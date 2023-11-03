Valeo продала НПК «Автоприбор» второй завод в России

Французский производитель автокомпонентов Valeo в рамках своего решения о прекращении производственной деятельности в России подписал соглашение с НПК «Автоприбор» о продаже производственных активов подразделения «Тепловые системы» в России. Завершение сделки требует получения необходимых разрешений регулирующих органов, говорится в сообщении Valeo. Как отмечается, данный шаг позволит производственному предприятию в Тольятти продолжить деятельность, а его 124 сотрудникам – сохранить свои рабочие места.

Ранее, в августе 2023-го стороны подписали соглашение о продаже подразделения Powertrain Systems в России. Напомним, у Valeo было две производственные площадки в Тольятти: по производству систем кондиционирования и охлаждения двигателя и по производству сцеплений и стартеров.

Собственники НПК «Автоприбор» планируют и далее инвестировать в развитие бизнеса, поддерживать высокий уровень качества технологий и обеспечивать надежность поставок для отечественной автомобильной промышленности.

Продажа российского бизнеса станет бесприбыльной для Valeo и не повлечет убытков: в 2022 году активы были амортизированы на сумму 43 млн евро. При этом Valeo получила право обратного выкупа активов в течение 10 лет, воспользоваться которым она сможет с 2029 года. По данным французской компании, продажи Valeo в России составляли менее 1% от совокупного оборота группы.

Фото: economy.samregion.ru