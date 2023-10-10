Skoda может прекратить продажи в Китае | АВТОСТАТ

Skoda может прекратить продажи в Китае

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Skoda может прекратить продажи в Китае

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Компания Skoda не станет выводить кроссовер Kodiaq второго поколения на рынок Китая, что может быть признаком скорого ухода бренда из КНР.

Как пишет «Газета.Ru», Skoda может прекратить продажи в Китае, чтобы позволить концерну Volkswagen сконцентрировать усилия в стране на бренде VW, который испытывает трудности в условиях конкуренции на рынке. Между тем, продажи Skoda на китайском рынке начали снижаться в 2019 году. В августе нынешнего года в стране было реализовано 15,3 тыс. автомобилей, что на 52% ниже показателя годичной давности. В Китае автомобили Skoda выпускаются на совместном предприятии SAIC Volkswagen Automotive.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda вышла на рынок Вьетнама и приступила к продажам легковых автомобилей. Первый дилерский центр чешской марки открылся в Ханое, а модельный ряд пока включает кроссоверы Karoq и Kodiaq. В настоящее время автомобили поставляются из Чехии, однако с 2024 года во Вьетнаме планируется наладить производство машин совместно с местным партнером TC Group на новом заводе. В 2023 году Skoda рассчитывает продать в этой стране несколько сотен автомобилей. В среднесрочной перспективе на рынке Вьетнама предполагается реализовывать ежегодно 30 тыс. машин, а после 2030 года выйти на объем продаж 40 тыс. легковых автомобилей в год.

Фото: Skoda

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайпотерикитайский авторынокskoda

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