Компании «Дунфэн Мотор Рус» и «Моторинвест» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, «Моторинвест» становится дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, возложив на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров на территорию РФ через авторизованные дилерские центры. Компания «Моторинвест» совместно с «Дунфэн Мотор Рус» продолжит расширять дилерскую сеть Dongfeng в России и до конца 2023 года откроет до 60 новых точек обслуживания и продаж в различных городах. В свою очередь, «Дунфэн Мотор Рус» после подписания дистрибьюторского соглашения продолжит осуществлять управленческую деятельность дистрибьюторской сетью.

Как сообщил агентству «ТАСС» управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников, линейка автомобилей под брендом Dongfeng, которая ранее не была представлена в России, будет включать 5 – 7 моделей. Первым поступит в продажу бизнес-седан Xuan max, чья презентация состоится уже в июле. В перспективе планируется локализация производства автомобилей Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Как пояснил Андрей Резников, таким образом компания рассчитывает загрузить мощности этого предприятия, которые позволяют производить до 100 тыс. автомобилей в год, в то время как потенциальный объем продаж электромобилей Evolute на сегодняшний день не превышает 30 тыс. единиц в год.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Dongfeng в России включает бизнес-седан Shine Max, кроссовер DFM 580, пикап DF6 и легкий коммерческий грузовик Captain-T.

Фото: «Моторинвест»