«Автотор» снизил план производства на 2023 год

Калининградский завод «Автотор» по итогам 2023 года планирует выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. автомобилей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что возможные корректировки будут зависеть от ситуации на рынке.

«Производственные мощности позволяют выпускать гораздо больше продукции. Но объем производства определяется в первую очередь потребностями рынка», – заявили на «Автоторе».

Напомним, в начале года «Автотор» заявлял о планах произвести в текущем году примерно 100 тыс. машин (этот прогноз был для холдинга основным) и при пессимистичном – около 70 тысяч. Но уже в июне базовым для автопроизводителя стал прогноз выпуска по итогам года 70 тыс. машин, а уровень в 100 тыс. автомобилей холдинг рассматривал только в случае роста рынка. На «Автоторе» также отмечали трудности с доставкой комплектующих из Китая.

По итогам 2022 года «Автотор» выпустил чуть более 60 тыс. машин. Производственный план на 2024 год, озвученный в июне, составлял 100 тыс. автомобилей. В настоящее время «Автотор» выпускает легковые автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» в тестовом режиме приступил к сборке первой партии кросс-купе DFSK Fengon iX5, однако официально о начале сотрудничества с брендом DFSK до сих пор не объявлено. Кроме того, китайский автопроизводитель Jetour ведет переговоры с «Автотором» о контрактной сборке своих автомобилей. Если соглашение будет достигнуто, то уже в 2024 году на предприятии в Калининграде начнется крупноузловая сборка кроссоверов Jetour X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

Фото: «Автотор»