Приказ Минпромтога от 14 января 2010 г. №9 (О перечне моделей по утилизации)

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 января 2010 г. N 9 "О Перечне моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию"



Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2010 г.

Регистрационный N 16100



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1194 "О проведении эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств" (Российская газета, N 6, 15.01.2010 г.) приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию.



Министр В. Христенко



Перечень моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию см - ЗДЕСЬ>>>.