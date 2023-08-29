Представлена самая мощная версия Porsche Cayenne

Компания Porsche представила самую мощную версию кроссовера Cayenne – Turbo E-Hybrid. Автомобиль получил силовую установку мощностью 729 л.с. Мировые продажи новинки начнутся во втором квартале 2024 года, пишет «Газета.Ru».
Под капотом Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, который выдает 591 л.с. Он работает в паре с электромотором мощностью 174 л.с. Кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 сек. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid также оснащен увеличенной тяговой батареей емкостью 25,9 кВт-ч, которая расположена под полом багажника.
В стандартное оснащение внедорожника входит адаптивная пневмоподвеска, кожаные кресла с регулировками в 18 направлениях. Также самый мощный Cayenne получил тормозные суппорты красного цвета и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Наряду с другими модификациями Cayenne 2024 модельного года, версия Turbo E-Hybrid получит обновленную панель приборов с изогнутым экраном и новый дисплей медиасистемы.
Напомним, компания Porsche официально представила обновленный кроссовер Cayenne и купе-кроссовер Cayenne Coupe в мае 2023 года. Автомобиль получил измененную внешность за счет переоформленных бамперов, переработанных фар и фонарей, нового капота и передних крыльев, а также колес с новым дизайном. Предусмотрены новые варианты окраски кузова, а для версии Turbo GT доступен расширен углепластиковый декор экстерьера.
Интерьер отличает полностью новая передняя панель, выполненная в стиле электромобиля Porsche Taycan. В распоряжении водителя будет изогнутый 12,6-дюймовый экран цифровой панели приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, отдельный сенсорный экран управления климатической системой и опциональный 10,9-дюймовый монитор со стороны переднего пассажира.
Фото: Porsche