«Моторинвест» планирует выпустить 12 – 14 тысяч электромобилей Evolute в 2024 году

Липецкий завод «Моторинвест», выпускающий электромобили Evolute, в 2024 году может произвести 12 – 14 тыс. автомобилей в зависимости от динамики спроса. Об этом агентству «ТАСС» сообщил заместитель генерального директора по производству «Моторинвест» Сергей Мамонтов, добавив, что с момента запуска производства в сентябре 2023 года с конвейера предприятия сошло порядка 3 тыс. электромобилей. Кроме того, он не исключил, что «Моторинвест» начнет производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), однако возможные сроки и модели не раскрыл.

Напомним, в настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute включает в себя седан i-PRO, кроссоверы i-JOY и i-SKY. С момента своего появления в сентябре 2022 года бренд стал абсолютным лидером в сегменте всех электрокаров, официально доступных для покупки в России. По итогам десяти месяцев 2023 года электромобили Evolute разошлись тиражом в 1546 экземпляров.

До конца 2023 года модельный ряд Evolute пополнят еще две новинки: минивэн i-VAN и премиальный спортивный кроссовер i-JET, производство которых также будет организовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. В дальнейшем продуктовую линейку должен пополнить гибридный кроссовер D-класса, чье название пока не раскрывается. Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD). На данном этапе развития проекта производится крупноузловая сборка (SKD). Максимальная производительность завода превышает 100 тыс. электромобилей в год (по окрасочному производству). Инвестиции компании до 2032 года превысят 13 млрд рублей. За этот период «Моторинвест» планирует выпустить 242 тыс. электромобилей и достичь уровня локализации в 5000 баллов: российскими будет основная часть деталей, в том числе электромоторы и тяговые батареи.

Фото: «Моторинвест»