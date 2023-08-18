На MIMS-2023 увидим новинки рынка и узнаем актуальные цифры по автобизнесу

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля — MIMS Automobility Moscow – откроется 21 августа в «Экспоцентре» на Красной Пресне и продлится четыре дня. Она будет проходить уже в 27-й раз. Специалисты отмечают, что MIMS-2023 выросла в три раза и в этом году занимает всю выставочную площадку. Несмотря на сложную ситуацию в отечественном автопроме, организаторы представят в Павильоне 1 специальную экспозицию автомобильных новинок.

Что здесь можно будет посмотреть? На стенде «Автотора» будут показаны модели, которые собирают в Калининграде, а именно: Kaiyi (E5, X3, X3 Pro), BAIC (U5Plus, X35, BJ40, X55), SWM (G01, G01F, G05). На стенде «БН-Моторс» можно будет увидеть грузовички BAW, сборка которых скоро начнется в Брянске, и А24 (мобильная зарядка – отечественная разработка, которую создали на базе автомобиля «УАЗ»). На стенде Verra Motors будут показаны автомобили EXEED VX и Toyota Land Cruiser 300 (в камуфляжном окрасе кузова). А еще – целая группа интересных автоновинок, среди которых немало электромобилей: Zeekr 001, Honda E, Next Electro, Tesla 3 и другие. Со списком моделей-участников можно ознакомиться здесь.

В рамках MIMS запланирован целый ряд деловых встреч и мероприятий – и это тоже традиция. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» традиционно примет активное участие на разных площадках выставки и представит самую актуальную и достоверную статистику. Так, 21 августа исполнительный директор агентства Сергей Удалов расскажет о текущей ситуации на авторынке – о структуре автопарка, рынке запчастей и новых предпочтениях автовладельцев в сервисе. 22 августа в рамках форума IMAF директор агентства Сергей Целиков вместе с экспертами отрасли обсудят ситуацию в российском автопроме, а также рынок легкового и легкого коммерческого транспорта.

Ждем вас с 21 по 24 августа в «Экспоцентре» на Красной Пресне (в Форуме у Фонтана)

От организаторов выставки предлагается промокод (MIMS23-QAP9F), по которому проход на MIMS-2023 будет бесплатным.

Зарегистрироваться для участия можно тут.

Фото:MIMS