Роман Петряев назначен руководителем бывшего завода Volvo в Калуге

Исполнительным директором завода АО «АМО» (бывший завод «Вольво Восток», входит в группу «Промышленные инвестиции») в Калуге назначен Роман Петряев. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Рязанской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГК «Промышленные инвестиции». Официально новый руководитель завода вступит в должность 1 декабря 2023 года.

Роман Петряев в 2007 году возглавил индустриальный проект по строительству калужского завода грузовых автомобилей Volvo Trucks. С августа 2008 года работал директором по производству этого предприятия, руководил строительством и запуском производства автомобилей Volvo и Renault, курировал линейные организации обоих цехов. В дальнейшем он перешел на должность директора по развитию и возглавлял проект строительства завода по производству кабин. С 2015 года Роман Петряев работал в головной компании менеджером по продвижению продукции и GR. В течение последних четырех лет Роман Петряев работал в правительстве Рязанской области, в 2022 году возглавил представительство правительства Рязанской области при правительстве РФ.

Напомним, 23 ноября 2023 года ГК «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, завершила процесс приобретения бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге. Покупателем активов завода АО «Стоков машинное оборудование» (ранее – «Вольво Восток»), а также ООО «Стоков Компоненты» выступило подконтрольное группе АО «АМО», зарегистрированное в начале октября.

Предприятие в Калуге уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости. До конца года завод планирует постепенно нарастить выпуск от одной до трех машин за смену. По словам источников, одним из промышленных партнеров стал автозавод «Урал». В долгосрочной перспективе предполагается расширение модельного ряда и привлечение зарубежных бизнес-партнеров с последующим углублением локализации производства. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры с несколькими потенциальными партнерами из стран Азии.

«Ожидается расширение номенклатуры выпускаемой продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализация иностранных машин и компонентов, а также создание нового бренда российских грузовиков», – заявили в «Промышленных инвестициях».

Напомним, на заводе в Калуге, который был открыт в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. Согласно финансовому отчету Volvo, в первом квартале 2022-го компанией был заложен резерв под обесценение своих активов в России в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Автоконцерн также рассматривает возможное списание российский активов и в связи с этим оценивает возможные финансовые потери.

Фото: страница Романа Петряева в «ВКонтакте»