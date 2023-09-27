Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года

Бывший автозавод Volvo Trucks в Калуге возобновит работу до конца 2023 года, сообщил губернатор области Владислав Шапша. По его словам, на полную мощность предприятие выйдет в следующем году.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в начале сентября активы Volvo в России перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима. При этом для шведского автоконцерна опцион на обратный выкуп сделкой не предусмотрен.

Напомним, на заводе в Калуге, который был открыт в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. Согласно финансовому отчету Volvo, в первом квартале 2022-го компанией был заложен резерв под обесценение своих активов в России в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Автоконцерн также рассматривает возможное списание российский активов и в связи с этим оценивает возможные финансовые потери.

Фото: Volvo Trucks