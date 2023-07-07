Дилеры привезли из Китая седан Kia Forte за 2,1 млн рублей

На российском авторынке появился седан Kia Forte китайской сборки. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2,1 млн рублей.
Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль представляет собой обновленный седан Forte первого поколения (в России был известен под названием Cerato), который выпускается в Китае с 2017 года. Модель имеет следующие габариты: 4510 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1470 мм в высоту при колесной базе 2650 мм.
В оснащение Kia Forte, помимо прочего, входят антиблокировочная система тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультируль, камера заднего вида и кондиционер. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный атмосферным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость седана составляет 186 км/ч.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров привез в Россию партию новых кроссоверов Kia Telluride. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 6,3 млн рублей.
Фото: dongchedi.com