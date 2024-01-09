Петербургский завод Hyundai вышел из простоя

Петербургский завод Hyundai сегодня, 9 января, вышел из простоя, который был введен в марте 2022 года. Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», добавив, что в настоящее время на предприятии ведется обучение персонала и обслуживание оборудования. Сейчас на заводе задействовано 800 сотрудников, работа осуществляется в одну смену.

Напомним, в декабре 2023 года временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», которая ранее приобрела предприятие Volkswagen в Калуге. Как говорилось в заявлении, в настоящее время стороны ведут переговоры о конкретных условиях сделки. Тем не менее, Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей, пишет агентство «Прайм». По данным источников, стоимость сделки утверждена на уровне символических 140 тыс. вон (порядка 10 тыс. рублей по текущему курсу). При этом Hyundai Motor сохранит возможность обратного выкупа в течение двух лет.

Как рассказал ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, компания «Арт-Финанс» как потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге уже прорабатывает совместно с индустриальными партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на данной площадке. По его словам, это должно произойти до середины 2024 года.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге существует с 2010 года, на нем организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов.

Фото: Hyundai