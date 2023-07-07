Дилеры привезли из Китая седан Kia Forte за 2,1 млн рублей

Как пишет портал Autonews.ru , автомобиль представляет собой обновленный седан Forte первого поколения (в России был известен под названием Cerato), который выпускается в Китае с 2017 года. Модель имеет следующие габариты: 4510 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1470 мм в высоту при колесной базе 2650 мм.

На российском авторынке появился седан Kia Forte китайской сборки. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2,1 млн рублей.

В оснащение Kia Forte, помимо прочего, входят антиблокировочная система тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультируль, камера заднего вида и кондиционер. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный атмосферным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость седана составляет 186 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров привез в Россию партию новых кроссоверов Kia Telluride. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 6,3 млн рублей.

Фото: dongchedi.com