АВТОВАЗ может снизить производственный план на 10% в 2023 году

АВТОВАЗ допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тыс. автомобилей LADA, будет скорректирован в пределах 10%. Об этом агентству «Прайм» заявил президент компании Максим Соколов, добавив, что за январь-октябрь уже выпущено 293 тыс. машин. По его словам, корректировка производственного плана обусловлена введенными в отношении АВТОВАЗа санкциями, которые вызвали сбой логистических и финансовых цепочек. При этом несмотря на все сложности, завод продолжает работать, не снижая производительность – каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль.

Между тем, АВТОВАЗ в ноябре планирует реализовать в России 37,5 тыс. автомобилей LADA, сообщил М. Соколов. В октябре, напомним, российские дилеры LADA продали рекордное количество автомобилей за последние 10 лет – 40,9 тыс. единиц. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – рост на 72,8%. Глава АВТОВАЗа также отметил, что относительно производства – план чуть выше. Здесь предприятие идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять.

Кроме того, по словам М. Соколова, АВТОВАЗ планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейств LADA Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5». Также на внедорожники Niva Legend и Niva Travel вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS).

Фото: АВТОВАЗ