисных услуг.

Победителем конкурса стала компания «Тизер» со своим IT-решением «Тизер.Авто – сервис для бизнеса автодилера». Эта система позволяет автоматизированно создавать, хранить и использовать видео для дистанционных продаж автомобилей и нормо-часов.

Кроме того, жюри отдельно отметило продукт компании «Компоненты и технологии 3D». Их IT-решение – автомобильный кардиомонитор для телемедицины водителя – помогает диагностировать усталость; состояние, близкое ко сну; сердечный приступ перед поездкой и во время движения.

Форум «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе» в очередной раз подтвердил статус интересного и полезного мероприятия. Формат интерактивной площадки, предложенный организаторами, был позитивно воспринят участниками, которые выразили надежду встретиться на таком форуме и в следующем году.

Серебряные партнеры форума: