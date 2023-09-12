«Соллерс» намерен перезапустить бывшую площадку Isuzu в декабре

Компания «Соллерс» планирует перезапустить бывшую площадку Isuzu (сейчас – «Соллерс Комтранс») в конце 2023 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщила заместитель гендиректора «Соллерс» Зоя Каика, добавив, что в декабре компания представит линейку автомобилей, которые будут производиться на предприятии в Ульяновске. По ее словам, это будут автомобили, которые помогут компании сохранить рыночную долю, ранее принадлежащую Isuzu в России.

Напомним, в рамках совместного предприятии с «Соллерс» в 2006 году в Ульяновске была открыта производственная площадка по сборке грузовых автомобилей Isuzu, где с 2014 года осуществлялось полномасштабное производство, включая сварку, сборку и окраску кузовов. Проектная мощность предприятия «Исузу Рус» составляет 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект достигли в общей сложности почти 200 млн рублей. Завод в Ульяновске выпускал полную линейку грузовых автомобилей Isuzu массой от 3,5 до 33 тонн.

В июле 2023 года Напомним, компания «Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей АО «Исузу Рус». Таким образом, Isuzu покинула российский рынок, на котором марка была официально представлена с 2006 года. В рамках договора по продаже компания «Соллерс» будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и обеспечения сервисного обслуживания в России.

Фото: «Исузу Рус»