Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июле 2018 года

14 августа 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 468,1 тыс. единиц, что на 3,1% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 119,8 тыс. штук – на 1,6% меньше, чем в июле 2017-го. Лучшей среди иномарок снова оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 52,1 тыс. экземпляров и увеличился на 2%. Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (26 тыс. шт.; +5,1%). В первую пятерку также попадают Hyundai (23,6 тыс. шт.; +12,9%) и KIA (20,9 тыс. шт.; +22%). Отметим, что KIA демонстрирует наибольший рост в ТОП-10. При этом, кроме LADA, все остальные марки здесь тоже находятся в «плюсе».

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в июле составил 12,4 тыс. единиц – на 5,6% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию в модельном рейтинге сохранил Ford Focus (12,3 тыс. шт.; +7,1%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. На третьей строчке – седан LADA 2107 (11,3 тыс. шт.; -5,7%). В пятерке лидеров оказываются еще две вазовские модели – LADA 2170 (9,8 тыс. шт.; +10,8%) и LADA 2110 (9,4 тыс. шт.; -6,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России достиг 3 млн 9,9 тыс. единиц, что на 2,2% больше, чем в январе – июле 2017 года.