АВТОВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей LADA, начав применение цвета «Платина» на модели LADA Vesta, а также темно-серого «Борнео» на LADA Granta и Niva Legend. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что они дополнили уже применяемые для всех семейств LADA белый «Ледниковый» и черный «Пантера», а также серебристый «Платина» для LADA Granta и темно-зеленого для Niva Travel и Niva Legend.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал производство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel 2024 модельного года. Автомобили вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту «Евро-5».

Фото: АВТОВАЗ