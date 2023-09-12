«Атом» рассматривает возможность производства электрокаров в Татарстане

Компания «Атом» может запустить производство российского электрокара на новых площадках, если спрос на модель окажется высоким. В частности, компания хотела бы организовать производство в Набережных Челнах в Татарстане, сообщил агентству «ТАСС» директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко. Он также не исключил строительства нового предприятия для производства электромобилей «Атом» при достижении необходимого объема продаж.

Напомним, в августе 2023 года компания «Атом» и завод «Москвич» подписали меморандум о контрактной сборке электромобилей «Атом» на мощностях предприятия в Москве. Как отмечалось, «Москвич» был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе и высокому качеству производства. Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест. Электромобили «Атом» будут выпускаться на нескольких производственных линиях завода, что позволит выполнять весь цикл, включая сварку, окраску и сборку.

Старт производства модели «Атом», которая с июля этого года стала доступна для предзаказа, запланирован на вторую половину 2025 года. Новинка получит электромотор, способный разогнать машину до 100 км/час за 7 сек. Максимальная емкость аккумулятора составит 77 кВт-ч, а запас хода – 500 км в зависимости от модификации. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы электромобиль проехал 100 км. По комфорту «Атом» будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина – 1780 мм и высота – 1615 мм. Предполагается, что линейка «Атом» будет включать две базовые модели с версиями для такси и служб доставки.

По словам исполнительного директора «Атом» Харальда Грюбеля, в текущем году планируется создать на имеющейся платформе «Атом» около десяти функциональных прототипов электромобиля под разные сферы деятельности. Ежегодный объем производства на первом этапе, по предварительным оценкам, будет составлять до 30 тыс. автомобилей в зависимости от количества предзаказов со стороны бизнеса. К 2030 году «Кама» намерена выйти на выпуск свыше 100 тыс. автомобилей в год, в том числе за счет развития экспорта. Направлениями экспортных поставок электромобилей «Атом» могут стать Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и, возможно, Китай.

Фото: «Атом»