АВТОСТАТ | Список предприятий по утилизации автомобилей

Список предприятий по утилизации автомобилей

Актуальный список по программе 2014 года (275 адресов)

Государственная Программа обновления автотранспортных средств, стартовавшая 1 сентября 2014 года, позволяет автовладельцу получить скидку на новый автомобиль при условии сдачи старой машины на утилизацию (и получения сертификата). Есть два способа сдачи "в утиль":

  1. Передать автомобиль дилеру, у которого планируется покупка нового.
  2. Самостоятельная сдача автомобиля на утилизацию в специализированное предприятие.

Список предприятий, принимающих старые авто на утилизацию, с адресами и телефонами был подготовлен специалистами Ruslom.com.

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