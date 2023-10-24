Mitsubishi уходит с китайского рынка

Компания Mitsubishi решила прекратить производство автомобилей в Китае из-за низких продаж. Согласно решению совета директоров, Mitsubishi выйдет из совместного предприятия с китайской компанией Guangzhou Automobile Group (GAC Group). Доля Mitsubishi в СП перейдет GAC, компании продолжат сотрудничество для предоставления клиентам послепродажного обслуживания, пишет «Газета.Ru». Убыток японского автопроизводителя, согласно консолидированной отчетности за 2023/24 финансовый год, составит 24,3 млрд иен.

В Mitsubishi объяснили, что за последние 2-3 года китайский автопром сильно изменился: популярность электромобилей растет быстрее, чем это ожидалось. Компания попыталась восстановить объем продаж, выпустив новую модель в декабре 2022 года, но продолжила отставать от плана и приостановила производство в марте нынешнего года, после чего приняла решение провести структурные реформы. В Китае в модельный ряд Mitsubishi входят кроссоверы ASX, Eclipse Cross, Outlander и внедорожник Pajero, а также электромобиль Airtrack.

С уходом из Китая Mitsubushi сосредоточится на ключевых для себя рынках – это Юго-Восточной Азия (АSEАN), Океания (Австралия и Новая Зеландия), Африка, Ближний Восток и Южная Америка. Там компания будет развивать модельную линейку, в том числе и электрическую: согласно стратегии развития бренда, Mitsubishi запланировала 16 новых моделей. При этом Северная Америка, Мексика, Европа и родная для Mitsubishi Япония – не столь важные для марки регионы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi представила новое поколение пикапа Triton/L200. Новинка поступила в продажу этим летом, причем первым рынком для модели стал Таиланд, где и налажено ее производство. А в начале 2024 года (спустя 12 лет) модель вернется на рынок Японии. Также Mitsubishi представила компактный хэтчбек Colt нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года появятся еще две новинки от Mitsubishi. Так, в ближайшее время дебютирует гибридный Xpander нового поколения, а также еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) получит высокий дорожный просвет и систему выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.

Фото: Mitsubishi