Выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz начнется до конца 2023 года

На бывшем заводе Mercedes-Benz, который в апреле 2023 года приобрел дилерский холдинг «Автодом», в декабре планируется возобновить производство легковых автомобилей. Как рассказал «РБК» генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский, в настоящее время ведутся переговоры сразу с несколькими китайскими автопроизводителями. Названия этих компаний не раскрывается, однако, как подчеркнул топ-менеджер, в их число не входит Hongqi. Ранее неоднократно появлялась неофициальная информация, что автомобили именной этой марки будут выпускаться на заводе в Есипово. При этом А.Ольховский подтвердил, что на предприятии будут выпускать исключительно премиальные автомобили.

По его словам, с индустриальным партнером «Автодом» намерен определиться до конца сентября. После этого выбор компании будет согласован с Минпромторгом, а затем и с правительством Московской области и губернатором, как стратегическими партнерами по СПИК.

На данный момент завод в Есипово рассчитан на ежегодный выпуск 30 тыс. автомобилей. Однако «Автодом» уже работает над тем, чтобы перенастроить его возможности на выпуск 60 тыс. машин в год. Более того, в планах компании – получить еще одну локацию для производства легковых автомобилей. «Это перспектива 2024–2025 годов. Мы рассматриваем разные площадки, которые находятся в России», – резюмировал А.Ольховский.

Напомним, в апреле 2023 года Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Таким образом ГК «Автодом» получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада. Условия сделки по приобретению ГК «Автодом» российских активов Mercedes-Benz не раскрываются. Известно, что Mercedes-Benz имеет опцион на обратный выкуп своих активов в России в течение шести лет.

Открытие завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялось в апреле 2019 года. На предприятии выпускались седаны Mercedes-Benz Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Предприятие охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mercedes-Benz в нашу страну были остановлены, а в октябре штутгартская компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в нашей стране дилерскому холдингу «Автодом».

Фото: Mercedes-Benz