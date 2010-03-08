Приказ Минпромтога от 14 января 2010 г. №9 (О перечне моделей по утилизации) | АВТОСТАТ

Приказ Минпромтога от 14 января 2010 г. №9 (О перечне моделей по утилизации)

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Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 января 2010 г. N 9 "О Перечне моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2010 г.
Регистрационный N 16100

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1194 "О проведении эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств" (Российская газета, N 6, 15.01.2010 г.) приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию.

Министр В. Христенко

Перечень моделей и производителей новых автотранспортных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию см - ЗДЕСЬ>>>.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиутилизация

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