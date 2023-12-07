«Москвич 3» получил подогрев передних сидений

Компактный кроссовер «Москвич 3» получил новую комплектацию «Стандарт Плюс» с подогревом передних сидений. Стоимость такого автомобиля с механической коробкой передач составляет 2 млн 231 тыс. рублей, а с вариатором – 2 млн 296 тыс. рублей без учета спецпредложений. Под капотом переднеприводного кроссовера установлен бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 136 л.с., сообщает пресс-служба АЗ «Москвич».

В оснащение комплектации «Стандарт Плюс», в частности, входят светодиодная оптика, рейлинги на крыше, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоудержания, а также электропривод багажника. Кроме того, автомобиль может оснащаться цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, а также 6 динамиками, системой камер кругового обзора и электрическим люком.

Фото: АЗ «Москвич»