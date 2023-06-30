«Автотор» выпустил 6 тысяч седанов Kaiyi E5

Калининградский завод «Автотор» за два месяца 2023 года отгрузил дилерам 6 тыс. китайских седанов Kaiyi E5. Об этом порталу Autonews.ru сообщил старший вице-президент холдинга Евгений Петухов, добавив, что на сегодняшний день дилерами реализовано только половина из этого количества, то есть порядка 3 тыс. штук.

Напомним, марка Kaiyi вышла на российский рынок в начале марта 2023 года, а первой моделью стал седан E5. Новинка доступна в комплектациях Luxury и Luxury+ стоимостью 1 млн 959 тыc. рублей и 1 млн 999 тыс. рублей соответственно. В ближайшее время Kaiyi E5 получит новую базовую версию под названием Comfort, однако ее стоимость пока не опубликована.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. (210 Нм). Однако если в «люксовых» комплектациях он идет в сочетании с бесступенчатым вариатором, то в новой базовой версии – с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой Kaiyi E5 разгоняется с места до «сотни» за 9,8 сек. (у версии с вариатором этот показатель равен 10,5 сек.), а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км (у версии с вариатором – 7,5 л/100 км). Привод у модели может быть только передний.

Фото: «Автотор»