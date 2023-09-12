Завод «Москвич» в августе реализовал более 1,5 тысяч автомобилей

Завод «Москвич» в августе 2023 года реализовал 1510 автомобиля, из которых почти 1350 машин уже поставлены на учет. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-служба автопроизводителя. Стоит отметить, что в июле было продано 2132 автомобиля «Москвич» (+40% к июню 2023 года), из которых 1700 машин встали на учет.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 285 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей.

Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября. В 2024 году планируется запустить производство трех новинок, в том числе среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и модели под названием «Москвич 8», подробностей о которой пока нет. Полностью отсутствует информация и о еще двух новинках от «Москвича», выход которых намечен на 2024 и 2025 год соответственно.

Фото: «Москвич»