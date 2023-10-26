Mazda представила спорт-купе с двумя роторными моторами

Компания Mazda в рамках открывшейся в Токио автосалона Japan Mobility Show представила новое купе Iconic SP. Это наследник серии RX, производство которой было свернуто более 10 лет назад, пишет портал Autonews.ru.

Как и предшественники, в новинке используется роторный мотор конструкции Феликса Ванкеля. Точнее, таких моторов сразу два, и ни один из них непосредственно не соединен с колесами. Вместо этого двигатели вращают генераторы электричества, которые уже питают электропривод колес.

Мощность при этом составляет 365 л.с. Динамические характеристики производитель не называет, но известен вес машины в 1450 кг. По современным меркам это не так уж и много, особенно для гибрида с тяжелой батареей.

Батарею можно подзаряжать и от внешнего источника, но запас хода на одном заряде не известен. В свою очередь, роторные моторы сконструированы всеядными. Помимо бензина они способный работать на водороде или синтетическом топливе, сгорание которого не вредит составу атмосферы. Пока Iconic SP выставлен в качестве концепт-кара, будущее которого зависит от реакции публики.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda представит новый электрокар в 2027 году. По словам генерального директора Mazda Масахиро Моро, с этого года японский автопроизводитель начнет выпускать «одну электрическую модель за другой», чтобы нагнать конкурентов.

У Mazda уже есть один электромобиль – кроссовер MX-30. Однако эта модель изначально создавалась в качестве гибрида и только потом получила полностью электрическую силовую установку с очень маленьким запасом хода в 200 км на одной зарядке. Новый же электрокар Mazda гибридной установки не получит, тем самым он станет первой моделью бренда, не имеющей модификации с ДВС.

По словам Моро, разработкой систем управления для электромобилей Mazda будет заниматься совместно с Toyota. Кроме того, компания с 2028 года начнет серьезно наращивать производство электрокаров в первую очередь для рынка Китая, где электрификация идет наиболее быстрыми темпами. Выпускать их планируется на совместном производстве Changan-Mazda.

Фото: Mazda