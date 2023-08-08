Kia Rio в 1 полугодии стал самым популярным автомобилем с пробегом в Подмосковье

По данным агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь нынешнего года в Московской области было куплено 168,3 тыс. подержанных легковых машин – на 25% больше, чем в 1 полугодии 2022-го. Наибольшие предпочтения среди них получила модель Kia Rio.

Так, за полгода автомобили этого семейства на «вторичке» разошлись тиражом в 4852 экземпляра. Второе место тут занял Ford Focus (4746 шт.), а третье – Hyundai Solaris (4705 шт.), который ранее был лидером.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей с пробегом у жителей Подмосковья по итогам 6 месяцев 2023 года попали: Skoda Octavia (3316 шт.), Volkswagen Polo (2970 шт.), Opel Astra (2455 шт.), LADA 2114 (2374 шт.), Toyota Camry (2312 шт.), Volkswagen Passat (2172 шт.) и BMW 5-Series (2036 шт.).

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость б/у машин можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito