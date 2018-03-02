Форум автобизнеса «ForAuto – 2018»: итоги и прогнозы российского авторынка

2 марта 2018 года

21 – 22 февраля в Москве проходил форум «ForAuto – 2018», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие собрало более 250 участников, среди которых были дистрибьюторы, дилеры, производители запчастей, маркетологи, аналитики, собственники бизнеса, представители финансовых, страховых и лизинговых компаний, профильных министерств и многие другие. В конференции приняли участие и представители ведущих СМИ: федеральных и профильных изданий, как печатных, так и Интернет-порталов.

Форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Представители дистрибьюторов и дилерских холдингов, отмечая тенденции рынка и давая прогнозы на 2018 год, делились своими секретами выживания и развития. Многие из них, как оказалось, прогнозируют рост российского рынка в 2018 году в районе 10%. Более осторожные в прогнозах говорят о 5%, называя среди основных факторов роста отложенный спрос пятилетней давности. Единицы прогнозируют нулевой рост.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая с обзором рынка, отметил, что мировой авторынок растет поступательно, с 2009 года. В то время как в Европе на 1000 жителей в среднем приходится 30 автомобилей, в России – всего 11 автомобилей. Наша страна по этому показателю находится практически на одном уровне с Кипром, Бразилией, ЮАР.

В 2017 году по всем основным сегментам (PC, LCV, CV+HCV, BUS) российский рынок показал рост по сравнению с 2016 годом в диапазоне от +12% (легковые автомобили) до +51% (грузовые автомобили). Но, если сравнить показатели 2017 года с 2012-м, все эти сегменты находятся «в минусе», в диапазоне от -29% (автобусы) до -47% (легковые автомобили).

Говоря об итогах 2017 года, в агентстве «АВТОСТАТ» считают, что российский авторынок в прошлом году вырос благодаря четырем основным причинам:

- стабилизация экономики на фоне роста цен на нефть и укрепление рубля;

- отложенный спрос и цикл смены автомобилей 2011 – 2013 годов выпуска;

- госпрограмма поддержки автомобильной отрасли и увеличение объемов выдачи автокредитов;

- низкая сравнительная база.

Что мешает более быстрому восстановлению нашего рынка? Сергей Целиков уверен, что это:

- существенное снижение покупательской способности населения;

- рост цен на новые автомобили (примерно на 50% за три года);

- демографическая яма (малочисленное поколение 90-х годов «вливается» в экономику).

Что ждет рынок в 2018 году? Эксперты не сомневаются, что при сохранении всех вышеперечисленных трендов восстановление рынка продолжится, но медленными темпами.

Григорий Микрюков (Аналитический центр при Правительстве РФ), в целом согласившись с выводами экспертов по факторам, которые позволяли расти рынку в 2017 году, предложил все же разделять господдержку и автокредитование. Он считает: «Эти два фактора – автономны. Несмотря на то, что программы по поддержке кредитования были, и во втором полугодии начались адресные программы, но основной фактор все же был связан с тем, что улучшилась макроэкономическая ситуация и сами банки имели возможность снизить ставки – это мы наблюдали в кредитовании».

Тренды развития отрасли в 2018 году:

- рынок продолжит рост за счет макроэкономических факторов и адаптации потребителей к новому уровню цен;

- основным драйвером рынка станет спрос в регионах;

- направления господдержки отрасли должны корректироваться, необходимы новые инструменты и оценка их эффективности;

- акцент должен быть сделан на поддержке производства и использования инновационного и экологического транспорта;

- прямая поддержка спроса на электромобили в настоящее время не требуется – объем спроса пока минимален.

Руководитель проекта по развитию автопрома Павел Бурлаченко (Российский экспортный центр) рассказал о перспективах экспорта и о том, как правительство будет поддерживать это направление автобизнеса. Он напомнил, что 31 августа 2017 года РФ утвердила стратегию развития экспорта автомобильной промышленности. Согласно этой стратегии, основным целевым показателем к 2025 году является объем экспорта всей автомобильной промышленности РФ в районе 5 млрд долларов (в базовом сценарии) и в районе 8 млрд долларов в позитивном сценарии. На 2017 год стояла задача довести объем экспорта автопрома в денежном отношении до 2,6 млрд долларов, что эквивалентно поставкам за рубеж порядка 60 – 70 тыс. легковых автомобилей. Однако прошлый год дал 3 млрд 115 млн долларов экспорта, это порядка 100 – 110 тыс. легковых автомобилей. На 2018 год по экспорту снова поставлена задача – 2,6 млрд. Из трудностей экспорта – для России сегодня открыто всего 1% мирового рынка, остальное заблокировано пошлинами и всевозможными таможенными барьерами.

В 2018 году планируется две новые меры поддержки экспорта. Первая – помощь экспортирующим производителям (КАМАЗ, АВТОВАЗ) в развитии системы дистрибьюции, системы послепродажного обслуживания на внешних рынках. Вторая мера, которая будет направлена на всех автопроизводителей, имеющих производство на территории России – спецпрограмма по созданию системы налоговых и таможенных преференций (аналогичные программы действуют в ЮАР и Индии), долгосрочной мотивации на экспорт. Суть ее: за экспорт произведенных на территории России автомобилей автопроизводителю будут начислять виртуальные баллы – он сможет использовать их на налоговые и таможенные вычеты, на закупку оборудования, закупку компонентов, которые не будут производиться на территории РФ из-за малых объемов и т.д. Среди мер по поддержке экспорта, которые останутся в арсенале на 2018 год, г-н Бурлаченко выделил также страхование и экспортное финансирование. Речь идет о длинных кредитах, которые, как правило, дешевле рыночной ставки (это нормальная международная практика).

С 1 июля 2018 года страны Евразийского союза переходят на электронные паспорта для транспортных средств. Сегодня подготовка у государств-участников к этому проекту в разной степени готовности, сообщил участникам форума Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»), тем не менее, сроки переносить не собираются. Вероятнее всего, только Армения пока отложит свой переход на 2020 год. Республика Казахстан хочет пока сохранить наряду с электронным паспортом некий промежуточный документ – бумажную выписку.

Илья Минкин подробно рассказал, как будет происходить процесс перехода России на электронные ПТС, кто будет заниматься их оформлением для ввозимых иномарок, где, в какие сроки и по каким тарифам можно будет получить новый документ владельцам б/у автомобилей. Он также пояснил, что российское правительство подошло к вопросу тарифов по замене ПТС весьма «бюджетно». Так, если сегодня госпошлина на оформление паспорта ТС взамен утерянного или испорченного составляет 800 рублей, с электронным паспортом – будет стоить 600 рублей. За внесение изменений в бумажный ПТС (при покупке/продаже авто) сегодня взимают 350 рублей, внесение изменений в электронный паспорт будет стоить 150 рублей. При этом электронный паспорт заводится один раз, его не нужно менять, его невозможно потерять или забыть. Такой электронный документ имеет массу преимуществ, начиная с максимальной прозрачности информации по транспортному средству и заканчивая удобными сервисами, которые со временем можно будет к нему «привязать».

В одной из сессий форума прозвучали два ярких выступления на тему «Как меняется рынок под воздействием новых идей и что будет с дилерами через 5, 10, 20 лет?». Игорь Антаров (Moscow Tesla Club) поделился с сообществом своими мыслями, связанными с наступлением эры электромобилей, а Сергей Авакян-Ржевский (Bla Bla Car Россия) рассказал о проекте, в котором работает и который во многом меняет взгляд на необходимость человека в принципе иметь личный автомобиль. Спикеры также затронули тему мобильности и автомобилизации.

Так, Игорь Антаров, с восторгом рассказывая о современных технологиях, которые компания Tеsla уже применила в работе над Tesla Model3, пояснил, что новые технологии пришли не только в производство этого автомобиля, но и в его продажи. Производитель уже хочет, чтобы процесс продажи электромобиля занимал считанные минуты – чтобы клиент приходил, садился за руль автомобиля и уезжал. Tesla не хочет тратить время на выдачу и объяснения. Она будет обучать потребителя с помощью видеороликов, тем более что современные модели уже практически едут на автопилоте. То есть, это полностью радикальный подход к продажам. Г-н Антаров уверен, что электромобили ждет такой же успех, как некогда радио и интернет: сначала их не было, потом произошел информационно-технологический «взрыв», и вот они уже везде.

В свою очередь, Сергей Авакян-Ржевский привел статистику, связанную с отношением к автомобилю как к средству передвижения. В Западной Европе (родина проекта Bla Bla Car – Франция) уже подсчитали, что 76% всех пассажирских поездок происходят на личном автотранспорте. Это неэффективно, потому что средняя заполняемость обычного автомобиля составляет всего 1,7 человека на автомобиль. У райдшеринговых проектов, таких, как Bla Bla Car, чуть лучше с оптимизацией: заполняемость автомобиля составляет 2,8 человека.

Когда 4 года назад проект появился на российском рынке – было не понятно, сможет ли он здесь развиваться. Прошло всего 4 года – и сегодня у проекта только в России 12 млн пользователей. Это очень много, учитывая, что в целом в мире (в 22 странах) у Bla Bla Car 60 млн пользователей. Россию уже назвали самым быстрорастущим рынком для Bla Bla Car. Куда все это может привести россиян? Со временем многих – к отказу от владения личным автомобилем.

Во Франции уже посчитали: стоимость владения машиной в среднем 5,5 тыс. евро (в России – 3,8 тыс. евро на автомобиль С-класса). Во Франции сегодня приблизительно 40 млн автомоблией. Только на их содержание тратится сумма, равная приблизительно 10% ВВП Франции. При этом автомобиль среднестатистического владельца реально используется по назначению всего лишь 3% времени. Остальное время он стоит в пробке, в гараже, на парковке возле офиса, на мойке, ремонтируется. Получается, что для людей, живущих в городе, автомобиль становится все дороже и дороже. Поэтому горожане начинают отказываться от владения личным автомобилем – пользуются такси, каршерингом, райчерингом, начинают ездить на велосипедах.

Что будет завтра? Будет смешанное владение автомобилем, будем совместно их использовать и, скорее всего, большинство автомобилей будет уже автопилотируемыми. А вот послезавтра – есть версия, что они все будут автопилотируемыми и будет совместное использование тотальное. Минимальное число людей (скорее всего, высокого достатка) будут пользоваться своими автомобилями.

Также в ходе форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2018» прошла рабочая сессия «Рынок коммерческого автотранспорта». Ведущий эксперт аналитического агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев озвучил базовый прогноз на 2018 год для этого рыночного сегмента. По базовому прогнозу рынок LCV в 2018 году вырастет примерно на 12,5% (до 122 тысяч автомобилей), рынок CV (среднетоннажные грузовые автомобили) – примерно на 21% (до 23,8 тыс. шт.), рынок HCV (крупнотоннажные грузовые автомобили) – на 20% (до 72,8 тыс. шт.), рынок автобусов – примерно на 13% (до 13,3 тыс. шт.).

Особо стоит отметить, что в рамках прошедшего форума аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги 4-го ежегодного исследования «Residual value – 2018» (сохранность остаточной стоимости автомобиля) и наградило лауреатов 3-й ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2018». Так, бренды Mazda и Volvo стали лидерами по сохранности остаточной стоимости автомобилей в классах STANDART и PREMIUM соответственно, а по объемам продаж автомобилей с пробегом первенствуют Volkswagen и Jaguar Land Rover.

В заключение добавим, что в ходе форума его организатор – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - объявило об участии в 2018 году в новых проектах, собственных и партнерских.

Например, вместе с Avito Авто компания планирует принять участие в проекте «Автодилер года» в конце мая 2018 года и в сертификации автодилеров. В апреле запускается новый проект – новый инструмент по оценке стоимости автомобилей с пробегом PRICESTAT. «АВТОСТАТ» также заявил о своем участии в проекте AAC (Automotive Analitics Centre) – речь идет об удобном инструменте для автомобильного маркетинга. Проект, который будет интересен импортерам, дилерам, маркетингу.

Кроме этого, с января 2018 года наше агентство запустило свой новый сайт «Цена Авто» (www.cena-auto.ru), призванный облегчить выбор тем, кто решил купить новый автомобиль. Сайт для тех, кто ищет достоверную информацию по дилерам, ценам, комплектациям и характеристикам автомобилей. На сайте представлены все 3,5 тыс. официальных автодилеров в РФ; все основные марки, модели и модификации; порядка 5 тысяч комплектаций автомобилей с ценами; ежедневные новости об изменениях цен, скидках и акциях; автомобили в наличии и многое другое.

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